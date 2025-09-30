BörseDEX+
Bitcoin (BTC) Preisnachrichten: Gewinne zum nahenden Oktober

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/30 08:15
Bitcoin
BTC$106,002.99+3.89%
GAINS
GAINS$0.01754+5.21%
COM
COM$0.006256+0.57%
Union
U$0.006167-0.99%
Movement
MOVE$0.0632+1.46%

Eine starke Rally, die am späten Wochenende begann, setzte sich bis in die US-amerikanischen Montagmorgen-Handelsstunden fort, wobei BTC$114.470,09 die $114.000-Marke zurückeroberte, nachdem er am vergangenen Freitag unter $109.000 gefallen war.

Die Bewegung deutet darauf hin, dass Krypto-Händler auf die gleichen makroökonomischen Faktoren reagieren — nämlich niedrigere Zinssätze im Westen —, die Gold und viele Aktienindizes fast täglich zu neuen Rekordhöhen treiben. Es deutet auch auf einen saisonalen Faktor hin, wobei Anleger ihren Fokus von der historischen September-Schwäche auf den Oktober verlagern — manchmal als "Uptober" bezeichnet, aufgrund der Tendenz zu steigenden Preisen.

Bitcoin und andere wichtige Kryptowährungen — darunter ETH, XRP und SOL — liegen in den letzten 24 Stunden alle etwa 4% im Plus. Gold liegt 1,2% vorne und erreicht mit über $3.850 pro Unze ein weiteres Rekordhoch, und die Nasdaq liegt um 0,8% höher.

Unter den Krypto-bezogenen Aktien sind Coinbase (COIN) und der Stablecoin-Emittent Circle (CRCL) um 5,7% bzw. 7,7% gestiegen.

Besonders stark von der Verwüstung der letzten Woche betroffen, erleben Miner einen beachtlichen Aufschwung. Auf künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechnen fokussierte Aktien wie IREN (IREN) und Cipher Mining (CIFR) sind beide um 4% gestiegen. MARA Holdings (MARA) — mit einem stärkeren Fokus auf reines Bitcoin-Mining und Stacking — liegt 8% vorne.

Der kleine Aufschwung ist nicht überraschend, sagte Paul Howard, Senior Director bei der Handelsfirma Wincent, obwohl das makroökonomische Umfeld etwas unsicher ist.

"Wir haben institutionelle und private Unterstützung bei $110.000 von denjenigen gesehen, die BTC auf dem $100.000-Niveau verpasst haben", sagte er in einer Notiz. "Es besteht weiterhin ein Abwärtsrisiko, bis wir im kommenden Monat einen größeren makroökonomischen Schritt sehen."

Der Arbeitsmarktbericht vom Freitag könnte Händlern einen klareren Blick auf den Arbeitsmarkt bieten, aber ein drohender Regierungsstillstand droht die Veröffentlichung zu verzögern. Wenn sich der Stillstand hinzieht, könnte die Federal Reserve gezwungen sein, ihre nächste Sitzung am 28.-29. Oktober ohne Zugang zu kritischen Wirtschaftsdaten abzuhalten.

Oktober könnte Erleichterung für Krypto-Märkte bringen

Joel Kruger, Marktstratege bei der LMAX Group, sagte, dass die Saisonalität "sich scharf zugunsten von Bitcoin wenden wird", da der typischerweise schwache September den historisch stärksten Monaten von Bitcoin weicht.

BTC verzeichnete seit 2013 im Oktober eine durchschnittliche Rendite von 22%, wobei der November im gleichen Zeitraum noch stärkere Gewinne von 46% erzielte, bemerkte er.

"Vor dem Hintergrund eines Meilenstein-Jahres für Krypto — gekennzeichnet durch bedeutende Fortschritte bei der Adoption und Regulierung — könnten diese saisonalen Rückenwinde die Bühne dafür bereiten, dass Bitcoin vor Jahresende frühere Rekordhöhen herausfordert und sogar übertrifft", sagte Kruger.

Quelle: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/29/bitcoin-above-usd114k-amid-shutdown-uncertainty-october-could-offer-relief

