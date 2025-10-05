Bitcoin (BTC) Preis: Erreicht neues Allzeithoch, während Börsenbestände auf Sechs-Jahres-Tief fallen

TLDR

Bitcoin erreichte am Sonntag ein neues Allzeithoch über $125.000 mit einem wöchentlichen Gewinn von 11,5%

Das gesamte Bitcoin-Guthaben auf zentralisierten Börsen sank auf 2,83 Millionen BTC, den niedrigsten Stand seit Juni 2019

Über 114.000 BTC im Wert von mehr als $14 Milliarden haben in den letzten zwei Wochen die Börsen verlassen

Wichtige Widerstandsstufen wurden bei $126.100, $135.000 und $140.000 identifiziert

OTC-Handelsplattformen melden begrenzte Verfügbarkeit mit erwarteten Engpässen, wenn die Futures-Märkte öffnen

Bitcoin erreichte am Sonntagmorgen ein neues Allzeithoch und kletterte auf Coinbase über $125.700. Die Kryptowährung erweiterte ihren wöchentlichen Gewinn auf 11,5% während dem, was Händler "Uptober" nennen.

Bitcoin (BTC) Price

Der vorherige Höchststand lag am 14. August bei $124.500. Bitcoin ging bis zum 1. September um 13,5% zurück, erholte sich aber in der vergangenen Woche stark.

Das gesamte Bitcoin-Guthaben auf zentralisierten Börsen fiel am Samstag auf 2,83 Millionen BTC. Dies markiert den niedrigsten Stand seit Anfang Juni 2019, als der Vermögenswert bei etwa $8.000 gehandelt wurde.

Source: Glassnode

Mehr als 114.000 BTC im Wert von über $14 Milliarden haben in den letzten zwei Wochen die Börsen verlassen. CryptoQuant berichtet von einer etwas niedrigeren Gesamtbörsenreserve von 2,45 Millionen BTC, was einem Siebenjahrestief entspricht.

Wenn Bitcoin von zentralisierten Börsen in Selbstverwahrung oder institutionelle Fonds wechselt, deutet dies darauf hin, dass die Inhaber planen, ihre Coins langfristig zu halten. Bitcoin, das auf Börsen liegt, gilt als verfügbares Angebot, das jederzeit liquidiert werden könnte.

Der Leiter der Digital-Assets-Forschung bei VanEck, Matthew Sigel, erklärte, dass den Börsen Bitcoin ausgeht. Er deutete an, dass Montag um 9:30 Uhr den ersten offiziellen Engpass markieren könnte.

Investor Mike Alfred berichtete am Sonntagmorgen, dass ein großer OTC-Handelsplattformbetreiber sagte, sie würden innerhalb von zwei Stunden nach Eröffnung der Futures-Märkte vollständig aus Bitcoin zum Verkauf sein. Der Betreiber gab an, dass dies passieren würde, es sei denn, der Preis steigt auf zwischen $126.000 und $129.000.

Technische Widerstandsstufen

Analyst Rekt Capital sagte am Samstag, dass wenn Bitcoin die $126.500-Marke überzeugend durchbricht, der Preis wahrscheinlich schnell höher steigen wird. Das Niveau von $126.100 stellt die obere Grenze des sich seit Mitte Juli entwickelnden erweiterten Bereichsmusters dar.

Dieser potenzielle Widerstand wird durch die Trendlinie definiert, die die Höchststände vom 15. Juli und 14. August verbindet. Eine Umkehr von diesem Niveau könnte einen korrektiven Rückgang in Richtung der unteren Grenze des Bereichs auslösen.

Optionsmarkt-Indikatoren

Ein Ausbruch aus dem erweiterten Bereich würde den Fokus auf $135.000 verschieben. Market Maker halten derzeit eine Netto-Long-Gamma-Position auf diesem Niveau gemäß der Aktivität bei Deribit-gelisteten Optionen, die von Amberdata verfolgt werden.

Wenn Market Maker netto long gamma sind, neigen sie dazu, gegen die Marktrichtung zu handeln. Sie kaufen bei Rückgängen und verkaufen bei Rallyes, um ein marktneutrales Engagement aufrechtzuerhalten. Diese Absicherungsaktivität neigt dazu, die Preisvolatilität zu dämpfen.

Source: TradingView

Das Niveau von $135.000 könnte auf dem Weg nach oben als Widerstand wirken. Das Niveau von $140.000 sticht als wichtiges Ziel hervor, da Daten von Deribit zeigen, dass der $140.000 Strike-Call der zweitbeliebteste an der Börse ist.

Dieser Strike hält ein nominelles Open Interest von über $2 Milliarden. Niveaus mit großen Konzentrationen von Open Interest wirken oft wie Magnete und ziehen den Preis zu ihnen hin.

Ein hohes Open Interest bei Call-Optionen deutet darauf hin, dass viele Händler erwarten, dass der Spotpreis sich diesem Niveau nähert oder es übertrifft. Diejenigen, die diese Calls verkauft haben, haben einen Anreiz, den Preis unter diesem Strike zu halten.

Bitcoin wird in unbekanntem Territorium nahe Rekordhochs gehandelt. Nate Geraci von Nova Dius bemerkte, dass die meisten Menschen trotz des neuen Allzeithochs immer noch nicht wissen, was Bitcoin ist.

