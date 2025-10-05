BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
TLDR Bitcoin erreichte am Sonntag ein neues Allzeithoch über 125.000 $ mit einem wöchentlichen Gewinn von 11,5% Der Gesamt-Bitcoin-Bestand auf zentralisierten Börsen sank auf 2,83 Millionen BTC, den niedrigsten Stand seit Juni 2019 Über 114.000 BTC im Wert von mehr als 14 Milliarden $ haben die Börsen in den letzten zwei Wochen verlassen Wichtige Preis-Widerstandsstufen wurden identifiziert bei [...] Der Beitrag Bitcoin (BTC) Preis: Erreicht neues Allzeithoch während Börsenbestände auf Sechs-Jahres-Tief fallen erschien zuerst auf CoinCentral.TLDR Bitcoin erreichte am Sonntag ein neues Allzeithoch über 125.000 $ mit einem wöchentlichen Gewinn von 11,5% Der Gesamt-Bitcoin-Bestand auf zentralisierten Börsen sank auf 2,83 Millionen BTC, den niedrigsten Stand seit Juni 2019 Über 114.000 BTC im Wert von mehr als 14 Milliarden $ haben die Börsen in den letzten zwei Wochen verlassen Wichtige Preis-Widerstandsstufen wurden identifiziert bei [...] Der Beitrag Bitcoin (BTC) Preis: Erreicht neues Allzeithoch während Börsenbestände auf Sechs-Jahres-Tief fallen erschien zuerst auf CoinCentral.

Bitcoin (BTC) Preis: Erreicht neues Allzeithoch, während Börsenbestände auf Sechs-Jahres-Tief fallen

Von: Coincentral
2025/10/05 16:22
Bitcoin
BTC$104,495.98+2.15%
SIX
SIX$0.0163+1.49%
Griffin AI
GAIN$0.00498-7.00%
Juneo Supernet
JUNE$0.0245+9.37%
Moonveil
MORE$0.004916-7.03%

TLDR

  • Bitcoin erreichte am Sonntag ein neues Allzeithoch über $125.000 mit einem wöchentlichen Gewinn von 11,5%
  • Das gesamte Bitcoin-Guthaben auf zentralisierten Börsen sank auf 2,83 Millionen BTC, den niedrigsten Stand seit Juni 2019
  • Über 114.000 BTC im Wert von mehr als $14 Milliarden haben in den letzten zwei Wochen die Börsen verlassen
  • Wichtige Widerstandsstufen wurden bei $126.100, $135.000 und $140.000 identifiziert
  • OTC-Handelsplattformen melden begrenzte Verfügbarkeit mit erwarteten Engpässen, wenn die Futures-Märkte öffnen

Bitcoin erreichte am Sonntagmorgen ein neues Allzeithoch und kletterte auf Coinbase über $125.700. Die Kryptowährung erweiterte ihren wöchentlichen Gewinn auf 11,5% während dem, was Händler "Uptober" nennen.

Bitcoin (BTC) PriceBitcoin (BTC) Price

Der vorherige Höchststand lag am 14. August bei $124.500. Bitcoin ging bis zum 1. September um 13,5% zurück, erholte sich aber in der vergangenen Woche stark.

Das gesamte Bitcoin-Guthaben auf zentralisierten Börsen fiel am Samstag auf 2,83 Millionen BTC. Dies markiert den niedrigsten Stand seit Anfang Juni 2019, als der Vermögenswert bei etwa $8.000 gehandelt wurde.

Source: Glassnode

Mehr als 114.000 BTC im Wert von über $14 Milliarden haben in den letzten zwei Wochen die Börsen verlassen. CryptoQuant berichtet von einer etwas niedrigeren Gesamtbörsenreserve von 2,45 Millionen BTC, was einem Siebenjahrestief entspricht.

Wenn Bitcoin von zentralisierten Börsen in Selbstverwahrung oder institutionelle Fonds wechselt, deutet dies darauf hin, dass die Inhaber planen, ihre Coins langfristig zu halten. Bitcoin, das auf Börsen liegt, gilt als verfügbares Angebot, das jederzeit liquidiert werden könnte.

Der Leiter der Digital-Assets-Forschung bei VanEck, Matthew Sigel, erklärte, dass den Börsen Bitcoin ausgeht. Er deutete an, dass Montag um 9:30 Uhr den ersten offiziellen Engpass markieren könnte.

Investor Mike Alfred berichtete am Sonntagmorgen, dass ein großer OTC-Handelsplattformbetreiber sagte, sie würden innerhalb von zwei Stunden nach Eröffnung der Futures-Märkte vollständig aus Bitcoin zum Verkauf sein. Der Betreiber gab an, dass dies passieren würde, es sei denn, der Preis steigt auf zwischen $126.000 und $129.000.

Technische Widerstandsstufen

Analyst Rekt Capital sagte am Samstag, dass wenn Bitcoin die $126.500-Marke überzeugend durchbricht, der Preis wahrscheinlich schnell höher steigen wird. Das Niveau von $126.100 stellt die obere Grenze des sich seit Mitte Juli entwickelnden erweiterten Bereichsmusters dar.

Dieser potenzielle Widerstand wird durch die Trendlinie definiert, die die Höchststände vom 15. Juli und 14. August verbindet. Eine Umkehr von diesem Niveau könnte einen korrektiven Rückgang in Richtung der unteren Grenze des Bereichs auslösen.

Optionsmarkt-Indikatoren

Ein Ausbruch aus dem erweiterten Bereich würde den Fokus auf $135.000 verschieben. Market Maker halten derzeit eine Netto-Long-Gamma-Position auf diesem Niveau gemäß der Aktivität bei Deribit-gelisteten Optionen, die von Amberdata verfolgt werden.

Wenn Market Maker netto long gamma sind, neigen sie dazu, gegen die Marktrichtung zu handeln. Sie kaufen bei Rückgängen und verkaufen bei Rallyes, um ein marktneutrales Engagement aufrechtzuerhalten. Diese Absicherungsaktivität neigt dazu, die Preisvolatilität zu dämpfen.

Source: TradingView

Das Niveau von $135.000 könnte auf dem Weg nach oben als Widerstand wirken. Das Niveau von $140.000 sticht als wichtiges Ziel hervor, da Daten von Deribit zeigen, dass der $140.000 Strike-Call der zweitbeliebteste an der Börse ist.

Dieser Strike hält ein nominelles Open Interest von über $2 Milliarden. Niveaus mit großen Konzentrationen von Open Interest wirken oft wie Magnete und ziehen den Preis zu ihnen hin.

Ein hohes Open Interest bei Call-Optionen deutet darauf hin, dass viele Händler erwarten, dass der Spotpreis sich diesem Niveau nähert oder es übertrifft. Diejenigen, die diese Calls verkauft haben, haben einen Anreiz, den Preis unter diesem Strike zu halten.

Bitcoin wird in unbekanntem Territorium nahe Rekordhochs gehandelt. Nate Geraci von Nova Dius bemerkte, dass die meisten Menschen trotz des neuen Allzeithochs immer noch nicht wissen, was Bitcoin ist.

Der Beitrag Bitcoin (BTC) Price: Hits New All-Time High as Exchange Balances Drop to Six-Year Low erschien zuerst auf CoinCentral.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$616.09+2.14%
Monero
XMR$417.52+14.22%
Nowchain
NOW$0.00208+1.46%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53
Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt

Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt

Der Beitrag Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Das Kräfteverhältnis im Kryptowährungsmarkt verschiebt sich ständig. Die Anzahl der Token-Inhaber hinter Altcoins gilt ebenfalls als wichtiger Indikator. Hier ist die Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Token-Inhabern und ihren Änderungsraten in den letzten 30 Tagen. An der Spitze der Liste steht Ethereum, gefolgt von BNB Chain und Tron. Ethereum (ETH) – 269,6 Millionen (+1,5%) BNB Chain (BNB) – 260,2 Millionen (+4,6%) Tron (TRX) – 169,8 Millionen (0,0%) Solana (SOL) – 150,9 Millionen (+1,7%) TON (TON) – 140,0 Millionen (+1,1%) NEAR Protocol (NEAR) – 130,8 Millionen (+0,2%) Polygon (POL) – 112,1 Millionen (+5,0%) Bitcoin (BTC) – 74,7 Millionen (+0,8%) Aptos (APT) – 47,9 Millionen (0,0%) Mythos (MYTH) – 9,9 Millionen (+4,0%) Stellar (XLM) – 6,1 Millionen (+1,7%) Celo (CELO) – 5,8 Millionen (+0,8%) peaq (PEAQ) – 3,1 Millionen (+1,5%) B3 (B3) – 2,2 Millionen (+0,1%) Livepeer (LPT) – 2,2 Millionen (0,0%) Polygon gehörte unterdessen mit einem Anstieg von 5% zu den am schnellsten wachsenden Projekten auf der Liste. Ethereum und BNB Chain zeigen weiterhin eine starke Leistung sowohl bei der Gesamtnutzerzahl als auch beim Wachstum in den letzten 30 Tagen. Bitcoin ist bemerkenswert, da es nur auf Platz 8 der Liste steht. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass diese Liste nur die Anzahl der Adressen angibt, die Token halten. Eine Person kann Token an mehreren Adressen halten. *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram- und Twitter-Account für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain Daten! Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/list-of-altcoins-with-the-highest-number-of-investors-has-been-revealed/
TokenFi
TOKEN$0.007157+1.87%
SphereX
HERE$0.000119--%
ChangeX
CHANGE$0.00138637-2.02%
Teilen
BitcoinEthereumNews2025/11/10 05:22
Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Der Bitcoin-Markt befindet sich in den letzten Wochen in einem Zustand der Unsicherheit, nach seiner uncharakteristisch negativen Performance im Oktober. Während die allgemeine Marktstimmung darauf hindeutet, dass das Ende des Bullenzyklus nahe sein könnte, deuten die neuesten On-Chain Daten darauf hin, dass die führende Kryptowährung möglicherweise nur einen Reset durchläuft. Laut [...]
Salamanca
DON$0.000426--%
Threshold
T$0.01284+0.62%
Tron Bull
BULL$0.001166-1.10%
Teilen
Bitcoinist2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Massive Whale-Aktivität steigert die Erwartungen für den Preisanstieg des Pi Network

Institutionelle Investoren wenden sich von Bitcoin und Ethereum ab

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$104,495.98
$104,495.98$104,495.98

+0.70%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,565.98
$3,565.98$3,565.98

+1.43%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.86
$163.86$163.86

+0.81%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3567
$2.3567$2.3567

+1.75%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.17850
$0.17850$0.17850

+0.23%