Bitcoin (BTC) könnte im 4. Quartal auf 170.000 $ ansteigen: Bericht

Mit dem Anbruch des Oktobers scheinen sich die Stimmungen rund um Bitcoin zu verbessern. Interessanterweise zeigt das historische Preisverhalten von Bitcoin weiterhin Muster, die mit dem sogenannten "Vier-Jahres-Zyklus" übereinstimmen, laut einer Analyse von The DeFi Report.

Die Plattform gab bekannt, dass sie zuversichtlich ist, dass BTC im vierten Quartal erneut einen Höhepunkt erreichen wird.

Vier-Jahres-Zyklus schlägt erneut zu

Aktuelle Zyklusdaten deuten darauf hin, dass sich der Markt in einer "späten Phase" der Expansion befindet. The DeFi Report maß vom Preistief des Bitcoin im November 2022 und stellte fest, dass 1.044 Tage vergangen sind, was mit der 1.063-tägigen Expansion von 2021 und dem 1.065-tägigen Zyklus von 2017 vergleichbar ist.

Die realisierten Gewinne für BTC-Investoren haben 857 Milliarden Dollar erreicht, was 65% höher ist als im Zyklus von 2021, während die auf die Marktkapitalisierung normalisierte Gewinnschöpfung eng mit früheren Zyklen übereinstimmt.

Inzwischen hat der Coin Days Destroyed, ein Maß dafür, wie lange Coins vor dem Ausgeben gehalten werden, den Zyklus von 2021 bereits um 15% übertroffen, was auf aktive Gewinnmitnahmen hindeutet. Auch das Angebot der langfristigen Halter spiegelte das frühere Verhalten wider, da eine Verteilungsphase im vierten Quartal 2024 bis zum ersten Quartal 2025 stattfand, gefolgt von einer Kurserholung, was bedeutet, dass Coins in neues Geld übergingen, das in den Markt eintrat.

Darüber hinaus hat der Markt weiterhin institutionelle Beteiligung und Marktreife erfahren, da die Bitcoin-Dominanz noch nicht auf die 40%-Niveaus gefallen ist, die in früheren Zyklen zu sehen waren.

Realisierter Preis & MVRV-Z Score

Technische Indikatoren fügen diesen Trends weiteren Kontext hinzu. Der 200-Wochen-Durchschnitt liegt derzeit bei 53,1.000 $. Er hat zuvor Tiefpunkte und frühere Zyklushöhen signalisiert und deutet auf abnehmende Renditen für Aufwärtsbewegungen in diesem Jahr hin. Der realisierte Preis, ein Proxy für die Kostenbasis, liegt bei 53,8.000 $, was diesen Trend ebenfalls bestätigt.

Der MVRV-Z-Score liegt bei 2,28, bereits über vergleichbaren Punkten im Jahr 2021. Frühere Fälle haben gezeigt, dass eine Bewegung in Richtung eines Scores von 3 damit korrespondieren könnte, dass Bitcoin 160.000-170.000 $ erreicht. Dies bedeutet, dass der Krypto-Asset ein erhebliches Aufwärtspotenzial hat, wenn der Zyklus weitergeht.

Obwohl kein Gesetz Bitcoin dazu verpflichtet, dem Vier-Jahres-Zyklus zu folgen, erklärte der Bericht, dass die Konvergenz von Verhaltens-, mechanischen und makroökonomischen Faktoren auf einen Höhepunkt im vierten Quartal hindeutet. Narrative Verankerung, Liquiditätsausrichtung, Halving-Mechanik, Innovationsschübe und Volatilitätserwartungen unterstützen zusammen dieses Szenario, was den Vier-Jahres-Zyklus zu einem dauerhaften Rahmen macht.

Der Beitrag Bitcoin (BTC) könnte im vierten Quartal auf 170.000 $ steigen: Bericht erschien zuerst auf CryptoPotato.