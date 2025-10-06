BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Mehrere Faktoren unterstützen Bitcoins Vier-Jahres-Zyklus-Rahmen, was die Wahrscheinlichkeit eines Höhepunkts im vierten Quartal verstärkt.Mehrere Faktoren unterstützen Bitcoins Vier-Jahres-Zyklus-Rahmen, was die Wahrscheinlichkeit eines Höhepunkts im vierten Quartal verstärkt.

Bitcoin (BTC) könnte im 4. Quartal auf 170.000 $ ansteigen: Bericht

Von: CryptoPotato
2025/10/06 01:44
Bitcoin
BTC$104,495.98+2.15%

Mit dem Anbruch des Oktobers scheinen sich die Stimmungen rund um Bitcoin zu verbessern. Interessanterweise zeigt das historische Preisverhalten von Bitcoin weiterhin Muster, die mit dem sogenannten "Vier-Jahres-Zyklus" übereinstimmen, laut einer Analyse von The DeFi Report.

Die Plattform gab bekannt, dass sie zuversichtlich ist, dass BTC im vierten Quartal erneut einen Höhepunkt erreichen wird.

Vier-Jahres-Zyklus schlägt erneut zu

Aktuelle Zyklusdaten deuten darauf hin, dass sich der Markt in einer "späten Phase" der Expansion befindet. The DeFi Report maß vom Preistief des Bitcoin im November 2022 und stellte fest, dass 1.044 Tage vergangen sind, was mit der 1.063-tägigen Expansion von 2021 und dem 1.065-tägigen Zyklus von 2017 vergleichbar ist.

Die realisierten Gewinne für BTC-Investoren haben 857 Milliarden Dollar erreicht, was 65% höher ist als im Zyklus von 2021, während die auf die Marktkapitalisierung normalisierte Gewinnschöpfung eng mit früheren Zyklen übereinstimmt.

Inzwischen hat der Coin Days Destroyed, ein Maß dafür, wie lange Coins vor dem Ausgeben gehalten werden, den Zyklus von 2021 bereits um 15% übertroffen, was auf aktive Gewinnmitnahmen hindeutet. Auch das Angebot der langfristigen Halter spiegelte das frühere Verhalten wider, da eine Verteilungsphase im vierten Quartal 2024 bis zum ersten Quartal 2025 stattfand, gefolgt von einer Kurserholung, was bedeutet, dass Coins in neues Geld übergingen, das in den Markt eintrat.

Darüber hinaus hat der Markt weiterhin institutionelle Beteiligung und Marktreife erfahren, da die Bitcoin-Dominanz noch nicht auf die 40%-Niveaus gefallen ist, die in früheren Zyklen zu sehen waren.

Realisierter Preis & MVRV-Z Score

Technische Indikatoren fügen diesen Trends weiteren Kontext hinzu. Der 200-Wochen-Durchschnitt liegt derzeit bei 53,1.000 $. Er hat zuvor Tiefpunkte und frühere Zyklushöhen signalisiert und deutet auf abnehmende Renditen für Aufwärtsbewegungen in diesem Jahr hin. Der realisierte Preis, ein Proxy für die Kostenbasis, liegt bei 53,8.000 $, was diesen Trend ebenfalls bestätigt.

Der MVRV-Z-Score liegt bei 2,28, bereits über vergleichbaren Punkten im Jahr 2021. Frühere Fälle haben gezeigt, dass eine Bewegung in Richtung eines Scores von 3 damit korrespondieren könnte, dass Bitcoin 160.000-170.000 $ erreicht. Dies bedeutet, dass der Krypto-Asset ein erhebliches Aufwärtspotenzial hat, wenn der Zyklus weitergeht.

Obwohl kein Gesetz Bitcoin dazu verpflichtet, dem Vier-Jahres-Zyklus zu folgen, erklärte der Bericht, dass die Konvergenz von Verhaltens-, mechanischen und makroökonomischen Faktoren auf einen Höhepunkt im vierten Quartal hindeutet. Narrative Verankerung, Liquiditätsausrichtung, Halving-Mechanik, Innovationsschübe und Volatilitätserwartungen unterstützen zusammen dieses Szenario, was den Vier-Jahres-Zyklus zu einem dauerhaften Rahmen macht.

Der Beitrag Bitcoin (BTC) könnte im vierten Quartal auf 170.000 $ steigen: Bericht erschien zuerst auf CryptoPotato.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$616.09+2.14%
Monero
XMR$417.52+14.22%
Nowchain
NOW$0.00208+1.46%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53
Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt

Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt

Der Beitrag Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Das Kräfteverhältnis im Kryptowährungsmarkt verschiebt sich ständig. Die Anzahl der Token-Inhaber hinter Altcoins gilt ebenfalls als wichtiger Indikator. Hier ist die Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Token-Inhabern und ihren Änderungsraten in den letzten 30 Tagen. An der Spitze der Liste steht Ethereum, gefolgt von BNB Chain und Tron. Ethereum (ETH) – 269,6 Millionen (+1,5%) BNB Chain (BNB) – 260,2 Millionen (+4,6%) Tron (TRX) – 169,8 Millionen (0,0%) Solana (SOL) – 150,9 Millionen (+1,7%) TON (TON) – 140,0 Millionen (+1,1%) NEAR Protocol (NEAR) – 130,8 Millionen (+0,2%) Polygon (POL) – 112,1 Millionen (+5,0%) Bitcoin (BTC) – 74,7 Millionen (+0,8%) Aptos (APT) – 47,9 Millionen (0,0%) Mythos (MYTH) – 9,9 Millionen (+4,0%) Stellar (XLM) – 6,1 Millionen (+1,7%) Celo (CELO) – 5,8 Millionen (+0,8%) peaq (PEAQ) – 3,1 Millionen (+1,5%) B3 (B3) – 2,2 Millionen (+0,1%) Livepeer (LPT) – 2,2 Millionen (0,0%) Polygon gehörte unterdessen mit einem Anstieg von 5% zu den am schnellsten wachsenden Projekten auf der Liste. Ethereum und BNB Chain zeigen weiterhin eine starke Leistung sowohl bei der Gesamtnutzerzahl als auch beim Wachstum in den letzten 30 Tagen. Bitcoin ist bemerkenswert, da es nur auf Platz 8 der Liste steht. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass diese Liste nur die Anzahl der Adressen angibt, die Token halten. Eine Person kann Token an mehreren Adressen halten. *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram- und Twitter-Account für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain Daten! Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/list-of-altcoins-with-the-highest-number-of-investors-has-been-revealed/
TokenFi
TOKEN$0.007157+1.87%
SphereX
HERE$0.000119--%
ChangeX
CHANGE$0.00138637-2.02%
Teilen
BitcoinEthereumNews2025/11/10 05:22
Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Der Bitcoin-Markt befindet sich in den letzten Wochen in einem Zustand der Unsicherheit, nach seiner uncharakteristisch negativen Performance im Oktober. Während die allgemeine Marktstimmung darauf hindeutet, dass das Ende des Bullenzyklus nahe sein könnte, deuten die neuesten On-Chain Daten darauf hin, dass die führende Kryptowährung möglicherweise nur einen Reset durchläuft. Laut [...]
Salamanca
DON$0.000426--%
Threshold
T$0.01284+0.62%
Tron Bull
BULL$0.001166-1.10%
Teilen
Bitcoinist2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Massive Whale-Aktivität steigert die Erwartungen für den Preisanstieg des Pi Network

Institutionelle Investoren wenden sich von Bitcoin und Ethereum ab

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$104,540.35
$104,540.35$104,540.35

+0.75%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,566.83
$3,566.83$3,566.83

+1.45%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.84
$163.84$163.84

+0.80%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3556
$2.3556$2.3556

+1.70%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.17848
$0.17848$0.17848

+0.22%