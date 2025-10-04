BörseDEX+
Bitcoin (BTC) kann laut beliebtem Indikator sogar 200.000 $ erreichen

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/04 01:11
  • Mehr Raum für Bewegung
  • Bitcoin beschleunigt?

Die größte Kryptowährung der Welt, Bitcoin, liegt dank eines kürzlichen Anstiegs, der ihn nahe an 121.000 $ gebracht hat, nur knapp unter seinem Höchststand. Der Crypto Fear and Greed Index liegt jedoch trotz des Preisanstiegs noch auf einem neutralen Niveau von 57, weit entfernt von den extremen Gier-Werten, die normalerweise auf überhitzte Bedingungen hindeuten. Diese Diskrepanz führt zu Vermutungen, dass Bitcoin noch viel mehr Wachstumspotenzial haben könnte, möglicherweise sogar eine Verdoppelung oder Verdreifachung seines aktuellen Wertes.

Mehr Raum für Bewegung

Die bedeutendsten Rallyes in der Geschichte von Bitcoin haben stattgefunden, als der Markt weit von euphorisch entfernt war. Laut dem aktuellen Indexwert ist die Anlegerstimmung trotz der signifikanten Erholung von Bitcoin von seinen Tiefstständen zu Beginn des Jahres immer noch vorsichtig. Infolgedessen könnte die Rallye nicht durch spekulative Manie angetrieben werden, sondern eher durch kontinuierliche Zuflüsse von institutionellen und privaten Anlegern, die Bitcoin als digitales Gold in einem unsicheren makroökonomischen Kontext betrachten.

BTC/USDT Chart by TradingView

Darüber hinaus zeigt die technische Analyse, dass die gleitenden Durchschnitte von Bitcoin kontinuierlich steigen und der Preis bequem über seinen wichtigsten Unterstützungsstufen liegt. Marktteilnehmer scheinen sich für höhere Bewegungen zu positionieren, ohne leichtsinnigen Hebel zu verwenden, wie die hohe, aber nicht unhaltbare Volatilität zeigt. Eine signifikante Korrektur ist das, was viele Analysten erwarten würden, wenn die Stimmung bereits auf dem Niveau extremer Gier wäre. Der Markt gewinnt laut dem neutralen Index noch an Dynamik.

Bitcoin beschleunigt?

Dies stimmt mit den Vorhersagen einer Reihe bekannter Händler überein – dass Bitcoin in den kommenden Monaten die 150.000 $ testen könnte und möglicherweise 200.000 $ im nächsten bedeutenden Zyklus. Natürlich bestehen weiterhin Risiken. Großangelegte Liquidationen, makroökonomische Verschärfungen oder eine abrupte Änderung des regulatorischen Drucks könnten die Rallye alle zum Erliegen bringen.

Vorerst scheint jedoch das Fehlen einer tobenden Stimmung für Bitcoin-Bullen ermutigend zu sein. Die Schlussfolgerung ist, dass Bitcoin ungewöhnlich und historisch bullisch knapp unter dem Allzeithoch mit neutraler Stimmung sitzt. Selbst die optimistischsten Anleger könnten vom nächsten Aufschwung überrascht werden, wenn sich die Geschichte wiederholt, da 200.000 $ möglicherweise nicht so unrealistisch sind, wie es zunächst schien.

Quelle: https://u.today/bitcoin-btc-can-even-hit-200000-according-to-popular-indicator

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

