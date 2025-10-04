Der Beitrag Bitcoin (BTC) kann laut beliebtem Indikator sogar 200.000 $ erreichen erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Mehr Spielraum für Bitcoin zum Beschleunigen? Die größte Kryptowährung der Welt, Bitcoin, liegt dank eines kürzlichen Anstiegs, der ihn nahe an 121.000 $ gebracht hat, nur knapp unter seinem Höchststand. Der Crypto Fear and Greed Index liegt jedoch trotz des Preisanstiegs immer noch auf einem neutralen Niveau von 57, weit entfernt von den extremen Gier-Werten, die normalerweise auf überhitzte Bedingungen hindeuten. Dieser Unterschied führt zu Vermutungen, dass Bitcoin noch viel mehr Wachstumspotenzial haben könnte, möglicherweise sogar eine Verdoppelung oder Verdreifachung seines aktuellen Wertes. Mehr Spielraum Die bedeutendsten Rallyes in der Geschichte von Bitcoin haben stattgefunden, als der Markt weit von euphorisch entfernt war. Laut dem aktuellen Indexwert ist die Anlegerstimmung trotz der signifikanten Erholung von Bitcoin von seinen Tiefstständen zu Beginn des Jahres immer noch vorsichtig. Infolgedessen könnte die Rallye nicht durch spekulative Manie angetrieben werden, sondern eher durch kontinuierliche Zuflüsse von institutionellen und privaten Anlegern, die Bitcoin als digitales Gold in einem unsicheren makroökonomischen Kontext betrachten. BTC/USDT Chart von TradingView Darüber hinaus zeigt die technische Analyse, dass die gleitenden Durchschnitte von Bitcoin kontinuierlich steigen und dass der Preis bequem über seinen wichtigsten Unterstützungen liegt. Marktteilnehmer scheinen sich für höhere Bewegungen zu positionieren, ohne leichtsinnigen Hebel zu verwenden, wie die Volatilität zeigt, die hoch, aber nicht unhaltbar bleibt. Eine signifikante Korrektur ist das, was viele Analysten erwarten würden, wenn die Stimmung bereits auf dem Niveau extremer Gier wäre. Der Markt gewinnt laut dem neutralen Index noch an Dynamik. Bitcoin beschleunigt? Dies stimmt mit den Vorhersagen einer Reihe bekannter Händler überein - dass Bitcoin in den kommenden Monaten die 150.000 $ testen könnte und möglicherweise 200.000 $ im nächsten bedeutenden Zyklus. Risiken bestehen natürlich weiterhin. Großangelegte Liquidationen, makroökonomische Verschärfungen oder eine abrupte Änderung des regulatorischen Drucks könnten alles zum Stillstand bringen... Der Beitrag Bitcoin (BTC) kann laut beliebtem Indikator sogar 200.000 $ erreichen erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Mehr Spielraum für Bitcoin zum Beschleunigen? Die größte Kryptowährung der Welt, Bitcoin, liegt dank eines kürzlichen Anstiegs, der ihn nahe an 121.000 $ gebracht hat, nur knapp unter seinem Höchststand. Der Crypto Fear and Greed Index liegt jedoch trotz des Preisanstiegs immer noch auf einem neutralen Niveau von 57, weit entfernt von den extremen Gier-Werten, die normalerweise auf überhitzte Bedingungen hindeuten. Dieser Unterschied führt zu Vermutungen, dass Bitcoin noch viel mehr Wachstumspotenzial haben könnte, möglicherweise sogar eine Verdoppelung oder Verdreifachung seines aktuellen Wertes. Mehr Spielraum Die bedeutendsten Rallyes in der Geschichte von Bitcoin haben stattgefunden, als der Markt weit von euphorisch entfernt war. Laut dem aktuellen Indexwert ist die Anlegerstimmung trotz der signifikanten Erholung von Bitcoin von seinen Tiefstständen zu Beginn des Jahres immer noch vorsichtig. Infolgedessen könnte die Rallye nicht durch spekulative Manie angetrieben werden, sondern eher durch kontinuierliche Zuflüsse von institutionellen und privaten Anlegern, die Bitcoin als digitales Gold in einem unsicheren makroökonomischen Kontext betrachten. BTC/USDT Chart von TradingView Darüber hinaus zeigt die technische Analyse, dass die gleitenden Durchschnitte von Bitcoin kontinuierlich steigen und dass der Preis bequem über seinen wichtigsten Unterstützungen liegt. Marktteilnehmer scheinen sich für höhere Bewegungen zu positionieren, ohne leichtsinnigen Hebel zu verwenden, wie die Volatilität zeigt, die hoch, aber nicht unhaltbar bleibt. Eine signifikante Korrektur ist das, was viele Analysten erwarten würden, wenn die Stimmung bereits auf dem Niveau extremer Gier wäre. Der Markt gewinnt laut dem neutralen Index noch an Dynamik. Bitcoin beschleunigt? Dies stimmt mit den Vorhersagen einer Reihe bekannter Händler überein - dass Bitcoin in den kommenden Monaten die 150.000 $ testen könnte und möglicherweise 200.000 $ im nächsten bedeutenden Zyklus. Risiken bestehen natürlich weiterhin. Großangelegte Liquidationen, makroökonomische Verschärfungen oder eine abrupte Änderung des regulatorischen Drucks könnten alles zum Stillstand bringen...