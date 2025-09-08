BörseDEX+
Bitcoin bricht historischen Rekord, hält sich 122 Tage in Folge stark über 100.000 $, signalisiert neue Marktphase

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 02:38
Bitcoin (BTC) hat einen neuen Rekord aufgestellt, indem er 122 Tage in Folge über dem Niveau von 100.000 $ geblieben ist, laut einer heute veröffentlichten Enthüllung des Marktanalysten Crypto Patel. Dies ist das erste Mal, dass dies seit der Gründung der virtuellen Währung geschehen ist. Das letzte Mal, dass die Kryptowährung eine solche Leistung erbrachte, war am 11.06.2025, als sie 30 Tage in Folge über der 100.000-$-Marke blieb.

Diese Erneuerungsbewegung begann am 23.06.2025, als die Kryptowährung bei 103.182 $ gehandelt wurde. Seitdem erlebt Bitcoin Konsolidierungen, die seine Preisaktionen stabilisieren, und Aufwärtstrends, die dazu führten, dass der Vermögenswert am 23. August ein neues Allzeithoch von 123.000 $ erreichte.

Bitcoin bleibt über 100.000 $: Was das bedeutet

Die Kryptowährung wird seit mehr als drei Monaten in einer engen Spanne zwischen 103.182 $ und 123.364 $ gehandelt. Die Aufrechterhaltung ihres Marktwertes über dieser Zone für diese Monate bis zum 07.09.2025 ist ein neuer, bahnbrechender Rekord. Dieser Durchbruch widerlegt eine Prognose aus dem Jahr 2019 vom Bitcoin-Pessimisten Peter Schiff, der behauptete, dass der Token niemals auf ein solches Niveau steigen würde.

Das anhaltende Niveau unterstreicht die erhebliche Weiterentwicklung der Münze und das Kundenvertrauen in ihre Fähigkeiten. Diese bemerkenswerte Leistung zeigt mehr als nur Preisaktionen – sie deutet darauf hin, dass der Markt seine Reife mit steigender Anlegerbegeisterung und robuster Nachfrage weltweit fortsetzt. Der Verbleib über der 100.000-$-Marke für einen so langen Zeitraum bedeutet, dass der Vermögenswert in ein neues Kapitel der Stabilität übergehen könnte. Die neue Phase deutet auf eine Periode hin, die langfristige Halter motiviert, mehr Token anzusammeln, und ängstliche Verkäufe während kleiner Marktrückgänge entmutigt.

Milliarden von Dollar, die in Bitcoin-ETF fließen, haben dazu beigetragen, dass der Preis mehr als 122 Tage in Folge über dem Niveau von 100.000 $ geblieben ist. Auch börsennotierte Unternehmen waren aufgrund ihres Bitcoin-Kaufrauschs ein Katalysator für diese Serie.

BTC-Preisanalyse und der Weg nach vorn

Bitcoin wird derzeit bei 111.142 $ gehandelt. Er ist in der vergangenen Woche um 2% gestiegen, aber im vergangenen Monat um 4,7% gefallen. Dies zeigt seine Stabilität um 110.000 $ inmitten einer Korrekturphase. Während der Vermögenswert bedeutende Unterstützungsstufen hält, erscheint das Momentum im Markt verringert, aber Stimmungssignale, wie Börsenreserven, deuten auf langfristige Akquisition hin.

Der aktuelle Preis von BTC beträgt 111.142 $.

RSI steht derzeit bei 42,41, was auf unzureichende Erholungsstärke im Markt hinweist. Dies deutet darauf hin, dass der Markt eine vorübergehende Pause erlebt und auf eine Bestätigung des Aufschwungs oder eine größere Korrektur wartet.

Die neuesten Metriken von CryptoQuant zeigen, dass die Bitcoin-Börsenreserven weiterhin einen anhaltenden Rückgang verzeichnen und auf niedrige Niveaus fallen, die seit vielen Jahren nicht mehr erlebt wurden. Dies zeigt, dass mehr BTC-Token von zentralisierten Börsen in private Cold Wallets wandern, ein klarer Indikator für langfristige Akkumulation und verringertes Umlaufangebot.    

Nicholas Otieno ist ein Fintech-Autor, der sich auf Kryptowährungsmärkte spezialisiert hat. Seit 2019 hat er Artikel geschrieben, um Leser über Kryptowährung und ihre erhebliche positive Auswirkung auf den globalen Wohlstand aufzuklären. Nicholas ist ein Bitcoin-Besitzer, der fest an seine Grundlagen glaubt.
Seine Arbeit wurde in Publikationen wie Finance Magnates, Blockchain.News, Bitcoin Magazine, Coincub und anderen veröffentlicht. Wenn er nicht schreibt, genießt Nicholas es, Hausarbeiten zu erledigen, Zeit mit Freunden zu verbringen, Musik zu hören und Fußball zu schauen.

