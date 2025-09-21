BörseDEX+
Bitcoin BETA ETF startet an der Warschauer Börse

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 13:35
Polens Bitcoin BETA ETF startet an der GPW und bietet regulierte Bitcoin-Exposure über Futures-Kontrakte, ohne die Kryptowährung direkt zu besitzen.

Polen hat einen großen Schritt in die Welt der digitalen Finanzen gemacht. Die Warschauer Börse (GPW) hat offiziell den Bitcoin BETA ETF eingeführt. Es handelt sich um ein neues Anlageprodukt, das es Einzelpersonen ermöglicht, Exposure zu Bitcoin zu haben, ohne die Münze selbst zu besitzen. Diese Aktion wird als bedeutender Fortschritt für die polnische Finanzwelt und ihr wachsendes ETF-Kapital angesehen.

Bitcoin BETA ETF zielt auf Anleger ab, die Krypto-Börsen meiden

Dieser Fonds besitzt keine tatsächlichen Bitcoin, im Gegensatz zu Spot-Bitcoin-ETFs. Stattdessen handelt er mit Futures-Kontrakten an der Chicago Mercantile Exchange (CME), um sich der Kryptowährung auszusetzen. AgioFunds TFI SA ist eine renommierte Fondsverwaltungsgesellschaft in Polen, die den ETF verwaltet.

Dies hat zu einem regulierten und transparenten Mittel für polnische Anleger geführt, um über den konventionellen Aktienmarkt in Bitcoin zu investieren. Es wird besonders praktisch für Personen sein, die an Krypto interessiert sind, aber keine digitalen Wallets oder Börsen nutzen möchten.

Verwandte Lektüre: Grayscale startet ersten US-Multi-Asset-Krypto-ETF an der NYSE Arca | Live Bitcoin News

Außerdem fällt die Einführung des Bitcoin BETA ETF mit der Notwendigkeit zusammen, festzustellen, dass der Handel mit ETFs in Polen derzeit mit hoher Rate wächst. Bis heute hat der ETF-Umsatz an der GPW in diesem Jahr 1,9 Milliarden PLN erreicht, was einem Anstieg von 94,2 Prozent im Vergleich zum Umsatz des Vorjahres entspricht. Es ist offensichtlich, dass immer mehr Anleger auf ETFs zurückgreifen, aufgrund ihrer Einfachheit, Kostengünstigkeit und Handelsleichtigkeit.

Darüber hinaus hat die GPW derzeit 16 ETFs. Dazu gehören Fonds, die beliebten polnischen Indizes wie WIG20, mWIG40 und sWIG80 folgen. Auch wichtige globale Indizes haben ETFs, z.B. S&P 500, Nasdaq-100 und DAX. Der Bitcoin BETA ETF ist eine weitere Erweiterung des Produktangebots, da die Börse digitale Vermögenswerte einbezogen hat.

Bitcoin BETA ETF bietet transparenten Weg zu digitalen Vermögenswerten

Lazer (2008) argumentiert, dass der neue ETF auf einer offensichtlichen Marktnachfrage basiert, laut Kazimierz Szpak, dem CEO von BETA TFI SA. Er sagte, dass Anleger jetzt nach neuen Anlageformen suchen, und der ETF bietet einen einfachen und transparenten Weg, Zugang zu Bitcoin zu erhalten.

Darüber hinaus macht die Einführung von Bitcoin-ETFs in Polen es zu einem der globalen Finanzzentren, wie die USA und Deutschland, die bereits zugängliche Bitcoin-ETFs haben. Es deutet auf die zunehmende Bedeutung der GPW im globalen ETF-Markt hin, insbesondere die Zunahme der Aufmerksamkeit für kryptobasierte Produkte weltweit.

Außerdem hat dieser ETF das Potenzial, mehr institutionelle und Privatanleger anzuziehen, die anfänglich besorgt über den direkten Kauf von Bitcoin waren. Seine Struktur basiert auf Futures, was eine gewisse Risikokontrolle bietet, aber gleichzeitig folgt er der Preisbewegung der größten Kryptowährung der Welt.

Zusammenfassend ist der Start des Bitcoin BETA ETF ein Durchbruch im Finanzmarkt Polens. Er bietet eine lizenzierte, bekannte und bequeme Möglichkeit, in Bitcoin zu investieren, und unterstützt gleichzeitig die umfangreiche Expansion von ETFs an der Warschauer Börse. Polen hat sich zu einem zukunftsorientierten Teilnehmer in der sich verändernden Landschaft der Kryptofinanz entwickelt, da immer mehr Anleger nach Exposure zu digitalen Vermögenswerten suchen.

Quelle: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-beta-etf-launches-on-warsaw-stock-exchange/

