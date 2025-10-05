Bitcoin auf historischen Höchstständen: Was kommt als Nächstes?

Dies ist ein Analysebeitrag von CoinDesk-Analyst und Chartered Market Technician Omkar Godbole.

Während Bitcoin BTC$125.001,48 in unbekanntem Territorium nahe Rekordhochs handelt, suchen Händler möglicherweise nach Hinweisen darauf, was als Nächstes kommt, insbesondere nach Schlüsselniveaus, die als Magnete oder Widerstandspunkte wirken könnten.

Hier sind drei wichtige Niveaus, die es genau zu beobachten gilt.

$126.100

Dieses Niveau stellt die obere Grenze des sich erweiternden Bereichsmusters dar, das sich seit Mitte Juli entwickelt hat. Der potenzielle Widerstand wird durch die Trendlinie definiert, die die Höchststände vom 15. Juli und 14. August verbindet.

BTCs sich erweiternder Preisbereich. (CoinDesk)

Eine Umkehr von diesem Niveau könnte einen korrektiven Rückgang in Richtung der unteren Grenze des Bereichs auslösen, dargestellt durch die Trendlinie, die von den Tiefstständen vom 3. August und 1. September gezogen wird.

$135.000

Ein Ausbruch aus dem sich erweiternden Bereich würde den Fokus auf $135.000 verschieben, wo Marktmacher derzeit eine Netto-Long-Gamma-Position halten, laut Aktivität in Deribit-gelisteten Optionen, die von Amberdata verfolgt werden.

Wenn Marktmacher Netto-Long-Gamma sind, neigen sie dazu, gegen die Marktrichtung zu handeln – bei Rückgängen zu kaufen und bei Rallyes zu verkaufen – um ihre gesamte marktneutrale Exposition aufrechtzuerhalten. Bei sonst gleichen Bedingungen neigt diese Absicherungsaktivität dazu, die Preisvolatilität zu dämpfen.

Mit anderen Worten, das $135.000-Niveau könnte auf dem Weg nach oben als Widerstand wirken.

$140.000

BTC-Optionen auf Deribit: Verteilung des Händler/Marktmacher-Gammas. (Amberdata)

Schließlich sticht $140.000 als Schlüsselniveau hervor, da Daten von Deribit zeigen, dass der $140.000 Strike-Call der zweitbeliebteste an der Börse ist und ein nominales Open Interest von über $2 Milliarden hält.

Nominales Open Interest bezieht sich auf den Dollarbetrag der Anzahl aktiver oder offener Optionskontrakte zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Niveaus mit großen Konzentrationen von Open Interest wirken oft als Magnete und ziehen den Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu ihnen hin. Ein hohes Open Interest bei Call-Optionen deutet darauf hin, dass viele Händler erwarten, dass der Spotpreis sich diesem Niveau nähert oder es übertrifft.

Gleichzeitig haben diejenigen, die diese Calls verkauft haben, oft große Institutionen, einen Anreiz, den Preis unter diesem Strike zu halten. Ihre Absicherungs- und Handelsaktivitäten um dieses Niveau herum können Widerstand erzeugen und es schwieriger machen, dass der Preis durchbricht.

BTC-Optionen: Verteilung des Open Interest. (Deribit Metrics)