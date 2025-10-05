BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Bitcoin auf historischen Höchstständen: Was kommt als Nächstes? erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Dies ist ein Analysebeitrag von CoinDesk-Analyst und Chartered Market Technician Omkar Godbole. Da Bitcoin BTC$125.001,48 in unbekanntem Territorium nahe Rekordhöhen handelt, suchen Händler möglicherweise nach Hinweisen darauf, was als Nächstes kommt, insbesondere nach Schlüsselniveaus, die als Magneten oder Widerstandspunkte wirken könnten. Hier sind drei wichtige Niveaus, die es genau zu beobachten gilt. $126.100 Dieses Niveau stellt die obere Grenze des sich verbreiternden oder expandierenden Bereichsmusters dar, das sich seit Mitte Juli entwickelt. Der potenzielle Widerstand wird durch die Trendlinie definiert, die die Höchststände vom 15. Juli und 14. August verbindet. BTCs expandierender Preisbereich. (CoinDesk) Eine Umkehr von diesem Niveau könnte einen korrektiven Rückgang in Richtung der unteren Grenze des Bereichs auslösen, dargestellt durch die Trendlinie, die von den Tiefstständen vom 3. August und 1. September gezogen wird. $135.000 Ein Ausbruch aus dem expandierenden Bereich würde den Fokus auf $135.000 verschieben, wo Market Maker derzeit eine Netto-Long-Gamma-Position halten, gemäß der Aktivität in Deribit-gelisteten Optionen, die von Amberdata verfolgt werden. Wenn Market Maker netto Long-Gamma sind, neigen sie dazu, gegen die Marktrichtung zu handeln – bei Rückgängen zu kaufen und bei Rallyes zu verkaufen – um ihre gesamte marktneutrale Exposition aufrechtzuerhalten. Bei sonst gleichen Bedingungen neigt diese Absicherungsaktivität dazu, die Preisvolatilität zu dämpfen. Mit anderen Worten, das Niveau von $135.000 könnte auf dem Weg nach oben als Widerstand wirken. BTC-Optionen auf Deribit: Verteilung des Händler/Market Maker Gamma. (Amberdata) $140.000 Schließlich sticht $140.000 als Schlüsselniveau hervor, da Daten von Deribit zeigen, dass der $140.000 Strike Call der zweitbeliebteste an der Börse ist und ein nominales Open Interest von über $2 Milliarden hält. Nominales Open Interest bezieht sich auf den Dollarbetrag der Anzahl aktiver oder offener Optionskontrakte zu einem bestimmten Zeitpunkt. Niveaus mit großen Konzentrationen von Open Interest fungieren oft als Magneten und ziehen den Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu ihnen hin. Ein hohes Open...Der Beitrag Bitcoin auf historischen Höchstständen: Was kommt als Nächstes? erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Dies ist ein Analysebeitrag von CoinDesk-Analyst und Chartered Market Technician Omkar Godbole. Da Bitcoin BTC$125.001,48 in unbekanntem Territorium nahe Rekordhöhen handelt, suchen Händler möglicherweise nach Hinweisen darauf, was als Nächstes kommt, insbesondere nach Schlüsselniveaus, die als Magneten oder Widerstandspunkte wirken könnten. Hier sind drei wichtige Niveaus, die es genau zu beobachten gilt. $126.100 Dieses Niveau stellt die obere Grenze des sich verbreiternden oder expandierenden Bereichsmusters dar, das sich seit Mitte Juli entwickelt. Der potenzielle Widerstand wird durch die Trendlinie definiert, die die Höchststände vom 15. Juli und 14. August verbindet. BTCs expandierender Preisbereich. (CoinDesk) Eine Umkehr von diesem Niveau könnte einen korrektiven Rückgang in Richtung der unteren Grenze des Bereichs auslösen, dargestellt durch die Trendlinie, die von den Tiefstständen vom 3. August und 1. September gezogen wird. $135.000 Ein Ausbruch aus dem expandierenden Bereich würde den Fokus auf $135.000 verschieben, wo Market Maker derzeit eine Netto-Long-Gamma-Position halten, gemäß der Aktivität in Deribit-gelisteten Optionen, die von Amberdata verfolgt werden. Wenn Market Maker netto Long-Gamma sind, neigen sie dazu, gegen die Marktrichtung zu handeln – bei Rückgängen zu kaufen und bei Rallyes zu verkaufen – um ihre gesamte marktneutrale Exposition aufrechtzuerhalten. Bei sonst gleichen Bedingungen neigt diese Absicherungsaktivität dazu, die Preisvolatilität zu dämpfen. Mit anderen Worten, das Niveau von $135.000 könnte auf dem Weg nach oben als Widerstand wirken. BTC-Optionen auf Deribit: Verteilung des Händler/Market Maker Gamma. (Amberdata) $140.000 Schließlich sticht $140.000 als Schlüsselniveau hervor, da Daten von Deribit zeigen, dass der $140.000 Strike Call der zweitbeliebteste an der Börse ist und ein nominales Open Interest von über $2 Milliarden hält. Nominales Open Interest bezieht sich auf den Dollarbetrag der Anzahl aktiver oder offener Optionskontrakte zu einem bestimmten Zeitpunkt. Niveaus mit großen Konzentrationen von Open Interest fungieren oft als Magneten und ziehen den Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu ihnen hin. Ein hohes Open...

Bitcoin auf historischen Höchstständen: Was kommt als Nächstes?

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/05 14:45
COM
COM$0,006263+1,24%
Bitcoin
BTC$104 556,25+2,21%
NEAR
NEAR$2,991+0,57%
MAY
MAY$0,02668+0,86%
The AI Prophecy
ACT$0,02162+11,32%

Dies ist ein Analysebeitrag von CoinDesk-Analyst und Chartered Market Technician Omkar Godbole.

Während Bitcoin BTC$125.001,48 in unbekanntem Territorium nahe Rekordhochs handelt, suchen Händler möglicherweise nach Hinweisen darauf, was als Nächstes kommt, insbesondere nach Schlüsselniveaus, die als Magnete oder Widerstandspunkte wirken könnten.

Hier sind drei wichtige Niveaus, die es genau zu beobachten gilt.

$126.100

Dieses Niveau stellt die obere Grenze des sich erweiternden Bereichsmusters dar, das sich seit Mitte Juli entwickelt hat. Der potenzielle Widerstand wird durch die Trendlinie definiert, die die Höchststände vom 15. Juli und 14. August verbindet.

BTCs sich erweiternder Preisbereich. (CoinDesk)

Eine Umkehr von diesem Niveau könnte einen korrektiven Rückgang in Richtung der unteren Grenze des Bereichs auslösen, dargestellt durch die Trendlinie, die von den Tiefstständen vom 3. August und 1. September gezogen wird.

$135.000

Ein Ausbruch aus dem sich erweiternden Bereich würde den Fokus auf $135.000 verschieben, wo Marktmacher derzeit eine Netto-Long-Gamma-Position halten, laut Aktivität in Deribit-gelisteten Optionen, die von Amberdata verfolgt werden.

Wenn Marktmacher Netto-Long-Gamma sind, neigen sie dazu, gegen die Marktrichtung zu handeln – bei Rückgängen zu kaufen und bei Rallyes zu verkaufen – um ihre gesamte marktneutrale Exposition aufrechtzuerhalten. Bei sonst gleichen Bedingungen neigt diese Absicherungsaktivität dazu, die Preisvolatilität zu dämpfen.

Mit anderen Worten, das $135.000-Niveau könnte auf dem Weg nach oben als Widerstand wirken.

BTC-Optionen auf Deribit: Verteilung des Händler/Marktmacher-Gammas. (Amberdata)

$140.000

Schließlich sticht $140.000 als Schlüsselniveau hervor, da Daten von Deribit zeigen, dass der $140.000 Strike-Call der zweitbeliebteste an der Börse ist und ein nominales Open Interest von über $2 Milliarden hält.

Nominales Open Interest bezieht sich auf den Dollarbetrag der Anzahl aktiver oder offener Optionskontrakte zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Niveaus mit großen Konzentrationen von Open Interest wirken oft als Magnete und ziehen den Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu ihnen hin. Ein hohes Open Interest bei Call-Optionen deutet darauf hin, dass viele Händler erwarten, dass der Spotpreis sich diesem Niveau nähert oder es übertrifft.

Gleichzeitig haben diejenigen, die diese Calls verkauft haben, oft große Institutionen, einen Anreiz, den Preis unter diesem Strike zu halten. Ihre Absicherungs- und Handelsaktivitäten um dieses Niveau herum können Widerstand erzeugen und es schwieriger machen, dass der Preis durchbricht.

BTC-Optionen: Verteilung des Open Interest. (Deribit Metrics)

Quelle: https://www.coindesk.com/markets/2025/10/05/bitcoin-at-historic-highs-3-critical-levels-to-watch-now

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$616,09+2,14%
Monero
XMR$417,52+14,22%
Nowchain
NOW$0,00208+1,46%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53
Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt

Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt

Der Beitrag Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Das Kräfteverhältnis im Kryptowährungsmarkt verschiebt sich ständig. Die Anzahl der Token-Inhaber hinter Altcoins gilt ebenfalls als wichtiger Indikator. Hier ist die Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Token-Inhabern und ihren Änderungsraten in den letzten 30 Tagen. An der Spitze der Liste steht Ethereum, gefolgt von BNB Chain und Tron. Ethereum (ETH) – 269,6 Millionen (+1,5%) BNB Chain (BNB) – 260,2 Millionen (+4,6%) Tron (TRX) – 169,8 Millionen (0,0%) Solana (SOL) – 150,9 Millionen (+1,7%) TON (TON) – 140,0 Millionen (+1,1%) NEAR Protocol (NEAR) – 130,8 Millionen (+0,2%) Polygon (POL) – 112,1 Millionen (+5,0%) Bitcoin (BTC) – 74,7 Millionen (+0,8%) Aptos (APT) – 47,9 Millionen (0,0%) Mythos (MYTH) – 9,9 Millionen (+4,0%) Stellar (XLM) – 6,1 Millionen (+1,7%) Celo (CELO) – 5,8 Millionen (+0,8%) peaq (PEAQ) – 3,1 Millionen (+1,5%) B3 (B3) – 2,2 Millionen (+0,1%) Livepeer (LPT) – 2,2 Millionen (0,0%) Polygon gehörte unterdessen mit einem Anstieg von 5% zu den am schnellsten wachsenden Projekten auf der Liste. Ethereum und BNB Chain zeigen weiterhin eine starke Leistung sowohl bei der Gesamtnutzerzahl als auch beim Wachstum in den letzten 30 Tagen. Bitcoin ist bemerkenswert, da es nur auf Platz 8 der Liste steht. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass diese Liste nur die Anzahl der Adressen angibt, die Token halten. Eine Person kann Token an mehreren Adressen halten. *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram- und Twitter-Account für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain Daten! Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/list-of-altcoins-with-the-highest-number-of-investors-has-been-revealed/
TokenFi
TOKEN$0,007157+1,87%
SphereX
HERE$0,000119--%
ChangeX
CHANGE$0,00138637-2,02%
Teilen
BitcoinEthereumNews2025/11/10 05:22
Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Der Bitcoin-Markt befindet sich in den letzten Wochen in einem Zustand der Unsicherheit, nach seiner uncharakteristisch negativen Performance im Oktober. Während die allgemeine Marktstimmung darauf hindeutet, dass das Ende des Bullenzyklus nahe sein könnte, deuten die neuesten On-Chain Daten darauf hin, dass die führende Kryptowährung möglicherweise nur einen Reset durchläuft. Laut [...]
Salamanca
DON$0,000426--%
Threshold
T$0,01284+0,62%
Tron Bull
BULL$0,001166-1,10%
Teilen
Bitcoinist2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Liste der Altcoins mit der höchsten Anzahl an Investoren wurde enthüllt

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Massive Whale-Aktivität steigert die Erwartungen für den Preisanstieg des Pi Network

Institutionelle Investoren wenden sich von Bitcoin und Ethereum ab

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$104 556,25
$104 556,25$104 556,25

+0,76%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3 568,06
$3 568,06$3 568,06

+1,49%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163,90
$163,90$163,90

+0,84%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2,3573
$2,3573$2,3573

+1,78%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0,17857
$0,17857$0,17857

+0,27%