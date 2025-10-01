Bitcoin und Ethereum-Blockchain Halten Stand, während ein möglicher US-Shutdown droht

Kurzfassung Bitcoin und Ethereum-Blockchain sind beide weitgehend unverändert, während der Kongress darum ringt, ein Finanzierungsgesetz vor der Shutdown-Frist zu verabschieden.

Etwa 85% der Nutzer des Myriad Preisvorhersage-Marktes erwarten, dass Bitcoin vor Mittwochmittag mindestens 48 rote Kerzen sehen wird, inmitten politischer Unsicherheit.

Ledns CIO John Glover bleibt optimistisch und stellt fest, dass Preisrückgänge digitaler Vermögenswerte während früherer Shutdowns in der Trump-Ära als Kaufgelegenheiten angesehen wurden und die Märkte sich schnell erholten.

Bitcoin und Ethereum-Blockchain waren am frühen Dienstagmorgen weitgehend unverändert, während dem Kongress nur noch wenige Stunden blieben, um ein Finanzierungsgesetz zu verabschieden, das einen Shutdown der US-Regierung verhindern würde.

Zum Zeitpunkt des Schreibens wird Bitcoin für 113.435 $ gehandelt und zeigt keine Bewegung in den letzten 24 Stunden, aber einen leichten Anstieg von 0,4% in der letzten Stunde. Ethereum ist am Tag nur um 0,3% gefallen und wird derzeit für 4.153 $ gehandelt, laut dem Krypto-Preisaggregator CoinGecko.

Die politische Unsicherheit und die mögliche Verzögerung wichtiger US-makroökonomischer Daten haben einige Bitcoin-Händler pessimistisch gestimmt. Nutzer auf Myriad, einem Preisvorhersage-Markt im Besitz von Decrypts Muttergesellschaft DASTAN, scheinen nicht allzu optimistisch zu sein, wie Bitcoin in der ersten Wochenhälfte abschneiden wird.

Etwa 85% der Nutzer glauben, dass BTC vor Mittwochmittag mindestens 48 rote Kerzen sehen wird. Diese Marke stieg über Nacht dramatisch an, nachdem sie den größten Teil des Montags bei etwa 50-50 Quoten lag.

Aber John Glover, der Chief Investment Officer beim Bitcoin-Kreditgeber Ledn, teilt ihren Pessimismus nicht.

Er stellte fest, dass Präsident Donald Trump während seiner ersten Amtszeit zwei Shutdowns erlebte und es nicht abgeneigt zu sein scheint, dies als Verhandlungsmittel einzusetzen.

Der erste Regierungs-Shutdown unter Trump dauerte drei Tage im Januar 2018. Der zweite zog sich über 35 Tage hin und ist zum längsten Shutdown in der US-Geschichte geworden.

"Während dies zuvor als Mittel genutzt wurde, um die Verweigerer im Kongress zu mehr Flexibilität in den Verhandlungen zu zwingen, wurde es beide Male weitgehend als eine sehr vorübergehende Situation angesehen, und Risikomärkte, die zunächst verkauft wurden, erholten sich schnell", sagte er gegenüber Decrypt. "Der Markt wird jeden Rückgang der Preise für digitale Vermögenswerte aufgrund eines Shutdowns als Kaufgelegenheit betrachten."

Anstatt zu versuchen, ein vollständiges Mittelpaket zu genehmigen, haben die Republikaner im Repräsentantenhaus einen Überbrückungsgesetzentwurf verabschiedet, der die US-Regierung bis zum 21. November finanzieren würde. Aber die fortlaufende Resolution des Repräsentantenhauses beinhaltet Kürzungen bei Gesundheitsleistungen, die Millionen von Amerikanern betreffen würden.

Das ist ein Streitpunkt für die Demokraten.

Obwohl die Republikaner eine Mehrheit im Senat haben, ist es eine knappe. Ihre 53 Sitze bedeuten, dass sie Unterstützung von der anderen Seite des Ganges benötigen, um die 60 Stimmen zu erreichen, die für eine filibustersichere Abstimmung über den Gesetzentwurf erforderlich sind.

Der Senat trat um 10 Uhr Eastern Time wieder zusammen und soll heute über eine fortlaufende Resolution abstimmen.