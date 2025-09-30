Bitcoin und Ethereum-ETFs verzeichnen Zuflüsse von über 1 Mrd. $ während Krypto vor einem Comeback zu stehen scheint

Der Beitrag "Bitcoin und Ethereum ETFs verzeichnen über 1 Mrd. $ an Zuflüssen, während Krypto vor einem Comeback zu stehen scheint" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. In den USA notierte Bitcoin- und Ethereum-Spot-Exchange-Traded-Funds zogen am Montag mehr als 1 Milliarde Dollar an Nettozuflüssen an. Ethereum-Spot-ETFs, die fünf aufeinanderfolgende Sitzungen mit Abflüssen verzeichnet hatten, drehten mit 547 Millionen Dollar an Nettozuflüssen ins Positive. Bitcoin-ETFs verzeichneten ebenfalls starke Zuflüsse, wobei über die 12 Produkte hinweg 522 Millionen Dollar hinzukamen. In den USA notierte Bitcoin- und Ethereum-Spot-Exchange-Traded-Funds zogen am Montag mehr als 1 Milliarde Dollar an Nettozuflüssen an und kehrten damit die jüngsten Abflusstrends um, was den Optimismus auf den Kryptomärkten steigerte. Diese Entwicklung kam, als die Bitcoin-Preise deutlich über 114.000 Dollar anstiegen, unterstützt durch saisonale Faktoren und erneute Akkumulation durch große Halter. Ethereum-ETFs führen die Erholung an Ethereum-Spot-ETFs, die fünf aufeinanderfolgende Sitzungen mit Abflüssen verzeichnet hatten, drehten mit 547 Millionen Dollar an Nettozuflüssen ins Positive, laut SoSoValue. Fidelitys Ethereum Fund (FETH) führte die Gewinne an und zog an einem einzigen Tag 202 Millionen Dollar an, gefolgt von BlackRocks iShares Ethereum Trust (ETHA) mit 154 Millionen Dollar. Die neun Ethereum-ETF-Produkte verwalten nun gemeinsam 27,5 Milliarden Dollar an Vermögenswerten, was etwa 5,4 Prozent der zirkulierenden Marktkapitalisierung von Ethereum entspricht. Die Wende unterstreicht die erneuerte institutionelle Nachfrage nach einem schwachen September. Bitcoin-ETFs verzeichnen 518 Millionen Dollar Zufluss Bitcoin-ETFs verzeichneten ebenfalls starke Zuflüsse, wobei über die ETFs hinweg 518 Millionen Dollar hinzukamen. Fidelitys FBTC verzeichnete mit 299 Millionen Dollar den größten täglichen Zufluss, während ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) mit 62 Millionen Dollar folgte. Datum IBIT FBTC BITB ARKB BTCO EZBC BRRR HODL BTCW GBTC BTC Total 22.09.2025 0.0 (276.7) 0.0 (52.3) 0.0 0.0 0.0 (9.5) 0.0 (24.6) 0.0 (363.1) 23.09.2025 2.5 (75.6) (12.8) (27.9) 10.0 … Der Beitrag "Bitcoin und Ethereum ETFs verzeichnen über 1 Mrd. $ an Zuflüssen, während Krypto vor einem Comeback zu stehen scheint" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. In den USA notierte Bitcoin- und Ethereum-Spot-Exchange-Traded-Funds zogen am Montag mehr als 1 Milliarde Dollar an Nettozuflüssen an. Ethereum-Spot-ETFs, die fünf aufeinanderfolgende Sitzungen mit Abflüssen verzeichnet hatten, drehten mit 547 Millionen Dollar an Nettozuflüssen ins Positive. Bitcoin-ETFs verzeichneten ebenfalls starke Zuflüsse, wobei über die 12 Produkte hinweg 522 Millionen Dollar hinzukamen. In den USA notierte Bitcoin- und Ethereum-Spot-Exchange-Traded-Funds zogen am Montag mehr als 1 Milliarde Dollar an Nettozuflüssen an und kehrten damit die jüngsten Abflusstrends um, was den Optimismus auf den Kryptomärkten steigerte. Diese Entwicklung kam, als die Bitcoin-Preise deutlich über 114.000 Dollar anstiegen, unterstützt durch saisonale Faktoren und erneute Akkumulation durch große Halter. Ethereum-ETFs führen die Erholung an Ethereum-Spot-ETFs, die fünf aufeinanderfolgende Sitzungen mit Abflüssen verzeichnet hatten, drehten mit 547 Millionen Dollar an Nettozuflüssen ins Positive, laut SoSoValue. Fidelitys Ethereum Fund (FETH) führte die Gewinne an und zog an einem einzigen Tag 202 Millionen Dollar an, gefolgt von BlackRocks iShares Ethereum Trust (ETHA) mit 154 Millionen Dollar. Die neun Ethereum-ETF-Produkte verwalten nun gemeinsam 27,5 Milliarden Dollar an Vermögenswerten, was etwa 5,4 Prozent der zirkulierenden Marktkapitalisierung von Ethereum entspricht. Die Wende unterstreicht die erneuerte institutionelle Nachfrage nach einem schwachen September. Bitcoin-ETFs verzeichnen 518 Millionen Dollar Zufluss Bitcoin-ETFs verzeichneten ebenfalls starke Zuflüsse, wobei über die ETFs hinweg 518 Millionen Dollar hinzukamen. Fidelitys FBTC verzeichnete mit 299 Millionen Dollar den größten täglichen Zufluss, während ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) mit 62 Millionen Dollar folgte. Datum IBIT FBTC BITB ARKB BTCO EZBC BRRR HODL BTCW GBTC BTC Total 22.09.2025 0.0 (276.7) 0.0 (52.3) 0.0 0.0 0.0 (9.5) 0.0 (24.6) 0.0 (363.1) 23.09.2025 2.5 (75.6) (12.8) (27.9) 10.0 …