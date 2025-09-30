BörseDEX+
Bitcoin und Ethereum-ETFs verzeichnen Zuflüsse von über 1 Mrd. $ während Krypto vor einem Comeback zu stehen scheint

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/30 16:44
  • In den USA notierte Bitcoin- und Ethereum-Spot-ETFs verzeichneten am Montag Nettozuflüsse von mehr als 1 Milliarde Dollar.

  • Ethereum-Spot-ETFs, die zuvor fünf aufeinanderfolgende Sitzungen mit Abflüssen verzeichnet hatten, drehten mit Nettozuflüssen von 547 Millionen Dollar ins Positive.

  • Bitcoin-ETFs verzeichneten ebenfalls starke Zuflüsse, wobei über die 12 Produkte hinweg 522 Millionen Dollar hinzukamen.

In den USA notierte Bitcoin- und Ethereum-Spot-ETFs verzeichneten am Montag Nettozuflüsse von mehr als 1 Milliarde Dollar und kehrten damit den jüngsten Abflusstrend um, was den Optimismus auf den Kryptomärkten steigerte.

Diese Entwicklung erfolgte, als der Bitcoin-Kurs deutlich über 114.000 Dollar anstieg, unterstützt durch saisonale Faktoren und erneute Akkumulation durch große Anleger.

Ethereum-ETFs führen die Erholung an

Ethereum-Spot-ETFs, die zuvor fünf aufeinanderfolgende Sitzungen mit Abflüssen verzeichnet hatten, drehten laut SoSoValue mit Nettozuflüssen von 547 Millionen Dollar ins Positive.

Fidelitys Ethereum Fund (FETH) führte die Gewinne an und zog an einem einzigen Tag 202 Millionen Dollar an, gefolgt von BlackRocks iShares Ethereum Trust (ETHA) mit 154 Millionen Dollar.

Die neun Ethereum-ETF-Produkte verwalten nun gemeinsam Vermögenswerte in Höhe von 27,5 Milliarden Dollar, was etwa 5,4 Prozent der zirkulierenden Marktkapitalisierung von Ethereum entspricht.

Die Trendwende unterstreicht das erneuerte institutionelle Interesse nach einem schwachen September.

Bitcoin-ETFs verzeichnen Zuflüsse von 518 Millionen Dollar

Bitcoin-ETFs verzeichneten ebenfalls starke Zuflüsse, wobei über die ETFs hinweg 518 Millionen Dollar hinzukamen.

Fidelitys FBTC verzeichnete mit 299 Millionen Dollar den größten täglichen Zufluss, während ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) mit 62 Millionen Dollar folgte.

Date

IBIT

FBTC

BITB

ARKB

BTCO

EZBC

BRRR

HODL

BTCW

GBTC

BTC

Total


22 Sep 2025

0.0

(276.7)

0.0

(52.3)

0.0

0.0

0.0

(9.5)

0.0

(24.6)

0.0

(363.1)


23 Sep 2025

2.5

(75.6)

(12.8)

(27.9)

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

(103.8)


24 Sep 2025

128.9

29.7

24.7

37.7

0.0

0.0

0.0

6.4

0.0

0.0

13.6

241.0


25 Sep 2025

79.7

(114.8)

(80.5)

(63.0)

0.0

(6.3)

0.0

(10.1)

0.0

(42.9)

(15.5)

(253.4)


