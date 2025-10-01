Bitcoin und Ether ETFs erholen sich mit Zuflüssen von über 1 Milliarde Dollar Von: BitcoinEthereumNews 2025/10/01 03:01 Teilen

Bitcoin- und Ether-ETFs kehrten am Montag mit mehr als 1 Milliarde Dollar an kombinierten Zuflüssen zurück. Bitcoin fügte 522 Millionen Dollar hinzu, während Ether-Fonds 547 Millionen Dollar anzogen. Krypto-ETFs Kurserholung: Bitcoin erzielt 522 Millionen Dollar, Ether steigt mit 547 Millionen Dollar Nach einer angeschlagenen Woche unerbittlicher Rücknahmen, stürmten Bitcoin- und Ether-Exchange-Traded Funds (ETFs) zurück in die [...] Quelle: https://news.bitcoin.com/bitcoin-and-ether-etfs-bounce-back-with-over-1-billion-in-inflows/