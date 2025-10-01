Milliardär Tim Draper glaubt, dass Einzelhändler nur Bitcoin akzeptieren werden

Der Milliardär und Venture-Capitalist Tim Draper, ein langjähriger Bitcoin-Befürworter, glaubt, dass Einzelhändler eines Tages nur noch Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren werden.

"Es wird einen Moment geben, in dem alle Einzelhändler sagen 'Ich akzeptiere Bitcoin' und dann wird es einen Moment geben, in dem Einzelhändler sagen werden 'Ich akzeptiere nur Bitcoin'", sagte Draper im Bloomberg Television.

Tim Drapers Unterstützung für Bitcoin geht weit über Worte hinaus. Im Jahr 2014 machte er Schlagzeilen, als er 19 Millionen Dollar ausgab, um 30.000 Bitcoins zu kaufen, die bei der Schließung des Silk Road Marktplatzes beschlagnahmt wurden.

Heute sind diese Coins ungefähr 3,5 Milliarden Dollar wert. Draper hat auch große Krypto-Unternehmen wie Coinbase und Robinhood Markets unterstützt und seinen Ruf als einer der einflussreichsten Investoren des Sektors gefestigt.

Im Interview mit Bloomberg räumte Draper ein, dass Bitcoin derzeit hauptsächlich gehalten und nicht ausgegeben wird - ein Trend, der durch sein konstantes Wertwachstum angetrieben wird, was ihn zu einem bevorzugten Wertaufbewahrungsmittel und einer Absicherung gegen Inflation macht.

Aber Draper sieht Veränderungen am Horizont. Er sagte, dass Einzelhändler schließlich anfangen werden, Bitcoin als primäre Zahlungsmethode zu akzeptieren.

Tim Drapers neue Finanzierungsrunde

Draper sammelt auch frisches Kapital für sein Venture-Capital Unternehmen, Draper Associates.

Laut einer Dienstags-Einreichung bei der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC hat die Firma 200 Millionen Dollar für ihren achten Fonds gesichert, wobei ihre Website auf den offiziellen Start hindeutet. Draper Associates, das Vermögenswerte im Wert von 2 Milliarden Dollar verwaltet, konzentriert sich stark auf Krypto-Investitionen.

Dieser neueste Fonds folgt auf die Beschaffung von fast 124 Millionen Dollar für Fonds 7 im Jahr 2022.

Das Timing fällt mit einer starken Krypto-Marktrallye zusammen. Der gesamte Kryptowährungsmarkt hat kürzlich zum ersten Mal die 4-Billionen-Dollar-Marke überschritten, unterstützt durch die Gesetzgebung des Kongresses zur Regulierung von Stablecoins und Bitcoin, der in den letzten Monaten über 120.000 Dollar gestiegen ist.

Draper, 67, begann seine Venture-Capital-Karriere 1985 mit einem Darlehen von 6 Millionen Dollar und wurde schnell für frühe Investitionen in Unternehmen wie Skype, Baidu, Tesla, SpaceX und Robinhood bekannt.

Draper hat in der Vergangenheit vorhergesagt, dass Bitcoin 250.000 Dollar erreichen könnte - eine Prognose, die zwar noch nicht realisiert wurde, aber immer wahrscheinlicher erscheint, da Bitcoin über 113.000 Dollar liegt.