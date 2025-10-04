Milliardär-Investor Ray Dalio identifiziert Bitcoins Hauptschwachstelle: Code

Dalio, der für die Gründung von Bridgewater Associates, einem der größten Hedgefonds, bekannt ist, erklärte, dass, obwohl einige Bitcoin bereits als Geld betrachten, es immer noch Probleme mit der Legitimität des Vermögenswerts gebe, angesichts der Schwachstellen, die er in Bezug auf seine Codebasis haben könnte. Bridgewater Associates' Ray Dalio erklärt, dass Code Bitcoin angreifbar machen kann Ray Dalio, bekannt dafür, […]
Quelle: https://news.bitcoin.com/billionaire-investor-ray-dalio-pinpoints-bitcoins-main-vulnerability-code/