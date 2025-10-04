Der Beitrag "Milliardär-Investor Ray Dalio identifiziert Bitcoins Hauptschwachstelle: Code" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Dalio, der für die Gründung von Bridgewater Associates, einem der größten Hedgefonds, bekannt ist, erklärte, dass obwohl einige Bitcoin bereits als Geld betrachten, es immer noch Probleme mit der Legitimität des Vermögenswerts gebe, angesichts der Schwachstellen, die seine Codebasis betreffen könnten. Bridgewater Associates' Ray Dalio erklärt, dass Code Bitcoin verwundbar machen kann Ray Dalio, bekannt dafür, [...] Quelle: https://news.bitcoin.com/billionaire-investor-ray-dalio-pinpoints-bitcoins-main-vulnerability-code/ Der Beitrag "Milliardär-Investor Ray Dalio identifiziert Bitcoins Hauptschwachstelle: Code" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Dalio, der für die Gründung von Bridgewater Associates, einem der größten Hedgefonds, bekannt ist, erklärte, dass obwohl einige Bitcoin bereits als Geld betrachten, es immer noch Probleme mit der Legitimität des Vermögenswerts gebe, angesichts der Schwachstellen, die seine Codebasis betreffen könnten. Bridgewater Associates' Ray Dalio erklärt, dass Code Bitcoin verwundbar machen kann Ray Dalio, bekannt dafür, [...] Quelle: https://news.bitcoin.com/billionaire-investor-ray-dalio-pinpoints-bitcoins-main-vulnerability-code/