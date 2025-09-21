BörseDEX+
Große Woche für US-Wirtschaftsdaten

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 20:22
Fintech
  • 21. September 2025
  • |
  • 15:03

Diese Woche zeichnet sich als entscheidend für die Finanzmärkte ab, da eine Reihe wichtiger US-Wirtschaftsindikatoren veröffentlicht werden, darunter Kommentare des Federal Reserve-Vorsitzenden Jerome Powell, PMI-Berichte, BIP-Daten, Arbeitslosenzahlen und der Core PCE Price Index.

Zusammen werden diese Updates frische Signale zum Zustand der amerikanischen Wirtschaft liefern und könnten die Anlegerstimmung bei Aktien, Anleihen und Krypto stark beeinflussen.

Die Woche beginnt am Dienstag mit Powells Rede, die genau auf Hinweise zur künftigen Geldpolitik beobachtet wird, zusammen mit neuen Daten zu Dienstleistungs- und Fertigungsaktivitäten. Händler werden nach Anzeichen wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit oder Verlangsamung suchen, die die Erwartungen an Zinssenkungen verschieben könnten.

Am Donnerstag richtet sich die Aufmerksamkeit auf die BIP-Zahlen des zweiten Quartals und die wöchentlichen Arbeitslosenzahlen. Ein stärker als erwartetes BIP-Ergebnis könnte die Ansicht verstärken, dass die Wirtschaft standhält, was der Fed möglicherweise weniger Spielraum für eine Lockerung der Politik gibt. Umgekehrt könnten schwächeres Wachstum oder steigende Arbeitslosenzahlen Bedenken hinsichtlich einer Verlangsamung aufkommen lassen und die Zentralbank zu einer nachgiebigeren Haltung drängen.

Die wichtigste Veröffentlichung kommt am Freitag mit dem Core PCE Price Index, dem bevorzugten Inflationsindikator der Fed. Wenn die Inflation Anzeichen einer Abkühlung zeigt, könnten risikoreiche Vermögenswerte wie Bitcoin und Ethereum von steigenden Erwartungen an Zinssenkungen profitieren. Wenn die Inflation jedoch hartnäckig bleibt, könnten die Märkte längerfristig höhere Zinsen einpreisen, was liquiditätsempfindliche Sektoren, einschließlich Krypto, belastet.

Für den Kryptowährungsmarkt könnten die Daten dieser Woche entscheidend sein. Investoren behandeln Bitcoin oft als Absicherung gegen Inflation, aber auch als liquiditätsgetriebenen Vermögenswert, der unter lockereren monetären Bedingungen gedeiht. Eine nachgiebige Interpretation der Daten könnte Bitcoins Vorstoß über wichtige Widerstandsniveaus unterstützen, während stärkere Inflationswerte Volatilität und Korrekturen auslösen könnten.

Warum ist das für Krypto wichtig? Weil digitale Vermögenswerte zunehmend mit makroökonomischen Trends verbunden sind. Institutionelle Investoren behandeln Bitcoin und Ethereum jetzt als Teil breiterer Portfolios, die von der Zentralbankpolitik beeinflusst werden. Infolgedessen bewegen diese wirtschaftlichen Daten nicht nur die Wall Street – sie wirken sich auch auf das Blockchain-Ökosystem aus.

Wenn Powell auf eine Lockerung hindeutet oder wenn der PCE eine Disinflation bestätigt, könnte Krypto bis Oktober einen starken Aufschwung erleben. Aber wenn die Daten heiß ausfallen, müssen sich die Märkte möglicherweise auf Turbulenzen einstellen.

Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine bestimmte Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

Author

Alex ist ein erfahrener Finanzjournalist und Kryptowährungs-Enthusiast. Mit über 8 Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über die Krypto-, Blockchain- und Fintech-Branchen ist er bestens vertraut mit der komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Welt der digitalen Vermögenswerte. Seine aufschlussreichen und zum Nachdenken anregenden Artikel bieten den Lesern ein klares Bild der neuesten Entwicklungen und Trends auf dem Markt. Sein Ansatz ermöglicht es ihm, komplexe Ideen in zugängliche und tiefgründige Inhalte zu verwandeln. Folgen Sie seinen Veröffentlichungen, um über die wichtigsten Trends und Themen auf dem Laufenden zu bleiben.

Source: https://coindoo.com/big-week-for-u-s-economic-data-what-it-could-mean-for-crypto/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

