Große Woche für US-Wirtschaftsdaten – Was das für Krypto bedeuten könnte

Zusammen werden diese Updates frische Signale über den Zustand der amerikanischen Wirtschaft liefern und könnten die Anlegerstimmung bei Aktien, Anleihen und Krypto stark beeinflussen.

Die Woche beginnt am Dienstag mit Powells Rede, die genau auf Hinweise zur künftigen Geldpolitik beobachtet wird, zusammen mit neuen Daten zu Dienstleistungs- und Fertigungsaktivitäten. Händler werden nach Anzeichen für wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit oder Verlangsamung suchen, was die Erwartungen an Zinssenkungen verändern könnte.

Am Donnerstag richtet sich die Aufmerksamkeit auf die BIP-Zahlen des zweiten Quartals und die wöchentlichen Arbeitslosenmeldungen. Ein stärker als erwartetes BIP-Ergebnis könnte die Ansicht verstärken, dass die Wirtschaft standhält, was der Fed möglicherweise weniger Spielraum für eine Lockerung der Politik gibt. Umgekehrt könnten ein schwächeres Wachstum oder steigende Arbeitslosenmeldungen Bedenken hinsichtlich einer Verlangsamung aufkommen lassen und die Zentralbank zu einer taubenhafteren Haltung drängen.

Die wichtigste Veröffentlichung kommt am Freitag mit dem Core PCE Price Index, dem bevorzugten Inflationsindikator der Fed. Wenn die Inflation Anzeichen einer Abkühlung zeigt, könnten riskante Vermögenswerte wie Bitcoin und Ethereum von steigenden Erwartungen an Zinssenkungen profitieren. Wenn die Inflation jedoch hartnäckig bleibt, könnten die Märkte längerfristig höhere Zinsen einpreisen, was sich auf liquiditätsempfindliche Sektoren, einschließlich Krypto, auswirken würde.

Für den Kryptomarkt könnten die Daten dieser Woche entscheidend sein. Investoren behandeln Bitcoin oft als Absicherung gegen Inflation, aber auch als liquiditätsgetriebenen Vermögenswert, der unter lockereren monetären Bedingungen gedeiht. Eine taubenhafte Interpretation der Daten könnte Bitcoins Vorstoß über wichtige Widerstandsniveaus unterstützen, während stärkere Inflationswerte Volatilität und Korrekturen auslösen könnten.

Warum ist das für Krypto wichtig? Weil digitale Vermögenswerte zunehmend mit makroökonomischen Trends verbunden sind. Institutionelle Investoren behandeln Bitcoin und Ethereum jetzt als Teil breiterer Portfolios, die von der Zentralbankpolitik beeinflusst werden. Infolgedessen bewegen diese Wirtschaftsdaten nicht nur die Wall Street – sie wirken sich auch auf das Blockchain-Ökosystem aus.

Wenn Powell auf eine Lockerung hindeutet oder wenn der PCE eine Disinflation bestätigt, könnte Krypto bis Oktober einen starken Aufschwung erleben. Aber wenn die Daten heiß ausfallen, müssen sich die Märkte möglicherweise auf Turbulenzen einstellen.

