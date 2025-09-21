BörseDEX+
Der große Bulle Michael Saylor diskutiert die Zukunft von Bitcoin: "Die 10-Jahres-Periode hat begonnen"

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 01:07
In seinem kürzlichen Interview mit Natalie Brunell machte MicroStrategy-Vorsitzender Michael Saylor wichtige Aussagen über die Zukunft von Bitcoin (BTC), da institutionelle Investoren in den Sektor eintreten.

Während Bitcoins abnehmende Preisvolatilität es für nach Nervenkitzel suchende Kleinanleger "langweilig" machen könnte, ist es laut Saylor tatsächlich eine natürliche Reifephase für den Vermögenswert und ein positives Zeichen.

Saylor stellt fest, dass der Rückgang der Preisvolatilität von Bitcoin die Aufmerksamkeit großer institutioneller Investoren auf sich gezogen hat, was er als Teil des Reifeprozesses von Bitcoin betrachtet und langfristige Kapitalhalter ermutigt, in große Mengen des Vermögenswerts zu investieren.

Saylor argumentiert, dass diese Reifephase notwendig ist, damit der Vermögenswert zu einem robusteren und zuverlässigeren Anlageinstrument wird.

Saylor beschreibt das Jahrzehnt zwischen 2025 und 2035 als einen neuen "digitalen Goldrausch" für das Bitcoin-Ökosystem. Er prognostiziert, dass in diesem Zeitraum viele verschiedene Geschäftsmodelle und Produkte entstehen werden, neue Unternehmen gegründet werden und enorme Vermögen geschaffen werden. Saylor erklärt, dass diese Periode das "Chaos" im Markt widerspiegelt und dass Fehler gemacht werden, aber letztendlich große Erfolge erzielt werden.

Das Interview untersucht auch Saylors Vision für Bitcoin-gestützte Kreditinstrumente. Saylor argumentiert, dass Bitcoin als "digitales Kapital" höhere Renditen generieren und Schwächen im traditionellen Finanzsystem beheben könnte. Er argumentiert, dass die Arbeit seines Unternehmens in diesem Bereich es Bitcoin ermöglicht hat, Cashflow zu generieren und sicherere, höher rentierende und liquidere Kreditprodukte für Investoren zu schaffen.

*Dies ist keine Anlageberatung.

Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/big-bull-michael-saylor-discusses-bitcoins-future-the-10-year-period-has-begun/

