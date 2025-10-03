Große Banken setzen auf Ripples XRP und RLUSD, während Visa Stablecoin-Integration testet – Wer gewinnt den 200 Mrd. $ Markt? Von: Coinstats 2025/10/03 21:50 Teilen

Visa modernisiert die jahrzehntealte Infrastruktur für grenzüberschreitende Zahlungen mit einem Pilotprojekt, das Stablecoins in seine Visa Direct-Plattform integriert. Visa modernisiert die jahrzehntealte Infrastruktur für grenzüberschreitende Zahlungen mit einem Pilotprojekt, das Stablecoins in seine Visa Direct-Plattform integriert.