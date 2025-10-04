Die besten Kryptowährungen zum Kauf: Chainlink, Algorand, XLM, Polkadot und ein überraschender 100x-Anwärter

Der Kryptomarkt brodelt wieder, während Händler nach den besten Kryptowährungen suchen, die sie vor dem kaufen können, was viele für den explosivsten Bullenmarkt seit 2021 halten. Etablierte Projekte wie Chainlink (LINK), Algorand (ALGO), Stellar (XLM) und Polkadot (DOT) bleiben auf den Beobachtungslisten der Investoren.

Aber unter der Oberfläche sorgt ein überraschender Anwärter für Aufsehen. Und es könnte der Token sein, der mit seinem 100-fachen Potenzial alle schockiert.

Layer Brett (LBRETT): Der überraschende 100x-Anwärter

Bevor wir uns mit den größeren Namen befassen, lohnt es sich, über Layer Brett (LBRETT) zu sprechen. Im Gegensatz zu den meisten Meme-Coin-Experimenten wird dieses mit ernsthafter Technologie aufgebaut. Das Team startet ein ETH L2-Netzwerk, das mit 10.000 TPS aufwartet, wobei Transaktionen nur 0,001 $ kosten. Dann gibt es NFT- und DeFi-Integrationen. Die geplanten Funktionen verleihen LBRETT mehr Substanz als den meisten Konkurrenten.

Der Vorverkaufspreis von 0,0058 $ ist zu einem Sammelpunkt für frühe Teilnehmer geworden, besonders mit Staking-Belohnungen, die immer noch rund 600% APY bieten. Zusätzlichen Schwung verleiht eine Verlosung von 1 Million Dollar, die noch mehr Aufmerksamkeit von Händlern auf sich zieht, die sowohl nach Rendite als auch nach Aufwärtspotenzial suchen.

Analysten deuten an, dass die Mischung aus Meme-Energie und skalierbarer Infrastruktur LBRETT als eine der besten Kryptowährungen zum Kauf positioniert, angesichts seines 100-fachen Potenzials.

Chainlink (LINK): Verbindet die Welt

Chainlink (LINK) ist eines der wichtigsten Projekte im Ökosystem und dient als bevorzugtes Oracle-Netzwerk für die Verbindung von Smart Contracts mit Legacy-Datensystemen. Jüngste Partnerschaften mit Finanzinstituten und ein Anstieg der Akzeptanz haben LINK wieder ins Rampenlicht gerückt.

Viele Analysten argumentieren, dass LINK in früheren Zyklen zurückgeblieben ist, was bedeuten könnte, dass ein aggressiver Ausbruch bevorsteht. Mit der wachsenden Bedeutung von tokenisierten Vermögenswerten und dezentraler Finanzierung wird LINK weiterhin als eine der besten Kryptowährungen zum Kauf gelistet.

Algorand (ALGO): Tech-Gigant

Algorand (ALGO) hat sich eine Nische als schnelle, skalierbare und umweltfreundliche Blockchain geschaffen. Während ALGO in letzter Zeit mit der Preisentwicklung zu kämpfen hatte, bleiben die Fundamentaldaten stark. Sein Tech-Stack wurde in staatlich unterstützten Projekten eingesetzt, und Entwickler bauen weiterhin auf ALGO auf.

Die Frage ist, ob ALGO seinen Platz unter den Top-Performern zurückerobern kann. Für langfristige Halter sieht ALGO immer noch attraktiv aus, besonders wenn die institutionelle Akzeptanz zunimmt.

Stellar (XLM): Bereit zum Abheben

Stellar (XLM) arbeitet daran, internationale Zahlungen günstiger und schneller zu machen. Mit seinem Fokus auf Überweisungen und Banking für Menschen ohne Bankzugang wird XLM oft im gleichen Atemzug wie Ripple genannt.

Trotz begrenztem Hype im Vergleich zu neueren Tokens bleibt XLM eine der besten Kryptowährungen zum Kauf für Investoren, die auf traditionelle Finanzintegration setzen. Wenn Partnerschaften mit Fintech-Unternehmen weiter ausgebaut werden, könnte XLM eine erhebliche Preissteigerung erfahren.

Polkadot (DOT): Verbindet Blockchains

Polkadots (DOT) Wertversprechen liegt in der Interoperabilität. Durch die Ermöglichung der Verbindung verschiedener Blockchains über Parachains zielt DOT darauf ab, ein echtes Multichain-Ökosystem zu schaffen.

Während einige argumentieren, dass DOT nicht schnell genug geliefert hat, sind die Fundamentaldaten immer noch stark. Entwickler bauen stetig weiter, und wenn der breitere Markt darauf anspringt, könnte DOT seinen Platz als Top-Krypto zurückerobern. DOT bleibt auf vielen Listen von Analysten als eine der besten Kryptowährungen zum Kauf, besonders für diejenigen, die auf Web3-Skalierbarkeit setzen.

Warum Händler über die Blue Chips hinausschauen

Chainlink, Algorand, Stellar und Polkadot haben alle starke Argumente, aber sie sind auch relativ etabliert. Der Überraschungsfaktor ist, wo LBRETT ins Spiel kommt — nicht als schneller Flip, sondern als Vorverkauf mit sowohl Meme-Coin-Energie als auch glaubwürdiger Technologie.

Mit seinem Einstiegspunkt von 0,0058 $, rund 600% Staking-Belohnungen und einer 1-Million-Dollar-Verlosung, die 100-fache Prognosen befeuert, wird Layer Brett als eine der besten Kryptowährungen zum Kauf für Händler angesehen, die wirklich explosive Gewinne anstreben.

