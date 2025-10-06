BörseDEX+
Beste Krypto zum Kaufen: Dieser Nutzungstoken explodiert im Momentum, während Ethereums Vitalik Buterin Meme-Coins abstößt

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/06 04:17
Während Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin Meme-Coins verkauft, erlebt der Kryptowährungsmarkt eine gigantische Verschiebung hin zu nutzenorientierten Projekten, und Mutuum Finance (MUTM) führt diese Bewegung an. Mit einem Vorverkaufspreis von nur 0,035 $ gehört MUTM bereits zu den Top-DeFi-Altcoins von 2025, wobei bereits über 55% seines Phase-6-Vorverkaufs verkauft wurden. 

Das Projekt hat über 16.750 Inhaber angezogen und mehr als 16,85 Millionen $ eingesammelt. Spekulative Meme-Coins bringen nichts, aber Mutuum Finance bietet tatsächlichen Nutzen und langfristiges Wachstumspotenzial. Investoren, die nach enormem Aufwärtspotenzial kurz- und langfristig suchen, betrachten Mutuum Finance als ein Muss-Token unter 1 $.

Vitalik Buterin entsorgt Meme-Coins, während Nutzungstoken in den Mittelpunkt rücken

Ethereum-Gründer Vitalik Buterin war über die Jahre ein Abladeplatz für Meme-Coins, ein Trend, dessen Ursprünge bis ins Jahr 2021 zurückreichen, als er berüchtigterweise 450 Billionen SHIB-Token verbrannte, die ihm vom Shiba Inu-Schöpfer Ryoshi geschenkt wurden. 

Früher in dieser Woche zeigten On-Chain Daten, dass er 150 Milliarden PUPPIES-Token für 28,58 ETH und 1 Milliarde ERC20-Token für 13.889 $ USDC verkaufte, was den Trend des Abladens von Hype-Token verstärkt. All dies ist Teil eines breiteren Markttrends: Während sich nutzenbasierte Token festigen, strömen Investoren und Entwickler zu Projekten mit tatsächlichem Wert und tatsächlichen nutzenbasierten Anwendungsfällen und weg von rein spekulativen Meme-Coins. 

Buterins Schritt ist der Wendepunkt der Krypto-Welt, bei dem nutzenorientierte Projekte der neue Trend sind. Mutuum Finance (MUTM) gewinnt mit realem Nutzen an Zugkraft und verkörpert die Art von langfristigem Wachstum, die der Sektor bietet.

Mutuum Finance Vorverkaufs-Wahnsinn, während Anleger-Manie Allzeithoch erreicht

Mutuum Finance hat Früheinsteigern den besonderen Vorteil geboten, MUTM-Token zu einem reduzierten Preis vor dem Start des Projekts zu kaufen. Phase-6-Token, die 0,035 $ kosten, waren sehr gefragt und haben mehr als 16,85 Millionen $ von mehr als 16.750 Käufern eingebracht. Die Zahlen sprechen Bände über das Marktinteresse und den wachsenden Glauben an das Potenzial der langfristigen Zukunft des Projekts.

Neben der Sicherung der Plattform und der Einbindung der Community-Mitglieder hat Mutuum Finance auch mit CertiK zusammengearbeitet, um ein offizielles Bug-Bounty-Programm mit einem formellen 50.000 $ USDT Bug-Bounty-Fonds zu erstellen. Das Programm lädt White-Hat-Hacker, Sicherheitsforscher und Entwickler ein, Informationen über Schwachstellen im Code einzureichen und Belohnungen basierend auf dem Schweregrad zu erhalten. Dies stellt sicher, dass selbst die kleinsten Probleme umgehend gelöst werden und die Gesamtsicherheit der Plattform auf einem optimalen Niveau gehalten wird.

Mutuum Finance kündigt neues DeFi Kredit-Protokoll an

Mutuum Finance kündigte kürzlich den Start seines nativen Kredit-Protokolls an, ein Durchbruch in dezentralisierten Finanzen. V1 des Protokolls soll im 4. Quartal 2025 auf dem Sepolia Testnet veröffentlicht werden und wird grundlegende Bausteine wie einen Liquiditätspool, mtToken, Schulden-Token, Liquidator-Bot usw. enthalten. Mit Unterstützung ab Tag eins für Kreditvergabe, Kreditaufnahme und Besicherung bereits mit ETH und USDT ist die Plattform bereit, eine skalierbare und robuste Grundlage für DeFi-Nutzer zu bieten.

Nutzen führt, MUTM ist die Nummer eins für 2025

Mutuum Finance (MUTM) sorgt für Aufsehen, da Investoren sich von gehypten Meme-Coins abwenden und sich Projekten zuwenden, die echten Wert liefern. Mit seinem Phase-6-Vorverkauf, der zu mehr als 55% verkauft ist, mehr als 16.750 Investoren an Bord und mehr als 16,85 Millionen $ gesammelt, nimmt MUTMs Zugkraft schnell zu. Die bevorstehende Veröffentlichung des Kredit-Protokolls, robuste Sicherheitsfunktionen wie das 50.000 $ Bug-Bounty-Programm und die tatsächliche DeFi-Nutzbarkeit heben es von Hype-Token ab. 

Da der globale Markttrend in Richtung Nutzen statt Spekulation geht, bietet MUTM Investoren die einzigartige Chance, frühzeitig in ein Projekt mit soliden Wachstumsaussichten zu investieren. Sichern Sie sich heute Ihre Position im Vorverkauf und seien Sie einer der besten DeFi-Überraschungen von 2025 voraus.

Für weitere Informationen zu Mutuum Finance (MUTM) nutzen Sie bitte die folgenden Links:

Website: https://mutuum.com/

Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance

Quelle: https://www.cryptopolitan.com/best-crypto-to-buy-this-utility-token-is-exploding-in-momentum-as-ethereums-vitalik-buterin-dumps-meme-coins/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

