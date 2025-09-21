BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Bei der Suche nach der besten Krypto zum Kauf suchen viele Anleger über etablierte Meme-Coins wie Pepe und Shiba Inu hinaus. Das Bedürfnis nach mehr als nur Memes hat sie zu Layer Brett (LBRETT) geführt, was mit seinem laufenden Krypto-Vorverkauf für Aufsehen sorgt. Die Verschmelzung der viralen Energie der Meme-Kultur mit der robusten [...] Der Beitrag Beste Krypto zum Kauf: Pepe- und Shiba Inu-Besitzer verkaufen, um diese neue virale Coin zu kaufen erschien zuerst auf Blockonomi.Bei der Suche nach der besten Krypto zum Kauf suchen viele Anleger über etablierte Meme-Coins wie Pepe und Shiba Inu hinaus. Das Bedürfnis nach mehr als nur Memes hat sie zu Layer Brett (LBRETT) geführt, was mit seinem laufenden Krypto-Vorverkauf für Aufsehen sorgt. Die Verschmelzung der viralen Energie der Meme-Kultur mit der robusten [...] Der Beitrag Beste Krypto zum Kauf: Pepe- und Shiba Inu-Besitzer verkaufen, um diese neue virale Coin zu kaufen erschien zuerst auf Blockonomi.

Beste Krypto zum Kauf: Pepe und Shiba Inu Besitzer verkaufen, um diese neue virale Coin zu kaufen

Von: Blockonomi
2025/09/21 18:30
Moonveil
MORE$0.004924-6.88%
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
Wink
LIKE$0.004816+0.58%
Solayer
LAYER$0.2527-6.89%
Pepe
PEPE$0.00000615+1.82%
Nowchain
NOW$0.00209+2.95%

Bei der Suche nach der besten Krypto zum Kauf suchen viele Investoren über etablierte Meme-Coins wie Pepe und Shiba Inu hinaus. Das Bedürfnis nach mehr als nur Memes hat sie zu Layer Brett (LBRETT) geführt, was mit seinem laufenden Krypto-Vorverkauf für Aufsehen sorgt.

Durch die Verschmelzung der viralen Energie der Meme-Kultur mit der robusten Technologie einer Ethereum Layer 2 bietet Layer Brett etwas, das seine Vorgänger nicht haben: greifbaren Nutzen. Während Kapital aus älteren Meme-Token abfließt, zieht dieses Projekt die Aufmerksamkeit derer auf sich, die mehr als nur Hype suchen. Es ist ein Projekt, das auf Leistung ausgerichtet ist.

Was macht Layer Brett anders als PEPE und SHIB?

Während Pepe und Shiba Inu unglaubliche Läufe hingelegt haben, wird ihr zukünftiges Wachstum durch enorme Marktkapitalisierungen begrenzt. Für sie ist eine 100-fache Rendite eine mathematische Unwahrscheinlichkeit. Layer Brett präsentiert jedoch ein anderes Szenario.

Als Vorverkaufs-Token bietet sein niedriger Einstiegspunkt eine Gelegenheit von Anfang an. Das Projekt basiert auf einem hochfunktionalen Ethereum Layer 2 Framework, das darauf ausgelegt ist, Transaktionsgebühren auf bis zu 0,0001 $ zu senken und Transaktionen fast sofort zu verarbeiten. Dieser technische Vorteil gegenüber Standard-Meme-Coins wie PEPE und SHIB bietet eine nachhaltige Grundlage für Wachstum, die über reine Spekulation hinausgeht.

Allgemeine Preisprognose für Pepe und Shiba Inu

Die Zukunft für PEPE und SHIB vorherzusagen ist komplex. Beide Token werden stark von Marktstimmung und Social-Media-Trends beeinflusst, anstatt von grundlegenden technologischen Fortschritten. Mit Marktkapitalisierungen von etwa 4,65 Milliarden $ bzw. 8,36 Milliarden $ hat sich der Raum für exponentielles Wachstum deutlich verringert.

Während SHIB und PEPE beliebt bleiben, sind sie volatile Vermögenswerte, die anfällig für scharfe Korrekturen sind. Viele Analysten glauben, dass die Suche nach der nächsten 100-fachen Rendite einen Blick auf Altcoins mit geringer Marktkapitalisierung und stärkerem Nutzen erfordert, weshalb die Aufmerksamkeit von Giganten wie SHIB und PEPE abweicht.

Layer Brett: Beste Krypto zum Kauf

Layer Brett läuft im Vorverkauf bei 0,0058 $, und es entwickelt sich bereits zu der Art von Ticket, über das die Leute Monate später von 100-facher Rendite schreien. Das Rendite-Spiel ist wahnsinnig. Frühe Staker sichern sich etwa 680% APY, aber jede neue Wallet senkt diese Zahl. Dies ist das Stühlerücken der APY. Beweg dich schnell oder du bleibst mit Krümeln zurück.

Benutzer verbinden einfach ihre Wallets, tauschen ETH oder USDT gegen LBRETT, und sie sind drin. Keine Hürden, kein Papierkram. Je einfacher es ist, desto schneller öffnen sich die Schleusen.

Und die Hype-Maschine? Bereits auf Hochtouren. Eine Verlosung von 1 Million $ befeuert ununterbrochene FOMO Emotionen ( Fear of missing out) und hält den Namen von Layer Brett in den Feeds präsent, während der Vorverkauf heiß läuft. Bei 0,0058 $ steht die Tür offen. Wallets verbinden sich. ETH und USDT fließen.

Verkaufe SHIB und PEPE, Kaufe LBRETT

Die Krypto-Landschaft verändert sich. Während Pepe und Shiba Inu den Weg für die Meme-Coin-Kultur geebnet haben, verlangen Investoren jetzt mehr. Layer Brett beantwortet diesen Ruf, indem es virale Energie mit einem leistungsstarken Layer 2-Motor verbindet und niedrige Gebühren, schnelle Transaktionen und erhebliche Staking-Belohnungen bietet.

Mit einer geplanten Verlosung von 1 Million $ und einem Vorverkauf, der einen frühen Einstiegspunkt bietet, ist die Gelegenheit klar. Der Vorverkauf läuft jetzt, wird aber nicht ewig dauern und gibt frühen Unterstützern eine einzigartige Chance, sich an der besten Krypto zum Kauf zu beteiligen.

Erfahre mehr über Layer Brett (LBRETT):
Vorverkauf: LayerBrett | Schnelle & belohnende Layer 2 Blockchain
Telegram: Siehe @layerbrett
X: Layer Brett (@LayerBrett) / X

Der Beitrag Beste Krypto zum Kauf: Pepe und Shiba Inu Inhaber verkaufen, um diese neue virale Coin zu kaufen erschien zuerst auf Blockonomi.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010074+1.47%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Der DeFi-Markt entwickelt sich rasant weiter, während Investoren nach Projekten suchen, die Blockchain mit greifbaren Vermögenswerten verbinden, wie es RentStac (RNS) tut. Diese Krypto ist ins Rampenlicht gerückt, indem sie dezentralisierte Finanzen mit Immobilieneinkommen verbindet und Nutzern eine strukturierte und transparente Möglichkeit bietet, an immobiliengestützter Rendite über die Blockchain teilzunehmen. Laut verifizierten Daten, die [...]
DeFi
DEFI$0.0008+0.12%
FINANCE
FINANCE$0.0003795+18.66%
RealLink
REAL$0.07007+5.65%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,894.81
$105,894.81$105,894.81

+2.05%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,618.73
$3,618.73$3,618.73

+2.93%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.87
$166.87$166.87

+2.67%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3967
$2.3967$2.3967

+3.48%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18149
$0.18149$0.18149

+1.91%