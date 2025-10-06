BörseDEX+
Dogecoin und Cardano haben vielleicht den Bekanntheitsgrad, aber sind sie immer noch die beste Krypto zum Kauf? Während sich einer auf Nostalgie verlässt und der andere in Zeitlupe feststeckt, beginnen Händler, anderswo zu suchen. Und Layer Brett – schnell, günstig und bereits funktionierend – könnte genau das sein, wonach sie suchen. Dogecoin (DOGE): Kann Logik noch angewendet werden [...] Der Beitrag Beste Krypto zum Kauf: Layer Brett könnte Dogecoin und Cardano in den nächsten 12 Monaten überholen erschien zuerst auf CoinCentral.

Beste Krypto zum Kaufen: Layer Brett könnte Dogecoin und Cardano in den nächsten 12 Monaten überholen

Von: Coincentral
2025/10/06 00:29
Dogecoin und Cardano mögen zwar Namensbekanntheit haben, aber sind sie immer noch die beste Krypto zum Kaufen? Während sich der eine auf Nostalgie verlässt und der andere in Zeitlupe feststeckt, beginnen Händler, anderswo zu suchen. Und Layer Brett – schnell, günstig und bereits funktionierend – könnte genau das sein, wonach sie suchen.

Dogecoin (DOGE): Kann Logik immer noch auf das OG-Meme angewendet werden?

Dogecoin bleibt das Meme-Schwergewicht – während andere dem Geschmack des Monats nachjagen, zieht DOGE immer noch Aufmerksamkeit auf sich. Mit der kürzlichen Einführung des DOJE ETF, der an Dogecoin gebunden ist, schleicht sich institutionelle Nachfrage ein und verleiht der alten Garde eine erneuerte Legitimität.

Analysten haben jetzt ihre Augen auf einen Breakout über 0,34 $ gerichtet, eine Barriere, die seit Monaten Widerstand leistet. Wenn dieses Niveau sauber durchbrochen wird, könnte sich der Weg in Richtung 0,50 $ oder höher öffnen.

Aber das Risiko ist auch real: Die Fundamentaldaten von DOGE sind immer noch schwach. Es hat keine Smart-Contracts, kein Staking oder viel Nutzen jenseits von Hype und Trinkgeldkultur.

Die große Frage: Verdient Dogecoin es immer noch, auf einer "beste Krypto zum Kaufen" Liste zu stehen? Wenn Sie an Meme-Nostalgie, Markenstärke und potenzielle ETF-Dynamik glauben, ist es nicht vom Tisch. Aber im Vergleich zu neueren, technologisch unterstützten Projekten wird es zunehmend zu einem Legacy-Spiel mit begrenztem Aufwärtspotenzial, es sei denn, es erhält ernsthafte Upgrades oder Akzeptanz jenseits seines Meme-Status.

Wenn Sie darüber nachdenken, Dogecoin zu flippen, müssen Sie sich fragen, ob Sie in Stimmung investieren – oder in greifbare zukünftige Preisentwicklungen.

Cardano (ADA): Brillante Technologie, langsame Einführungen – und nicht mehr die beste Krypto zum Kaufen

Cardano hat immer den akademischen Weg eingeschlagen – Peer-Review-Upgrades, langsame, überlegte Veröffentlichungen und einen starken Fokus auf Governance. Es hat sich in Krypto-Kreisen Respekt verdient, weil es die Dinge "richtig" macht. Aber genau dieses methodische Tempo könnte der Grund sein, warum ADA für viele kurzfristige Händler vom Radar verschwunden ist.

Während das kürzliche Hydra-Skalierungs-Upgrade technisches Potenzial zeigte, hat es sich nicht in größere Preisbewegungen übersetzt. Die Aktivität im Netzwerk bleibt im Vergleich zu Konkurrenten niedrig, und die meisten DeFi-Aktivitäten finden woanders statt. Der Preis von Cardano bleibt deutlich unter 1 $, und die Dynamik ist einfach nicht zurückgekehrt.

Für langfristige Halter hat ADA immer noch Wert. Aber wenn es um die beste Krypto zum Kaufen geht, wollen die meisten Händler Geschwindigkeit, Nutzen und Aufwärtspotenzial. Cardano beginnt auszusehen wie eine Blue-Chip-Blockchain mit einem müden Motor. Es ist solide, sicher – aber solide pumpt nicht immer.

Und im Moment gibt es schnellere Pferde im Rennen.

Layer Brett (LBRETT): Der Underdog-L2, der auf Dogecoin und Cardano abzielt

Wenn Leute über die beste Krypto zum Kaufen sprechen, suchen sie normalerweise nach einer Sache: Aufwärtspotenzial. Nicht langsame und stetige Blue Chips, sondern etwas Frühes, Lautes und Startbereites. Genau deshalb ist Layer Brett plötzlich überall. Als Ethereum Layer 2 gebaut, kombiniert es Meme-Energie mit echter Technologie – und es wird immer noch für unter einem Cent gehandelt.

Layer Brett hat bereits eine funktionierende Staking-dApp, die über 614% APY zahlt, keine Überlastungsprobleme und eine reibungslose Benutzererfahrung. Kein Warten auf Upgrades, keine Vaporware-Versprechen – Layer Brett ist funktional, macht Spaß und ist schnell. Und es hat über 4,2 Millionen Dollar im Vorverkauf gesammelt, ohne bisher eine große Börse zu berühren.

Im Vergleich zu Dogecoins Nostalgie und Cardanos akademischem Tempo schlägt Layer Brett über seinem Gewicht. Es ist laut, es ist früh, und es funktioniert tatsächlich. Wenn einer dieser Giganten stolpert – oder einfach weiter die Füße nachzieht – könnte Layer Brett sie nicht nur einholen. Es könnte sie überholen.

Fazit

Wenn es in diesem Zyklus um Geschwindigkeit und Aufwärtspotenzial geht, hat Layer Brett beides. Während Dogecoin treibt und Cardano kriecht, gewinnt dieses von Memes angetriebene L2 ernsthaft an Boden. Für Händler, die nach der besten Krypto zum Kaufen suchen, wird die Wahl immer klarer – und sie kommt nicht mehr aus den Top 10.

Der Beitrag Best Crypto To Buy Now: Layer Brett Could Flip Dogecoin and Cardano In The Next 12 Months erschien zuerst auf CoinCentral.

