Beste Krypto zum Kaufen: ASTER, DEXE, MNT Die Top Krypto Gainers von heute

Es gibt mehrere aufstrebende Kryptowährungen, die es auf die Liste der Top-Gainers geschafft haben. Unter ihnen könnte eine sein, die als beste Krypto zum Kaufen gilt.

ASTER ist in den letzten 24 Stunden um über 4% gestiegen, während das Wachstum von MNT über 5% lag. Im Fall von DeXe war das Wachstum mit 1,9% minimal. Allerdings gab es einen kurzen Anstieg, der den DeXe-Preis um 4% nach oben trieb.

Mit so vielen neuen Kryptowährungen, die jetzt als Top-Performer auftauchen, haben Anleger viele Optionen zur Auswahl. Aber welche von ihnen könnte die größten Gewinne bringen?

Top-Gainers des Tages: Mid- bis High-Cap-Picks mit Fokus auf Anwendungsfälle

Die Kryptowährungen, die es heute auf den Top-Gainer-Platz geschafft haben, sind alle nutzungsorientiert.

ASTER

Der größte Gainer des Tages ist ASTER. Die Nutzungskrypto ist in den letzten 24 Stunden um über 4% gestiegen und wird derzeit bei etwa 1,92 $ gehandelt. Die Marktkapitalisierung des Tokens liegt über 3,19 Milliarden $.

Das Stundenchart zeigt, dass der ASTER-Preis einem steigenden Kanal folgt. Sein unmittelbarer Widerstand liegt jedoch bei 2 $ und die unmittelbare Unterstützung bei 1,81 $.

ASTER ist eine Kryptowährung, die eine dezentralisierte Perpetual-Börse mit demselben Namen antreibt. Bisher hat sie ein Handelsvolumen von über 1 Billion $ verzeichnet und über 3 Millionen Nutzer gewonnen.

Wenn es darum geht, warum diese Krypto an Zugkraft gewonnen hat, könnte dies auf das erneuerte Interesse am Kryptowährungsmarkt und Investoren zurückzuführen sein, die nutzungsorientierte Anlageoptionen suchen. Dass ASTER dezentralisiert ist, ist ein weiterer wichtiger Faktor für das Wachstum des Tokens.

DEXE

Die zweite Kryptowährung, die es auf den Top-Gainer-Platz geschafft hat, ist DEXE. DEXE ist in den letzten 24 Stunden um fast 2% gestiegen. Allerdings durchlief sie einen kurzzeitigen Anstieg, der ihren Preis über die 10-$-Marke trieb. Zum Zeitpunkt des Schreibens wird die Krypto bei etwa 9,43 $ gehandelt. Diese Mid-Cap-Krypto hat eine Marktkapitalisierung von fast 800 Millionen $.

Die Tagescharts machen deutlich, dass DeXe bereits mehrfach ähnliche Preisbewegungen durchlaufen hat, was unterstreicht, dass es sich um einen der volatilsten Vermögenswerte handelt.

DeXe ist ein neues Protokoll für Entwickler, ein Speicher von Smart-Contract ( Intelligenter Vertrag)s, die Entwickler herunterladen, modifizieren und in ihren eigenen Projekten implementieren können. Es gibt eine große Vielfalt an verfügbaren Verträgen, darunter DAO-Verträge, Governance-Verträge, Treasury-Verträge und Launchpad-Verträge.

Sein Wachstum könnte das Ergebnis makroökonomischer Bedingungen sein, die den Markt nach oben treiben.

MNT

Mantle (MNT) hat es ebenfalls auf die Liste der Top-Krypto-Gainers des Tages geschafft und ist in den letzten 24 Stunden um über 5% gestiegen. Es wird derzeit über dem Niveau von 1,83 $ gehandelt und hat eine Marktkapitalisierung von fast 6 Milliarden $.

Das Tagesdiagramm zeigt, dass das Wachstum von Mantle Teil einer ähnlichen Anstiegs-Konsolidierungsphase war. Es folgt einem steigenden Kanal, was darauf hindeutet, dass Mantle weiterhin als führender Krypto-Gainer in den Nachrichten sein könnte.

Alle diese Top-Krypto-Gainers haben es geschafft, aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften eine konstante Präsenz auf dem Markt zu behalten. Wenn es jedoch darum geht, die beste Krypto zum Kaufen zu finden, sollten sich Anleger stattdessen auf Krypto-ICOs konzentrieren.

Beste Krypto zum Kaufen: Top 3 Picks

Hier sind die Top-Krypto-ICOs, auf die sich Investoren derzeit konzentrieren.

Best Wallet Token

Best Wallet Token treibt Best Wallet an, eine der führenden dezentralen Kryptowährungs-Apps, die entwickelt wurde, um Anlegern ein sicheres und vielseitiges Handelserlebnis zu bieten. Da die Top-Krypto-Gainers des Tages hauptsächlich nutzungsorientierte Projekte sind, können Tokens wie Best Wallet Token starke Aufmerksamkeit von Anlegern auf sich ziehen, die nach echter Funktionalität statt Hype suchen.

Best Wallet bietet eine breite Palette von Anwendungsfällen. Benutzer können Krypto direkt mit Fiat kaufen und verkaufen, schnell zwischen Tokens tauschen und Assets für passive Belohnungen staken. Eines seiner stärksten Merkmale ist das Token Launchpad, das frühen Zugang zu Vorverkäufen vielversprechender Low-Cap-Kryptos ermöglicht, die zu den nächsten großen Bewegern werden könnten. Darüber hinaus bietet die Wallet Portfolio-Management-Tools und nahtlose Integration mit mehreren Blockchains.

Aktuelle Updates haben die Plattform noch stärker gemacht, darunter Bitcoin-Swap-Unterstützung, Solana-Chain-Integration und ein gamifiziertes Punktesystem, das Benutzer allein für die Nutzung der App belohnt. Diese Verbesserungen spiegeln das Engagement des Projekts für kontinuierliches Wachstum wider.

Best Wallet Token selbst spielt eine wichtige Rolle im Ökosystem. Es senkt Transaktionsgebühren, gewährt frühen Zugang zu Vorverkäufen, steigert Staking-Belohnungen und bietet seinen Inhabern Governance-Rechte.

Mit über 16 Millionen Dollar, die während seines ICO gesammelt wurden, trägt Best Wallet Token bereits die Glaubwürdigkeit eines etablierten Projekts. Angesichts seiner Mischung aus Nutzen, ständigen Updates und bewährtem Ökosystem könnte Best Wallet Token als beste Krypto zum Kaufen angesehen werden.

Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper ist ein nutzungsorientierter Meme-Coin, der bereits über 19 Millionen Dollar in seinem Vorverkauf gesammelt hat und sich damit als eine der meistdiskutierten Bitcoin-Alternativen auf dem Markt etabliert hat. Während Bitcoin Schwierigkeiten hatte, über sein Narrativ als einfacher Wertspeicher hinauszugehen, führt Bitcoin Hyper neue Funktionsebenen ein, die neu definieren könnten, wie Anleger von Bitcoin inspirierte Assets betrachten.

Im Kern von Bitcoin Hyper stehen seine Anwendungsfälle, die sich auf Skalierbarkeit, Interoperabilität und reale Anwendungen konzentrieren. Es integriert Funktionen wie Zahlungsunterstützung, dezentrale Anwendungen und Meme-basiertes Community-Engagement, um sicherzustellen, dass es sowohl für Einzelhändler als auch für langfristige Investoren attraktiv ist.

Aus technologischer Sicht positioniert sich Bitcoin Hyper als weltweit erste Bitcoin Layer 2-Lösung. Es kombiniert Ethereum-Sicherheit, Solana Virtual Machine-Integration, das Lightning-Network und eine kanonische Brücke, was ihm das Potenzial gibt, schnelle und effiziente Transaktionen zu verarbeiten und gleichzeitig eine starke Dezentralisierung beizubehalten.

Indem es die Idee verstärkt, dass Bitcoin sich zu mehr als einem statischen "digitalen Gold" entwickeln kann, verbindet Bitcoin Hyper Nutzen mit Meme-getriebener Viralität. Diese duale Identität könnte dem Projekt helfen, sowohl in kurzfristigen Hype-Zyklen als auch als langfristiges Infrastrukturprojekt zu gedeihen.

Analysten, darunter auch die von 99Bitcoins, haben starkes Vertrauen in das Potenzial von Bitcoin Hyper geäußert, wobei einige sogar vorschlagen, dass es bei der Markteinführung um das 100-fache steigen könnte

Maxi Doge

Maxi Doge, obwohl eine Krypto mit geringem Nutzen, wird zunehmend als eine der besten Kryptos zum Kaufen angesehen, da es die memetische Kultur des Krypto-Raums vollständig annimmt. Im Gegensatz zu Dogecoin, der sich von seinen komödiantischen Wurzeln zu altruistischeren Tönen entwickelt hat, spielt Maxi Doge direkt mit der Wahrnehmung der Community von Dogecoin - ein Token, der als stärker, riskanter und wagemutiger vorgestellt wird.

Die Bildsprache des Projekts sticht hervor und zeigt eine "muskulöse" Version von Doge, die mit der heutigen von GenZ getriebenen Meme-Kultur übereinstimmt. Dieser visuelle Ansatz verleiht Maxi Doge eine unverwechselbare Identität in einem Markt, der mit Nachahmer-Tokens übersättigt ist.

Jenseits der Ästhetik konzentriert sich die Vision von Maxi Doge auf den Hebelhandel und bietet Händlern Möglichkeiten, verstärkte Gewinne zu erzielen. Während dies dem Investieren eine weitere Risikoebene hinzufügt, schafft es auch ein einladendes Angebot für diejenigen, die bereit sind, in die Volatilität von Meme-Coins einzutauchen. Das Projekt scheut das Risiko nicht; stattdessen umarmt es es, was es mit der Degen-Kultur resonieren lässt, die einen Großteil des Meme-Coin-Handels antreibt.

Analysten wie Borch Crypto haben Maxi Doge als Projekt mit hohem Potenzial hervorgehoben, speziell weil es sich in die memetische Essenz des Krypto-Handels lehnt, anstatt zu versuchen, sie mit übermäßigem Nutzen zu verwässern. Bisher hat Maxi Doge bereits über 2,6 Millionen Dollar in seinem Vorverkauf gesammelt, was das wachsende Anlegerinteresse unterstreicht.

Fazit

Der Markt befindet sich im Sog des Uptober, der viele nutzungsorientierte Kryptos in den Vordergrund rückt. Die in diesem Artikel erwähnten Top-ICOs können aufgrund ihres gemischten Ansatzes, der sich sowohl auf virales Potenzial als auch auf Nutzen konzentriert, zu den besten Kryptos zum Kaufen gezählt werden.

Dieser Artikel wurde von einem unserer Handelspartner zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht die Meinung von Cryptonomist wider. Bitte beachten Sie, dass unsere Handelspartner Partnerprogramme nutzen können, um über die Links in diesem Artikel Einnahmen zu generieren.