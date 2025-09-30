Beste Krypto zum Kaufen am 29. September – XRP, Dogecoin, Shiba Inu Von: Coinstats 2025/09/30 06:30 Teilen

Die besten Krypto-Kandidaten haben sich verbreitert, da XRP, DOGE und SHIB aufgrund erneuerter Stimmung nach US-Politikmaßnahmen und ETF-Entwicklungen zugelegt haben, während Bitcoin etwa 10% unter seinem Allzeithoch geblieben ist und die Dominanz nachgelassen hat, wobei Händler Oktober-Entscheidungen und technische Niveaus beobachten.