Algorand und XLM sind beide stabil, aber Layer Bretts spektakuläres Wachstum im Vorverkauf und die Ethereum Layer 2-Grundlage erregen Aufmerksamkeit […] Der Beitrag Beste Kryptowährungen zum Kauf im Oktober: Algorand, XLM und Layer Brett könnten alle vor 2026 die 1$-Marke überschreiten erschien zuerst auf Coindoo.

Beste Krypto zum Kauf im Oktober: Algorand, XLM und Layer Brett Preise könnten alle vor 2026 die 1$-Marke überschreiten

Von: Coindoo
2025/10/05 17:10
Stellar
XLM$0.285+0.67%
Solayer
LAYER$0.2507-8.60%
1
1$0.02401+1.39%

Algorand und XLM sind beide stabil, aber Layer Bretts spektakuläres Vorverkaufswachstum und die Ethereum Layer 2-Grundlage erregen viel Aufmerksamkeit.

Analyst glauben, dass alle drei Token gute Chancen haben, vor 2026 die 1-Dollar-Marke zu durchbrechen, was sie zu guten Kandidaten für die beste Krypto zum Kauf im Oktober macht.

Analysten beobachten Algorands Momentum

Algorand erhält viel Aufmerksamkeit, während es sich seinem nächsten Ziel nähert, und mehrere Analyst sagen jetzt, dass es eine der besten Kryptos ist, die man im Oktober kaufen kann. Spekulationen über Algorands möglichen Ausbruch auf 1 $ vor 2026 wurden durch frühe Anzeichen wie steigende Transaktionszahlen und Wale, die anfangen, mehr zu kaufen, gefördert.

Einige Analyst sagen sogar, dass Vorbereitungen für Stablecoin-Brücken und Netzwerkverbesserungen eine Rally auslösen könnten. Algorand-Investoren sagen, dass sein umweltfreundliches Blockchain-Design und die Tatsache, dass mehr Entwickler daran arbeiten, zwei seiner Hauptvorteile sind.

Mit dieser Art von Momentum-Indikator ist es nicht überraschend, dass viele Medien Algorand derzeit als eine der besten Krypto zum Kauf bezeichnen, während Investoren nach dem nächsten großen Schritt suchen.

XLM-Preis steigt in die Höhe

Der XLM-Preis begeistert Krypto-Beobachter wieder, und viele Experten sagen, dass es eine der besten Kryptos ist, die man in diesem Oktober kaufen kann. Die Menschen sind ziemlich hoffnungsvoll, dass der XLM-Preis vor 2026 auf 1 $ steigen könnte, aufgrund erwarteter Netzwerkverbesserungen wie Protokoll 23.

Zusätzlich zu technischen Änderungen könnte auch die verstärkte Nutzung von XLM durch Institutionen, insbesondere für tokenisierte Vermögenswerte und Stablecoins, dazu beitragen, dass der Preis steigt. Mehrere Marktexperten sagen derzeit, dass Stellar eine der besten Kryptos zum Kauf ist, weil seine Architektur erweiterbar ist und immer mehr Finanzunternehmen ihm vertrauen. Wenn der Trend anhält, könnte der XLM-Preisanstieg es zu einer guten Investition im Oktober machen.

Hinter dem Hype: Was den Marktbuzz um Layer Brett (LBRETT) anheizt

Während etablierte Namen wie Algorand und XLM Zuverlässigkeit und gemessenes Wachstum bieten, wenden sich Händler, die nach Ausbruchspotenzial suchen, frischen Anwärtern wie Layer Brett (LBRETT) zu.

Diese auf Ethereum Layer 2 aufgebaute Vorverkaufssensation verbindet den viralen Charme von Meme-Coins mit ernsthafter Skalierbarkeit und Nutzen. Das Projekt hat bereits über 8.000 Inhaber angezogen und über 4,2 Millionen Dollar eingesammelt, wobei die Token immer noch nur 0,0058 $ kosten.

Staking-Belohnungen von über 610% APY haben die schnelle Akzeptanz angetrieben und heben es von kurzlebigen Hype-Aktionen ab. Mit zunehmender Teilnehmerzahl werden sich die Renditen natürlich ausgleichen, aber die starke frühe Zugkraft hat bereits eine solide Grundlage geschaffen.

Die Roadmap des Teams umfasst NFT-Integrationen, gamifizierte Erlebnisse und eine 1-Million-Dollar-Community-Verlosung, die alle darauf ausgerichtet sind, das Engagement auch nach Ende des Vorverkaufs aufrechtzuerhalten. Analyst sehen Echos des frühen Buzz von Algorand und XLM, aber mit einem kraftvollen Twist: der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit des Ethereum Layer 2-Ökosystems.

Fazit

Für Händler, die die beste Krypto zum Kauf im Auge haben, kommt es auf die Risikotoleranz an. Sowohl Algorand als auch der XLM-Preis zeigen Potenzial, bis 2026 in Richtung 1 $ zu klettern und bieten solide langfristige Aufwärtschancen.

Doch der eigentliche spekulative Buzz umgibt Layer Brett (LBRETT), wo frühe Wal-Akkumulation auf explosives Potenzial hindeutet; einige Analyst sagen 50- bis 100-fache Gewinne im nächsten Bullenzyklus voraus, wenn der Momentum-Indikator weiter aufgebaut wird.

Vorverkauf: LayerBrett | Schnelle & belohnende Layer 2 Blockchain

Telegram: Telegram: View @layerbrett

X: (1) Layer Brett (@LayerBrett) / X

Diese Publikation ist gesponsert. Coindoo unterstützt oder übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt, die Genauigkeit, Qualität, Werbung, Produkte oder andere Materialien auf dieser Seite. Die Leser werden ermutigt, ihre eigene Recherche durchzuführen, bevor sie sich an kryptowährungsbezogenen Aktionen beteiligen. Coindoo haftet weder direkt noch indirekt für Schäden oder Verluste, die durch die Nutzung oder das Vertrauen auf Inhalte, Waren oder Dienstleistungen entstehen. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch

Der Beitrag Best Crypto To Buy In October: Algorand, XLM and Layer Brett Prices Could All Pass $1 Before 2026 erschien zuerst auf Coindoo.

