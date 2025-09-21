BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Dogecoin und HBAR bleiben Top-Picks, aber Layer Bretts $0,0058 Presale, 685% Staking-APY und virales Wachstum machen es zum Breakout-Altcoin, bei dem Analysten einen 50-fachen Anstieg im Jahr 2025 sehen.Dogecoin und HBAR bleiben Top-Picks, aber Layer Bretts $0,0058 Presale, 685% Staking-APY und virales Wachstum machen es zum Breakout-Altcoin, bei dem Analysten einen 50-fachen Anstieg im Jahr 2025 sehen.

Die besten Altcoins zum Kauf: Dogecoin, HBAR rangieren hoch auf Beobachtungslisten, aber eine Kryptowährung stiehlt die Show

Von: Blockchainreporter
2025/09/21 03:20
TOP Network
TOP$0.000096--%
Solayer
LAYER$0.2532-6.98%
Hedera
HBAR$0.17907+3.06%
Nowchain
NOW$0.0021+3.44%

doge4358989453 main LBR

Krypto-Händler, die nach den besten Kryptowährungen zum Kauf suchen, behalten Dogecoin (DOGE) und Hedera (HBAR) genau im Auge, zwei Altcoins, die im September weiterhin Top-Picks bleiben. DOGE profitiert weiterhin von seiner treuen Community und Markenbekanntheit, während HBARs Unternehmenspartnerschaften es als Layer-1-Lösung relevant halten. Aber trotz dieser starken Konkurrenten sagen Analysten, dass ein Projekt die Show stiehlt — Layer Brett ($LBRETT), ein schnell wachsendes Ethereum Layer 2, das den Markt im Sturm erobert hat.

Warum Dogecoin und HBAR noch relevant sind

Dogecoin bleibt ein Favorit der Fans, wobei sein Meme-Status und die Geschichte viraler Rallyes ihn zu einem Top-Spekulationsobjekt machen. Analysten glauben, dass DOGE im nächsten Bullenmarkt einen weiteren starken Lauf sehen könnte, besonders wenn Elon Musk darüber twittert oder wenn eine DOGE-Zahlungsintegration angekündigt wird. Im Jahr 2021 stieg der Preis von DOGE um Tausende von Prozent, was beweist, dass virale Momente immer noch massive Aufwärtsbewegungen antreiben können, wenn die Community voll engagiert ist.

HBAR hingegen gilt als eine der technisch fortschrittlichsten Layer-1-Blockchains, sein Hashgraph-Konsens und Unternehmenspartnerschaften gaben ihm einen einzigartigen Vorteil. Projekte in Sektoren wie Lieferkette, tokenisierte Vermögenswerte und Unternehmensdatensicherheit entscheiden sich weiterhin für HBAR, was eine stetige Preissteigerung unterstützt. Preisprognosen für HBAR deuten auf ein konstantes Wachstum bis 2026 hin, wenn die Akzeptanz zunimmt.

lbr

Layer Brett: Der echte Marktdisruptor

Während DOGE und HBAR starke Akteure sind, sehen Händler bei Layer Brett das explosivste Potenzial. Aufgebaut auf Ethereum Layer 2 bietet $LBRETT blitzschnelle Transaktionen, nahezu keine Gebühren und Sicherheit, die von Ethereum unterstützt wird. Seine schnell wachsende soziale Präsenz, mit Tausenden neuer Community-Mitglieder, die wöchentlich beitreten, treibt einen massiven Buzz an. Analysten sagen, dass diese Mischung aus Geschwindigkeit, niedrigen Kosten und Meme-Energie ein Narrativ schafft, das den nächsten Bullenmarkt dominieren könnte.

Hauptgründe, warum Analysten $LBRETT als beste Kryptowährung zum Kauf bezeichnen:

  • Ethereum Layer 2 Skalierbarkeit – schnell, günstig und sicher
  • 685% Staking APY – massive Belohnungen noch verfügbar für frühe Käufer
  • $1M Community-Gewinnspiel – fördert Community-Engagement
  • Virales Wachstum – Tausende neuer Inhaber treten wöchentlich bei
  • Analysten-Prognosen – Potenzial für 50-fachen Anstieg im Jahr 2025
  • Starke soziale Metriken – Engagement auf X, Telegram und Discord steigt täglich

Warum Händler in $LBRETT rotieren

Investoren, die sich zuvor auf DOGE und HBAR konzentrierten, weisen jetzt einige Prozentsätze ihrer Portfolios Layer Brett zu. Die Gelegenheit, bei nur $0,0058 einzusteigen, bevor die nächste Vorverkaufsphase ansteigt, zieht sowohl Einzelhändler als auch Krypto-Influencer an. Dieses frühe Einstiegsfenster ermöglicht es Investoren, die höchsten Staking-Belohnungen zu sichern, bevor die Pool-Verwässerung einsetzt und bevor der Token an großen Börsen gelistet wird.

Das Social-Media-Engagement auf X, Telegram und Discord explodiert, wobei $LBRETT-Memes und Updates täglich im Trend sind. Diese virale Aufmerksamkeit ähnelt dem, was DOGE vor seinem massiven Ausbruch im Jahr 2021 erlebte — aber kombiniert mit der Skalierbarkeit und Nützlichkeit eines Ethereum Layer 2. Einige Analysten bezeichnen Layer Brett sogar als eine einmalige Gelegenheit, sowohl den Meme-Hype als auch echte Blockchain-Innovation gleichzeitig zu nutzen.

lbrett banner

Fazit: Verpassen Sie nicht die herausragende Gelegenheit

Dogecoin und HBAR bleiben möglicherweise auf Beobachtungslisten, aber das asymmetrischste Aufwärtspotenzial scheint bei $LBRETT zu liegen. Mit dem Fortschreiten des Vorverkaufs und der Intensivierung des sozialen Hypes warnen Analysten, dass die Einstiegspreise nur steigen und die Staking-Belohnungen schrumpfen werden.

Der Layer Brett Vorverkauf ist live — sichern Sie sich Ihr $LBRETT jetzt, bevor die nächste Phase ausverkauft ist und die Belohnungen sinken.

Website: https://layerbrett.com
Telegram: https://t.me/layerbrett
X: https://x.com/LayerBrett

Dieser Artikel ist nicht als Finanzberatung gedacht. Nur für Bildungszwecke.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010074+1.47%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Der DeFi-Markt entwickelt sich rasant weiter, während Investoren nach Projekten suchen, die Blockchain mit greifbaren Vermögenswerten verbinden, wie es RentStac (RNS) tut. Diese Krypto ist ins Rampenlicht gerückt, indem sie dezentralisierte Finanzen mit Immobilieneinkommen verbindet und Nutzern eine strukturierte und transparente Möglichkeit bietet, an immobiliengestützter Rendite über die Blockchain teilzunehmen. Laut verifizierten Daten, die [...]
DeFi
DEFI$0.0008+0.12%
FINANCE
FINANCE$0.0003795+18.66%
RealLink
REAL$0.07007+5.65%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,990.20
$105,990.20$105,990.20

+2.14%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,620.23
$3,620.23$3,620.23

+2.97%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.73
$166.73$166.73

+2.58%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4001
$2.4001$2.4001

+3.63%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18171
$0.18171$0.18171

+2.03%