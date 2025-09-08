Der Beitrag Benson Boone bleibt eine Kraft im Pop-Radio erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Benson Boones "Mystical Magical" steigt auf Platz 7 der Billboard Pop Airplay-Charts, während es sich in den Top 10 der Adult Pop Airplay-Charts hält und in die Adult Contemporary-Liste zurückkehrt. PARIS, FRANKREICH – 18. JULI: Benson Boone tritt während des 5. Lollapalooza Paris Festivals am 18. Juli 2025 in Paris, Frankreich, auf der Bühne auf. (Foto von Lyvans Boolaky/WireImage) WireImage Benson Boone bewirbt weiterhin intensiv sein neues Album American Heart, obwohl seit einiger Zeit keine neuen Singles aus seinem zweiten vollständigen Album veröffentlicht wurden. Der Pop-Superstar begann Anfang 2025 mit "Sorry, I'm Here for Someone Else" für den Titel zu werben, und die zweite Single "Mystical Magical" steigt weiterhin und erlebt eine große Woche im Pop-Radio in den Vereinigten Staaten, mehr als vier Monate nach ihrer ersten Veröffentlichung. "Mystical Magical" klettert in der Pop Airplay-Chart "Mystical Magical" erscheint in diesem Zeitraum auf allen drei Pop-Radio-Charts von Billboard. Es klettert auf ein neues Allzeithoch von Platz 7 in der Pop Airplay-Rangliste, der wichtigsten Top-40-Liste und der wettbewerbsintensivsten Pop-Radio-Zählung in Amerika. Benson Boone hält sich in den Top 10 Gleichzeitig hält sich "Mystical Magical" stabil in den Top 10 der Adult Pop Airplay-Charts. Die Single hat bisher Platz 10 erreicht und befindet sich erneut auf dieser Position, jetzt 12 Wochen nach ihrer Veröffentlichung. "Mystical Magical" kehrt in eine andere Chart zurück Dieselbe Single kehrt auch in die Adult Contemporary-Chart zurück, wo sie auf Platz 29 zurück ist – dem vorletzten Platz in der 30-Plätze-Liste. "Mystical Magical" hat bisher nur zwei Wochen auf der Liste verbracht und erreichte mit Platz 25 seinen Höhepunkt, wo es debütierte. Benson Boone beansprucht drei Radio-Hits Boone belegt in diesem Zeitraum drei Plätze in der Adult Contemporary-Chart. "Beautiful Things" hält sich nach beeindruckenden 78 Wochen auf Platz 2... Der Beitrag Benson Boone bleibt eine Kraft im Pop-Radio erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Benson Boones "Mystical Magical" steigt auf Platz 7 der Billboard Pop Airplay-Charts, während es sich in den Top 10 der Adult Pop Airplay-Charts hält und in die Adult Contemporary-Liste zurückkehrt. PARIS, FRANKREICH – 18. JULI: Benson Boone tritt während des 5. Lollapalooza Paris Festivals am 18. Juli 2025 in Paris, Frankreich, auf der Bühne auf. (Foto von Lyvans Boolaky/WireImage) WireImage Benson Boone bewirbt weiterhin intensiv sein neues Album American Heart, obwohl seit einiger Zeit keine neuen Singles aus seinem zweiten vollständigen Album veröffentlicht wurden. Der Pop-Superstar begann Anfang 2025 mit "Sorry, I'm Here for Someone Else" für den Titel zu werben, und die zweite Single "Mystical Magical" steigt weiterhin und erlebt eine große Woche im Pop-Radio in den Vereinigten Staaten, mehr als vier Monate nach ihrer ersten Veröffentlichung. "Mystical Magical" klettert in der Pop Airplay-Chart "Mystical Magical" erscheint in diesem Zeitraum auf allen drei Pop-Radio-Charts von Billboard. Es klettert auf ein neues Allzeithoch von Platz 7 in der Pop Airplay-Rangliste, der wichtigsten Top-40-Liste und der wettbewerbsintensivsten Pop-Radio-Zählung in Amerika. Benson Boone hält sich in den Top 10 Gleichzeitig hält sich "Mystical Magical" stabil in den Top 10 der Adult Pop Airplay-Charts. Die Single hat bisher Platz 10 erreicht und befindet sich erneut auf dieser Position, jetzt 12 Wochen nach ihrer Veröffentlichung. "Mystical Magical" kehrt in eine andere Chart zurück Dieselbe Single kehrt auch in die Adult Contemporary-Chart zurück, wo sie auf Platz 29 zurück ist – dem vorletzten Platz in der 30-Plätze-Liste. "Mystical Magical" hat bisher nur zwei Wochen auf der Liste verbracht und erreichte mit Platz 25 seinen Höhepunkt, wo es debütierte. Benson Boone beansprucht drei Radio-Hits Boone belegt in diesem Zeitraum drei Plätze in der Adult Contemporary-Chart. "Beautiful Things" hält sich nach beeindruckenden 78 Wochen auf Platz 2...