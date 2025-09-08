BörseDEX+
Benson Boone Bleibt Eine Kraft Im Pop-Radio

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:31
Benson Boones "Mystical Magical" steigt auf Platz 7 der Billboard Pop Airplay-Charts, während er sich in den Adult Pop Airplay Top 10 hält und in die Adult Contemporary-Liste zurückkehrt. PARIS, FRANKREICH – 18. JULI: Benson Boone tritt während des 5. Lollapalooza Paris Festivals am 18. Juli 2025 in Paris, Frankreich auf. (Foto von Lyvans Boolaky/WireImage)

WireImage

Benson Boone bewirbt weiterhin intensiv sein neues Album American Heart, obwohl seit einiger Zeit keine neuen Singles aus seinem zweiten vollständigen Album veröffentlicht wurden. Der Pop-Superstar begann Anfang 2025 mit "Sorry, I'm Here for Someone Else" für den Titel zu werben, und die zweite Single "Mystical Magical" ist immer noch im Aufstieg und erfreut sich einer großen Woche im Pop-Radio in den Vereinigten Staaten, mehr als vier Monate nach ihrer ersten Veröffentlichung.

"Mystical Magical" klettert in den Pop Airplay-Charts

"Mystical Magical" erscheint in dieser Woche auf allen drei Pop-Radio-Charts von Billboard. Der Song klettert auf ein neues Allzeithoch von Platz 7 im Pop Airplay-Ranking, der wichtigsten Top-40-Liste und der wettbewerbsintensivsten Pop-Radio-Zählung in Amerika.

Benson Boone hält sich in den Top 10

Gleichzeitig hält sich "Mystical Magical" stabil in den Top 10 der Adult Pop Airplay-Charts. Die Single hat bisher ihren Höhepunkt bei Platz 10 erreicht und befindet sich erneut auf dieser Position, nun 12 Wochen nach ihrer Veröffentlichung.

"Mystical Magical" kehrt in eine weitere Chart zurück

Dieselbe Single kehrt auch in die Adult Contemporary-Charts zurück, wo sie auf Platz 29 zurück ist — der vorletzte Platz in der 30-Plätze-Liste. "Mystical Magical" hat bisher nur zwei Wochen auf der Liste verbracht und erreichte mit Platz 25 seinen Höhepunkt, wo der Song debütierte.

Benson Boone beansprucht drei Radio-Hits

Boone belegt in dieser Woche drei Plätze in den Adult Contemporary-Charts. "Beautiful Things" hält sich nach beeindruckenden 78 Wochen auf Platz 2. "Sorry, I'm Here for Someone Else" schließt die höchste Stufe ab und bleibt auf Platz 10, während der Song ein halbes Jahr in der Wertung erreicht.

Zwei Benson Boone Tracks in den Top 10

Boone verzeichnet auch zwei Erfolge in den Adult Pop Airplay-Charts. "Mystical Magical" kommt auf Platz 10 und liegt damit nur einen Platz unter "Sorry, I'm Here for Someone Else", das von Platz 8 auf Platz 9 rutscht.

Quelle: https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2025/09/08/benson-boone-remains-a-force-at-pop-radio/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

