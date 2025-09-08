Vor dem Venezuela-Vorfall standen sich US-gefertigte Kampfflugzeuge im Nahen Osten gegenüber

Venezolanische Luftwaffe F16 Flugzeuge nehmen an einer militärischen Zeremonie in der Hauptstadt Caracas teil, 5. März 2014. (JUAN BARRETO/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela haben die Möglichkeit aufgeworfen, dass die USA am Ende gegen ein Militär kämpfen könnten, das mit in Amerika hergestellten F-16 Kampfjets ausgerüstet ist. Sollte dies tatsächlich eintreten, wäre es nicht das erste Mal, dass in den USA hergestellte Kampfjets gegeneinander antreten, wie mehrere vergangene Vorfälle aus dem Nahen Osten treffend zeigen.

Zwei in Amerika hergestellte F-16 Kampfjets der venezolanischen Luftwaffe, offiziell als Bolivarische Militärluftfahrt von Venezuela bezeichnet, überflogen am Donnerstag den Aegis-Lenkwaffenzerstörer USS Jason Dunham der Arleigh Burke-Klasse. Von CBS News zitierte Beamte des Verteidigungsministeriums stellten fest, dass sich sowohl die Dunham als auch die venezolanischen F-16 in Waffenreichweite voneinander befanden.

Die Überflüge ereigneten sich zwei Tage nachdem die US-Marine ein kleines Schnellboot versenkt hatte, das angeblich Drogen aus Venezuela in der südlichen Karibik transportierte, wobei alle 11 Besatzungsmitglieder getötet wurden.

Die Trump-Administration hat die Entsendung von 10 Tarnkappenkampfflugzeugen der fünften Generation F-35 Lightning II nach Puerto Rico angeordnet, um den militärischen Aufbau in der Region zu unterstützen. Präsident Trump warnte am Freitag, dass wenn venezolanische Kampfflugzeuge erneut US-Kriegsschiffe überfliegen und "uns in eine gefährliche Lage bringen, sie abgeschossen werden". Trump stellte auch klar, dass die USA nicht über einen "Regimewechsel" gegen die venezolanische Regierung von Präsident Nicolas Maduro "sprechen".

Obwohl es wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, kann man ein Szenario nicht völlig ausschließen, in dem erstklassige US-Jets, wie diese F-35, am Ende viel ältere venezolanische F-16 abschießen könnten, die aus der frühen Block-15-Ära stammen und in den frühen 1980er Jahren erworben wurden. Obwohl Caracas zweifellos nur eine kleine Anzahl einsatzfähiger F-16 hat, deutet die Tatsache, dass es bereits einige in Alarmbereitschaft versetzt hat, was das Pentagon als "Machtdemonstration" bezeichnete, darauf hin, dass Zusammenstöße durchaus möglich sind.

Wie vergangene Ereignisse im Nahen Osten gezeigt haben, ist es keineswegs beispiellos, dass in den USA hergestellte Kampfjets gegeneinander kämpfen oder sich gegenüberstehen. Im Gegenteil, es ist wiederholt vorgekommen.

Nach der iranischen Revolution von 1979 und insbesondere nach der berüchtigten Besetzung der US-Botschaft in Teheran und der langen Geiselkrise wurde aus dem Iran ein enger US-Verbündeter zu einem entschiedenen Gegner.

Die neue Islamische Republik erbte ein großes Arsenal moderner amerikanischer Militärhardware, darunter eine große Luftwaffe, die mit F-4 Phantoms, F-5 Tigers und sogar Kampfjets der vierten Generation F-14A Tomcat ausgestattet war.

Einige Monate nach der Revolution erhielt Irans neuer Herrscher, Ayatollah Ruhollah Khomeini, eine Anfrage, F-14 zur Unterstützung Syriens zu entsenden, dessen sowjetische Kampfjets der dritten Generation MiG-21 und MiG-23 den neuen israelischen Kampfjets der vierten Generation F-15 Eagle in Luftkämpfen über dem Libanon nicht gewachsen waren. Khomeini lehnte die Anfrage ab mit der Begründung, dass der Iran keine Flugzeuge entbehren könne, während er mit einem kurdischen Aufstand konfrontiert war. Hätte der Ayatollah zugestimmt, hätte sich Israel einer sowjetischen Luftwaffe gegenübergesehen, die von einem der führenden amerikanischen Kampfjets unterstützt wurde - und einem, der mit der bahnbrechenden AIM-54 Phoenix Luft-Luft-Rakete mit Reichweite jenseits des Sichtbereichs bewaffnet war. Israelische F-15 hatten zu dieser Zeit keine vergleichbare Rakete zur Phoenix.

Natürlich ist das nicht passiert. Aber in den folgenden Jahren kam es in der Region zu Zusammenstößen zwischen in Amerika hergestellten Kampfjets.

Am 5. Juni 1984, inmitten des Iran-Irak-Krieges, fingen F-15 der Königlich Saudischen Luftwaffe eine iranische F-4E ab und schossen sie ab und beschädigten eine zweite, die den saudischen Luftraum verletzt hatte. Der Vorfall führte schnell zu einer kurzen, aber intensiven großangelegten Luftkonfrontation, wobei der Iran zusätzliche F-4, unterstützt von F-14, in Alarmbereitschaft versetzte, den einzigen Kampfjets, die Teheran hatte, um mit Riads Eagles mithalten zu können, und Saudi-Arabien F-15 und F-5 in Alarmbereitschaft versetzte.

Eine rückblickende Schätzung ging davon aus, dass beide Seiten bis zu 60 Kampfflugzeuge in der Luft hatten!

Die Konfrontation eskalierte nicht. Wenn sie es getan hätte, hätten mehrere Kampfflugzeuge, alle amerikanischer Herkunft, auf beiden Seiten innerhalb weniger Minuten verloren gehen können.

Später im Iran-Irak-Krieg würde das US-Militär direkt mit dem iranischen Militär zusammenstoßen, auch in der Luft, als es die Marine entsandte, um kuwaitische Tanker im Persischen Golf zu eskortieren. Bei einem bemerkenswerten Vorfall am 8. August 1987 feuerte eine F-14 Tomcat der US-Marine AIM-7 Sparrow-Raketen mittlerer Reichweite auf eine iranische F-4 ab, die sich einem P-3 Orion Überwachungsflugzeug näherte. Obwohl es der amerikanischen Tomcat nicht gelang, das ankommende iranische Phantom abzuschießen, vereitelte sie wahrscheinlich jeden potenziell erfolgreichen Angriff auf diesen Orion.

(Knapp ein Jahr später schoss der Aegis-Zerstörer USS Vincennes am 3. Juli 1988 tragischerweise ein iranisches Zivilflugzeug ab und tötete alle an Bord. Die Vincennes hatte den Iran Air Airbus A300 fälschlicherweise für eine angreifende iranische F-14 gehalten.)

Dies waren nicht die jüngsten Beispiele für in Amerika hergestellte Kampfjets, die sich in der Region gegenüberstanden.

Jahrzehnte später, Anfang 2013, schlich sich ein Tarnkappenjäger der fünften Generation USAF F-22 Raptor direkt unter eine iranische F-4, flog nahe und stabil genug, um ihre Bewaffnung zu untersuchen, bevor er neben ihr flog und ihr signalisierte, "nach Hause zu gehen". Das iranische Phantom hatte versucht, eine US-MQ-1-Drohne über dem Persischen Golf abzufangen.

Viel aktueller, im Mai 2025, sendeten türkische F-16 Warnsignale an israelische Jets durch ihre elektronischen Kriegsführungssysteme, während die israelischen Kampfflugzeuge, zweifellos in Amerika hergestellte F-35, F-15 oder F-16, Luftangriffe über Syrien durchführten. Es wurde angenommen, dass beide Kampfflugzeuge zu diesem Zeitpunkt im syrischen Luftraum operierten.

Nach diesem Vorfall würden Analysten die Möglichkeit türkisch-israelischer Scheinluftgefechte über Syrien nicht ausschließen, ähnlich wie die wiederkehrenden türkisch-griechischen über der Ägäis, besonders wenn die gegensätzlichen Politiken Israels und der Türkei in diesem Land noch weiter auseinandergehen.

Da beide Länder derzeit rein amerikanische Kampfjetflotten betreiben, darunter die zweit- und drittgrößten F-16-Flotten, kann das Risiko, dass in Amerika hergestellte Kampfjets über Syrien potenziell zusammenstoßen oder kollidieren - wie es eine griechische F-16 mit einer türkischen in einem Scheinluftgefecht in der Ägäis 2006 tat - nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Obwohl viele der oben genannten Episoden vor Jahrzehnten stattfanden, könnten sie dennoch als passende Präzedenzfälle dienen, wenn die gegenwärtigen Spannungen in der Karibik eskalieren und Zusammenstöße folgen.