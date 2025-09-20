BörseDEX+
'Beauty In Black' im Netflix Top-10-Ranking von einer neuen Krimiserie entthront

2025/09/20 01:55
Tyler Perry hatte einen guten Lauf mit der zweiten Staffel seiner Serie "Beauty and Black", die eine Zeit lang auf Platz 1 der Netflix-Top-10-Liste landete, aber jetzt wurde sie von einer neuen, ziemlich hochkarätigen Produktion verdrängt.

Das wäre "Black Rabbit", nicht zu verwechseln mit einem anderen Netflix-Originaldrama, "Black Doves". In diesem spielen nicht Keira Knightley, sondern Jude Law und Jason Bateman mit, wobei Bateman kürzlich den Bösewicht in einem der meistgesehenen Netflix-Filme aller Zeiten, "Carry-On", gespielt hat. Hier ist die Zusammenfassung:

"The Bear", aber mit Verbrechen! Ich meine, nicht wirklich, aber so klingt es zumindest. Es ist eine achtteilige, angeblich limitierte Serie mit Episoden von 45 bis 68(!) Minuten, obwohl ich heutzutage erst glaube, dass etwas eine limitierte Serie ist, wenn ich es sehe, da es immer üblicher wird, dass jede erfolgreiche Serie irgendwann eine zweite Staffel bekommt.

Die Bewertungen für "Black Rabbit" sind... in Ordnung. Es hat positive 65% von Kritikern und 68% von Fans auf Rotten Tomatoes, was ich als ziemlich durchschnittlich für die Plattform bezeichnen würde. Wahrscheinlich sehenswert, zumindest.

Was "Beauty in Black" betrifft, wurde die Show bereits für eine dritte Staffel verlängert. Sie sollte irgendwann 2026 erscheinen, da es keine lange Pause zwischen diesen Staffeln gibt. Obwohl sie die Nummer 1 Show in Amerika ist, wurde sie von Kritikern völlig ignoriert. Sie hat eine einzige Bewertung. Eine. Sie ist positiv! 100% Wertung, hurra!

Der Rest der Liste hat "Wednesday" auf Platz 3, die weiterhin Zuschauerzahlen sammelt, nachdem die zweite Hälfte der zweiten Staffel ausgestrahlt wurde. Sie hat enorme Zahlen erzielt, auch wenn sie wahrscheinlich nicht an Staffel 1 heranreichen wird. Staffel 3 wird Anfang nächsten Jahres mit den Dreharbeiten beginnen. "Adolescence" ist aufgrund seiner vielen Emmy-Gewinne und weil die Leute es danach sehen wollen, wieder in der Liste aufgetaucht. Ich denke, die meisten von ihnen werden ziemlich beeindruckt sein. Neue Staffeln der lizenzierten Shows "SWAT" und "Heartland" bilden hier das Schlusslicht.

Wir steuern später in diesem Herbst auf die Zeit von "Stranger Things" Staffel 5 zu, mit ihrer seltsam in drei Teile aufgeteilten Staffel, die im November beginnen und zwei weitere Teile während der Dezember-Feiertage ausstrahlen wird. Aber bis dahin haben wir noch einen weiten Weg vor uns.

Quelle: https://www.forbes.com/sites/paultassi/2025/09/19/beauty-in-black-dethroned-in-netflixs-top-10-list-by-a-new-crime-show/

