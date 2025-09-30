Bank of Japan "Zusammenfassung der Meinungen" von der September-Sitzung

Der Beitrag Bank of Japan "Zusammenfassung der Meinungen" vom September-Meeting erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Im Folgenden sind die wichtigsten Erkenntnisse aus der "Zusammenfassung der Meinungen" der Bank of Japan (BOJ) vom September-Meeting: Ein Mitglied sagte, die BoJ sollte die Zinsen weiter anheben, wenn sich Wirtschaft und Preise gemäß den Prognosen entwickeln. Ein Mitglied sagte, es gebe keine Änderung an der Ansicht, dass Japans Wirtschaft aufgrund der US-Zölle vorübergehend langsamer wachsen wird. Ein Mitglied argumentierte, die BoJ müsse die Wirtschaft vorerst durch niedrige Zinsen unterstützen. Ein Mitglied schlug vor, es könnte gut sein, die Wiederaufnahme von Zinserhöhungen in Betracht zu ziehen, da seit dem letzten Schritt mehr als sechs Monate vergangen sind. Ein Mitglied warnte davor, jetzt die Zinsen anzuheben, um Überraschungen an den Märkten zu vermeiden. Ein Mitglied sagte, es wäre nicht zu spät, mehr harte Daten abzuwarten, bevor mit der Normalisierung der Politik fortgefahren wird. Ein Mitglied betonte die Bedeutung der Bewertung der Auswirkungen der Handelspolitik auf die Weltwirtschaft, die US-Geldpolitik und FX sowie auf inländische Preise und Löhne bei der Festlegung der Politik. Ein Mitglied sagte, Abwarten würde mehr Klarheit über die US-Aussichten bringen, aber die Kosten des Inflationsdrucks werden allmählich steigen, je länger Maßnahmen verzögert werden. Ein Mitglied stellte fest, dass Wirtschaft und Preise den Prognosen entsprechen, und wenn keine größeren Abweichungen auftreten, sollten die Leitzinsen in regelmäßigem Tempo angepasst werden. Ein Mitglied sagte, eine breite Palette neuer Daten werde bald verfügbar sein, einschließlich der Auswirkungen der US-Zölle, der Unternehmensgewinne im ersten Halbjahr und der Tankan-Umfrage. Ein Mitglied sagte, die Bedingungen für die Wiederaufnahme von Zinserhöhungen und die Anpassung der immer noch niedrigen Realzinsen Japans fallen allmählich zusammen, da der Gegenwind aus dem Ausland nachlässt. Ein Mitglied argumentierte, die Zinsen sollten angesichts der Aufwärtsrisiken für die Preise näher an neutral gebracht werden. Ein Mitglied stellte fest, dass Japans Wirtschaft auf einem festen Fundament steht, wobei der Konsum endlich anzieht. Ein Mitglied sagte, die Auswirkungen der US-Zölle auf...Der Beitrag Bank of Japan "Zusammenfassung der Meinungen" vom September-Meeting erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Im Folgenden sind die wichtigsten Erkenntnisse aus der "Zusammenfassung der Meinungen" der Bank of Japan (BOJ) vom September-Meeting: Ein Mitglied sagte, die BoJ sollte die Zinsen weiter anheben, wenn sich Wirtschaft und Preise gemäß den Prognosen entwickeln. Ein Mitglied sagte, es gebe keine Änderung an der Ansicht, dass Japans Wirtschaft aufgrund der US-Zölle vorübergehend langsamer wachsen wird. Ein Mitglied argumentierte, die BoJ müsse die Wirtschaft vorerst durch niedrige Zinsen unterstützen. Ein Mitglied schlug vor, es könnte gut sein, die Wiederaufnahme von Zinserhöhungen in Betracht zu ziehen, da seit dem letzten Schritt mehr als sechs Monate vergangen sind. Ein Mitglied warnte davor, jetzt die Zinsen anzuheben, um Überraschungen an den Märkten zu vermeiden. Ein Mitglied sagte, es wäre nicht zu spät, mehr harte Daten abzuwarten, bevor mit der Normalisierung der Politik fortgefahren wird. Ein Mitglied betonte die Bedeutung der Bewertung der Auswirkungen der Handelspolitik auf die Weltwirtschaft, die US-Geldpolitik und FX sowie auf inländische Preise und Löhne bei der Festlegung der Politik. Ein Mitglied sagte, Abwarten würde mehr Klarheit über die US-Aussichten bringen, aber die Kosten des Inflationsdrucks werden allmählich steigen, je länger Maßnahmen verzögert werden. Ein Mitglied stellte fest, dass Wirtschaft und Preise den Prognosen entsprechen, und wenn keine größeren Abweichungen auftreten, sollten die Leitzinsen in regelmäßigem Tempo angepasst werden. Ein Mitglied sagte, eine breite Palette neuer Daten werde bald verfügbar sein, einschließlich der Auswirkungen der US-Zölle, der Unternehmensgewinne im ersten Halbjahr und der Tankan-Umfrage. Ein Mitglied sagte, die Bedingungen für die Wiederaufnahme von Zinserhöhungen und die Anpassung der immer noch niedrigen Realzinsen Japans fallen allmählich zusammen, da der Gegenwind aus dem Ausland nachlässt. Ein Mitglied argumentierte, die Zinsen sollten angesichts der Aufwärtsrisiken für die Preise näher an neutral gebracht werden. Ein Mitglied stellte fest, dass Japans Wirtschaft auf einem festen Fundament steht, wobei der Konsum endlich anzieht. Ein Mitglied sagte, die Auswirkungen der US-Zölle auf...
Im Folgenden sind die wichtigsten Erkenntnisse aus der "Zusammenfassung der Meinungen" der Bank of Japan (BOJ) von der September-Sitzung,
Marktreaktion
Zum Zeitpunkt des Schreibens verteidigt USD/JPY Gebote über 148,50.
Bank of Japan FAQs
Die Bank of Japan (BoJ) ist die japanische Zentralbank, die die Geldpolitik im Land festlegt. Ihr Auftrag ist die Ausgabe von Banknoten und die Durchführung von Währungs- und Geldkontrolle zur Gewährleistung der Preisstabilität, was ein Inflationsziel von etwa 2% bedeutet.
Die Bank of Japan begann 2013 mit einer ultra-lockeren Geldpolitik, um die Wirtschaft anzukurbeln und die Inflation in einem niedrig-inflationären Umfeld zu fördern. Die Politik der Bank basiert auf Quantitativer und Qualitativer Lockerung (QQE), oder dem Drucken von Geld zum Kauf von Vermögenswerten wie Staats- oder Unternehmensanleihen, um Liquidität bereitzustellen. Im Jahr 2016 verdoppelte die Bank ihre Strategie und lockerte die Politik weiter, indem sie zunächst negative Zinssätze einführte und dann direkt die Rendite ihrer 10-jährigen Staatsanleihen kontrollierte. Im März 2024 erhöhte die BoJ die Zinssätze und zog sich damit effektiv von der ultra-lockeren geldpolitischen Haltung zurück.
Der massive Stimulus der Bank führte dazu, dass der Yen gegenüber seinen wichtigsten Währungspartnern an Wert verlor. Dieser Prozess verschärfte sich 2022 und 2023 aufgrund einer zunehmenden politischen Divergenz zwischen der Bank of Japan und anderen wichtigen Zentralbanken, die sich dafür entschieden, die Zinssätze stark zu erhöhen, um gegen jahrzehntelang hohe Inflationsraten zu kämpfen. Die Politik der BoJ führte zu einer Ausweitung der Differenz zu anderen Währungen und drückte den Wert des Yen nach unten. Dieser Trend kehrte sich 2024 teilweise um, als die BoJ beschloss, ihre ultra-lockere Geldpolitik aufzugeben.
Ein schwächerer Yen und der Anstieg der globalen Energiepreise führten zu einem Anstieg der japanischen Inflation, die das 2%-Ziel der BoJ überschritt. Die Aussicht auf steigende Gehälter im Land – ein Schlüsselelement, das die Inflation anheizt – trug ebenfalls zu dieser Entwicklung bei.
