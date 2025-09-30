Bank of Japan "Zusammenfassung der Meinungen" von der September-Sitzung

Der Beitrag Bank of Japan "Zusammenfassung der Meinungen" vom September-Meeting erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Im Folgenden sind die wichtigsten Erkenntnisse aus der "Zusammenfassung der Meinungen" der Bank of Japan (BOJ) vom September-Meeting: Ein Mitglied sagte, die BoJ sollte die Zinsen weiter anheben, wenn sich Wirtschaft und Preise gemäß den Prognosen entwickeln. Ein Mitglied sagte, es gebe keine Änderung an der Ansicht, dass Japans Wirtschaft aufgrund der US-Zölle vorübergehend langsamer wachsen wird. Ein Mitglied argumentierte, die BoJ müsse die Wirtschaft vorerst durch niedrige Zinsen unterstützen. Ein Mitglied schlug vor, es könnte gut sein, die Wiederaufnahme von Zinserhöhungen in Betracht zu ziehen, da seit dem letzten Schritt mehr als sechs Monate vergangen sind. Ein Mitglied warnte davor, jetzt die Zinsen anzuheben, um Überraschungen an den Märkten zu vermeiden. Ein Mitglied sagte, es wäre nicht zu spät, mehr harte Daten abzuwarten, bevor mit der Normalisierung der Politik fortgefahren wird. Ein Mitglied betonte die Bedeutung der Bewertung der Auswirkungen der Handelspolitik auf die Weltwirtschaft, die US-Geldpolitik und FX sowie auf inländische Preise und Löhne bei der Festlegung der Politik. Ein Mitglied sagte, Abwarten würde mehr Klarheit über die US-Aussichten bringen, aber die Kosten des Inflationsdrucks werden allmählich steigen, je länger Maßnahmen verzögert werden. Ein Mitglied stellte fest, dass Wirtschaft und Preise den Prognosen entsprechen, und wenn keine größeren Abweichungen auftreten, sollten die Leitzinsen in regelmäßigem Tempo angepasst werden. Ein Mitglied sagte, eine breite Palette neuer Daten werde bald verfügbar sein, einschließlich der Auswirkungen der US-Zölle, der Unternehmensgewinne im ersten Halbjahr und der Tankan-Umfrage. Ein Mitglied sagte, die Bedingungen für die Wiederaufnahme von Zinserhöhungen und die Anpassung der immer noch niedrigen Realzinsen Japans fallen allmählich zusammen, da der Gegenwind aus dem Ausland nachlässt. Ein Mitglied argumentierte, die Zinsen sollten angesichts der Aufwärtsrisiken für die Preise näher an neutral gebracht werden. Ein Mitglied stellte fest, dass Japans Wirtschaft auf einem festen Fundament steht, wobei der Konsum endlich anzieht. Ein Mitglied sagte, die Auswirkungen der US-Zölle auf... Der Beitrag Bank of Japan "Zusammenfassung der Meinungen" vom September-Meeting erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Im Folgenden sind die wichtigsten Erkenntnisse aus der "Zusammenfassung der Meinungen" der Bank of Japan (BOJ) vom September-Meeting: Ein Mitglied sagte, die BoJ sollte die Zinsen weiter anheben, wenn sich Wirtschaft und Preise gemäß den Prognosen entwickeln. Ein Mitglied sagte, es gebe keine Änderung an der Ansicht, dass Japans Wirtschaft aufgrund der US-Zölle vorübergehend langsamer wachsen wird. Ein Mitglied argumentierte, die BoJ müsse die Wirtschaft vorerst durch niedrige Zinsen unterstützen. Ein Mitglied schlug vor, es könnte gut sein, die Wiederaufnahme von Zinserhöhungen in Betracht zu ziehen, da seit dem letzten Schritt mehr als sechs Monate vergangen sind. Ein Mitglied warnte davor, jetzt die Zinsen anzuheben, um Überraschungen an den Märkten zu vermeiden. Ein Mitglied sagte, es wäre nicht zu spät, mehr harte Daten abzuwarten, bevor mit der Normalisierung der Politik fortgefahren wird. Ein Mitglied betonte die Bedeutung der Bewertung der Auswirkungen der Handelspolitik auf die Weltwirtschaft, die US-Geldpolitik und FX sowie auf inländische Preise und Löhne bei der Festlegung der Politik. Ein Mitglied sagte, Abwarten würde mehr Klarheit über die US-Aussichten bringen, aber die Kosten des Inflationsdrucks werden allmählich steigen, je länger Maßnahmen verzögert werden. Ein Mitglied stellte fest, dass Wirtschaft und Preise den Prognosen entsprechen, und wenn keine größeren Abweichungen auftreten, sollten die Leitzinsen in regelmäßigem Tempo angepasst werden. Ein Mitglied sagte, eine breite Palette neuer Daten werde bald verfügbar sein, einschließlich der Auswirkungen der US-Zölle, der Unternehmensgewinne im ersten Halbjahr und der Tankan-Umfrage. Ein Mitglied sagte, die Bedingungen für die Wiederaufnahme von Zinserhöhungen und die Anpassung der immer noch niedrigen Realzinsen Japans fallen allmählich zusammen, da der Gegenwind aus dem Ausland nachlässt. Ein Mitglied argumentierte, die Zinsen sollten angesichts der Aufwärtsrisiken für die Preise näher an neutral gebracht werden. Ein Mitglied stellte fest, dass Japans Wirtschaft auf einem festen Fundament steht, wobei der Konsum endlich anzieht. Ein Mitglied sagte, die Auswirkungen der US-Zölle auf...