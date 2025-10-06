Andrew Bailey, der Gouverneur der Bank of England (BoE), hat in seinen jüngsten Kommentaren einen sanfteren Ansatz gegenüber Stablecoins signalisiert. In einem Interview sagte Andrew Bailey, dass Stablecoins Innovationen im Zahlungsverkehr vorantreiben und mit dem aktuellen Finanzsystem koexistieren könnten, und es wäre falsch, gegen diese digitalen Vermögenswerte zu sein.

Er deutete auch an, dass weit verbreitete Stablecoins Zugang zu Zentralbankkonten bieten könnten, während sie den traditionellen Finanzraum weiter transformieren. Außerdem scheint ein verstecktes Krypto-Juwel namens Digitap ($TAP) perfekt positioniert zu sein, um mit der Einführung der weltweit ersten Omni-Bank einen noch größeren Einfluss auf den Markt zu haben.

Diese Omni-Banking-Plattform integriert nahtlos traditionelle Finanzsysteme in Krypto, was viele Experten als die Zukunft des 194 Billionen Dollar schweren grenzüberschreitenden Zahlungsmarktes betrachten. Digitap ist auch so konzipiert, dass es auf mobilen Geräten sehr einfach zu bedienen ist, was es zur perfekten Wahl für das Banking von mehr als 1,4 Milliarden unversorgten Erwachsenen macht.

BoE-Gouverneur signalisiert freundlichere Haltung zu Stablecoins

Der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, hat in einem kürzlich erschienenen Artikel vorgeschlagen, dass Stablecoins die Abhängigkeit von Geschäftsbanken im Vereinigten Königreich verringern könnten. Laut Bailey könnten Stablecoins ein bedeutendes Upgrade für die Finanzlandschaft des Landes bieten.

Der BoE-Gouverneur erklärte, dass die dezentrale Natur von Stablecoins dazu beitragen könnte, Geld von der Kreditvergabe zu trennen. Dieses System könnte ein Finanzsystem ermöglichen, in dem Banken und Stablecoins koexistieren und Nichtbankinstitute einen größeren Teil der Kreditvergabe übernehmen können.

Während er die Notwendigkeit einer gründlichen Prüfung anerkennt und empfiehlt, Stablecoins wie Banken zu behandeln, stellt Bailey fest, dass es zu diesem Zeitpunkt "falsch wäre, grundsätzlich gegen Stablecoins zu sein."

Er glaubt, dass Stablecoins dem Vereinigten Königreich helfen könnten, "den Übergang zu einem zukünftigen Finanzsystem zu vollziehen." Diese Einschätzung wird von vielen anderen Ländern geteilt, wobei das US-Finanzministerium prognostiziert, dass Stablecoins von 310 Milliarden Dollar auf 2 Billionen Dollar bis 2028 wachsen könnten.

Digitap bewegt sich zur Vereinheitlichung von Krypto und traditionellen Zahlungen

Während Stablecoins an Popularität gewinnen, um traditionelle Finanzinstitutionen in den Krypto-Bereich einzubinden, hat Digitap ($TAP) einen Weg geschaffen, damit beide nahtlos auf einer Plattform koexistieren können. Die Omni-Bank von Digitap bietet Einzelpersonen eine Plattform, auf der sie Kryptowährungen und Fiat-Währungen halten, damit handeln, verwalten und Geschäfte tätigen können.

Auf der Plattform haben Benutzer Zugang zu mehr als 100 Kryptowährungen, einschließlich der Top 10 Krypto-Coins, und mehr als 10 Fiat-Währungen. Digitap integriert Zahlungsschienen in seine Plattform, sodass lokale Banken und mobile Geldanbieter Gelder direkt nach der Umwandlung von Krypto erhalten können.

Die Plattform wickelt den Tausch von Krypto zu Fiat und von Fiat zu Krypto nahtlos ab und bietet den Benutzern immer die besten Kurse für jede Konvertierung. Das von Digitap entwickelte System ist die ultimative einheitliche Erfahrung, die es Benutzern ermöglicht, Vermögenswerte mit minimaler Reibung nahtlos zu konvertieren, zu übertragen und auszugeben.

Digitap bietet auch physische und elektronische Zahlungskarten an, die mehrere Währungen unterstützen und weltweit verwendet werden können, was sie für tägliche Transaktionen nützlicher macht. All diese Dienste sind über eine einzige Schnittstelle über ein mobiles Gerät und eine Internetverbindung verfügbar. Deshalb wurde Digitap als die beste Plattform für die Einbindung der 1,4 Milliarden unversorgten Bevölkerung eingestuft.

Nachfrage nach Digitaps $TAP steigt

Da Digitap in der Zukunft des Finanzwesens eine herausragende Rolle spielen könnte, haben Experten $TAP als eine der besten Kryptowährungen für Investitionen im Jahr 2025 eingestuft. Aufgrund dessen hat der $TAP-Token in seinem frühen Vorverkauf eine hohe Nachfrage erfahren und über 40 Millionen Token verkauft.

Diese klugen Investoren richten sich an der kommenden Bewegung aus, da der $TAP-Token eine wichtige Rolle im Digitap-Ökosystem spielt und ihn zu einer Kryptowährung für Anfänger macht. Mit einem Wert von nur 0,0125 $ würden diejenigen, die jetzt kaufen, Gewinne von 27% sehen, wenn die Preise in den nächsten Tagen auf 0,0159 $ springen und bis zu 100x, wenn die Plattform eine Mainstream-Akzeptanz erreicht.

Warum $TAP eine Top-Kryptowährung zum Kaufen und HODL für die langfristige Anlage ist

Mehr noch als Stablecoins ist Digitap perfekt positioniert, um den Übergang globaler Zahlungsnetzwerke in den Krypto- und Blockchain-Bereich zu erleichtern. Seine Omni-Bank ist perfekt für einen nahtlosen Wechsel zwischen Krypto und traditionellen Zahlungsmethoden positioniert.

Dies gibt Digitap enormen Raum für Wachstum. Mit zunehmender Akzeptanz der Plattform glauben Analysten, dass der Preis von $TAP parallel dazu steigen wird. Während $TAP also nur mit 0,0125 $ bewertet wird, könnten Investoren, die jetzt beim Vorverkauf einsteigen, die beste günstige Kryptowährung für den Kauf im Jahr 2025 stapeln.

Entdecken Sie, wie Digitap Bargeld und Krypto vereint, indem Sie ihr Projekt hier überprüfen:

