Gouverneur der Bank of England schlägt Stablecoins als Alternative zu Banken vor

TLDR

Bailey sagt, dass Stablecoins Geld von Krediten trennen könnten, was die Abhängigkeit von Geschäftsbanken verringert.

Die Bank of England plant, Stablecoins Zugang zu Zentralbankkonten zu gewähren.

Bailey fordert eine genaue Prüfung von Stablecoins und betont die Notwendigkeit risikofreier Sicherheitswerte.

Branchengruppen kritisieren die vorgeschlagenen Besitzlimits für Stablecoins und argumentieren, dass dies Innovationen schaden könnte.

Der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, hat vorgeschlagen, dass Stablecoins die Abhängigkeit Großbritanniens von Geschäftsbanken verringern könnten und damit eine potenzielle Veränderung in der Finanzlandschaft des Landes bieten. In einem in der Financial Times veröffentlichten Artikel argumentierte Bailey, dass Stablecoins mit ihrer dezentralen Natur Geld von der Kreditvergabe trennen könnten. Dieser Schritt könnte ein Finanzsystem ermöglichen, in dem Banken und Stablecoins koexistieren, wobei Nicht-Bank-Institutionen einen größeren Teil der Kreditvergabe übernehmen.

Baileys Äußerungen signalisieren eine positivere Sichtweise auf Stablecoins, die zuvor von der Bank of England mit Skepsis betrachtet wurden. Während er die Notwendigkeit einer gründlichen Prüfung dieser Veränderung anerkennt, wies er darauf hin, dass das aktuelle Finanzsystem, das auf dem Mindestreservesystem basiert, umstrukturiert werden könnte, um eine größere Nutzung digitaler Vermögenswerte wie Stablecoins zu ermöglichen.

Aktuelles Bankensystem und seine Einschränkungen

Bailey hob die Einschränkungen des aktuellen Finanzsystems hervor, in dem Banken Geld schaffen, indem sie einen Teil der Kundeneinlagen durch das Mindestreservesystem verleihen. In diesem System halten Banken nur einen Bruchteil der Einlagen als Reserve und verleihen den Rest, wodurch durch Kreditausweitung neues Geld entsteht.

Er stellte fest, dass die meisten Vermögenswerte, die das Geld der Geschäftsbanken absichern, nicht risikofrei sind, da es sich um Kredite an Privatpersonen und Unternehmen handelt.

Er deutete an, dass es eine Möglichkeit geben könnte, Geld teilweise von Krediten zu trennen, wobei Stablecoins eine größere Rolle bei der Bereitstellung von "Geld" spielen, während sich Banken auf Kreditaktivitäten konzentrieren. Dies könnte zu einem System führen, in dem Stablecoins und Banken koexistieren, wodurch Nicht-Bank-Finanzinstitute mehr Kreditvergabe übernehmen könnten, was die Abhängigkeit von traditionellen Banken verringern könnte.

Stablecoins und der regulatorische Wandel der Bank of England

Als Teil ihrer sich entwickelnden Haltung zu Stablecoins bereitet die Bank of England ein Konsultationspapier vor, das das zukünftige Stablecoin-Regime des Landes behandeln wird. Das Papier soll klare Richtlinien für Stablecoins festlegen, die weithin für alltägliche Zahlungen oder zur Abwicklung tokenisierter Finanzmärkte verwendet werden.

Einer von Baileys Hauptvorschlägen ist, dass weit verbreitete britische Stablecoins Zugang zu Konten bei der Bank of England haben sollten. Dies würde ihren Status als Geld stärken und sie zu einem integralen Bestandteil des Finanzsystems machen.

Bailey betonte, dass dieses neue Regime sicherstellen würde, dass Stablecoins sicher genutzt werden können, wobei die Finanzstabilität erhalten bleibt und gleichzeitig Innovationen im Zahlungssystem gefördert werden. Er merkte auch an, dass die Idee, Stablecoins in das Zentralbanksystem zu integrieren, zwar vielversprechend ist, aber ein sorgfältiges Management erfordert, um die Verbindung zwischen Geld- und Kreditschöpfung, die für die wirtschaftliche Aktivität zentral ist, nicht zu stören.

Widerstand der Branche und Besitzlimits für Stablecoins

Trotz Baileys positiverer Einstellung zu Stablecoins haben die Vorschläge der Bank of England erheblichen Widerstand aus der Kryptowährungsbranche erfahren. Einer der Hauptstreitpunkte sind die vorgeschlagenen Obergrenzen für den Besitz von Stablecoins.

Die Bank of England hat vorgeschlagen, Besitzlimits von 10.000 £ bis 20.000 £ für Privatpersonen und bis zu 10 Millionen £ für Unternehmen einzuführen. Diese Grenzen sollen Finanzstabilitätsrisiken mindern, die aus großen und schnellen Abflüssen von Einlagen aus dem Bankensektor resultieren.

Kritiker aus der Kryptobranche argumentieren jedoch, dass solche Obergrenzen Innovationen hemmen und die Akzeptanz von Stablecoins beeinträchtigen würden. Tom Duff Gordon, Vizepräsident für internationale Politik bei Coinbase, argumentierte, dass keine andere große Jurisdiktion ähnliche Beschränkungen auferlegt hat und dass Großbritannien im globalen Wettlauf um die Einführung von Stablecoins zurückfallen könnte. Andere Branchenvertreter haben die Limits ebenfalls kritisiert und sie als unpraktisch und kostspielig in der Durchsetzung bezeichnet.

Der Beitrag Bank of England Governor Proposes Stablecoins as Alternative to Banks erschien zuerst auf CoinCentral.