Von CZ unterstützt, startet Aster Token mit 1.650% Rally am ersten Tag

Man sagt, Journalisten schalten nie wirklich ab. Aber für Christian ist das nicht nur eine Metapher, sondern ein Lebensstil. Tagsüber navigiert er durch die sich ständig verändernden Gezeiten des Kryptowährungsmarktes, schwingt Worte wie ein erfahrener Redakteur und verfasst Artikel, die den Fachjargon für die Massen entschlüsseln. Wenn der PC jedoch in den Ruhemodus geht, nehmen seine Beschäftigungen eine eher mechanische (und manchmal philosophische) Wendung.

Christians Reise mit dem geschriebenen Wort begann lange vor dem Zeitalter des Bitcoin. In den geheiligten Hallen der Akademie verfeinerte er sein Handwerk als Feature-Autor für seine Hochschulzeitung. Diese frühe Liebe zum Geschichtenerzählen ebnete den Weg für eine erfolgreiche Zeit als Redakteur bei einer Datenentwicklungsfirma, wo sein Essaygewinn im ersten Monat einen monatelangen Vorrat an Hunde- und Katzenleckerbissen finanzierte – ein Beweis für seine Hingabe an seine pelzigen Gefährten (mehr dazu später).

Christian durchstreifte dann die Welt des Journalismus, arbeitete bei Zeitungen in Kanada und sogar in Südkorea. Schließlich ließ er sich für ein Jahrzehnt bei einem lokalen Nachrichtenriesen in seiner Heimatstadt auf den Philippinen nieder und wurde ein absoluter Nachrichtenjunkie. Doch dann fiel ihm etwas Neues ins Auge: Kryptowährung. Es war wie eine Schatzsuche gemischt mit Geschichtenerzählen – genau sein Ding!

So ergatterte er einen tollen Job bei NewsBTC, wo er einer der Ansprechpartner für alles rund um Krypto ist. Er zerlegt diese verwirrenden Dinge in mundgerechte Stücke und macht es für jeden leicht verständlich (er salutiert seinem Managementteam dafür, dass sie ihm diese Fähigkeit beigebracht haben).

Denken Sie, Christian ist nur Arbeit und kein Vergnügen? Keine Chance! Wenn er nicht an seinem Computer sitzt, finden Sie ihn bei seiner Leidenschaft für Motorräder. Als echter Schrauber liebt Christian es, an seinem Motorrad zu basteln und die Freude der offenen Straße auf seiner 320-ccm Yamaha R3 zu genießen. Einst ein Geschwindigkeitsteufel, der 120 mph erreichte (eine Leistung, die er nie wieder zu wiederholen schwor), bevorzugt er jetzt gemütliche Fahrten entlang der Küste und genießt den Wind in seinem schütter werdenden Haar.

Apropos Entspannung, Christian hat eine Truppe pelziger Freunde, die zu Hause auf ihn warten. Zwei Katzen und ein Hund. Er schwört, dass Katzen viel schlauer sind als Hunde (tut mir leid, Grizzly), aber er liebt sie trotzdem alle. Anscheinend hilft ihm das Beobachten seiner Haustiere beim Entspannen, Analysieren und Schreiben akribisch formatierter Artikel noch besser.

Hier ist die Sache mit diesem Kerl: Er arbeitet viel, aber er hält sich mit genug Kaffee auf Trab, um den Tag zu überstehen – und mit einigen ernsthaft köstlichen (philippinischen) Speisen. Er sagt, eine köstliche Mahlzeit sei die geheime Zutat für einen Killer-Artikel. Und nach einem langen Tag des Krypto-Kreuzzugs entspannt er sich mit etwas Rum (gemischt mit Milch), während er Slapstick-Filme schaut.

Mit Blick auf die Zukunft sieht Christian eine strahlende Zukunft mit NewsBTC. Er sagt, er sieht sich privilegiert, Teil einer großartigen Organisation zu sein, teilt sein Fachwissen und seine Leidenschaft mit einer Gemeinschaft, die er schätzt, und Kollegen-Redakteuren – und Chefs –, die er zutiefst respektiert.

Wenn Sie also das nächste Mal in die Welt der Kryptowährung eintreten, denken Sie an den Mann hinter den Worten – den Krypto-Kreuzritter, den Schrauber und den Katzenphilosophen, alles in einem.