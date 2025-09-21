Axie Infinity-Spieler verlagern ihren Fokus auf die vermögensbildende Vorverkaufsmöglichkeit von XRP Tundra

Axie Infinity hat dazu beigetragen, das Play-to-Earn-Modell in der Kryptowelt zu definieren. Durch die Kombination von NFTs, Gameplay und tokenisierten Belohnungen hat es Millionen von Spielern weltweit angezogen und zahllose Nachahmer inspiriert. Auch wenn der Marktwert von Axie schwankte, ist seine Community eine der treuesten und aktivsten im Web3-Gaming geblieben und bewertet ständig neue Möglichkeiten, die sowohl kulturelles Engagement als auch finanziellen Aufschwung versprechen.

Im Jahr 2025 führt Axie weiterhin neue Inhalte ein, darunter die Entwicklung von "Atia's Legacy", Erweiterungen des Land-Gameplays und von Gilden geführte Strukturen, die die Community-Beteiligung vertiefen. Doch dieselben Spieler und Gilden, die sich einst ausschließlich auf In-Game-Belohnungen konzentrierten, erweitern ihren Horizont. Viele untersuchen jetzt Vorverkäufe wie XRP Tundra, der transparente Mechanismen, Renditefunktionalität und eine Dual-Token-Wirtschaft einführt, die Investoren anspricht, die mehr als spekulativen Hype suchen.

Ein Vorverkauf, der durch Klarheit definiert ist

Der Vorverkauf von XRP Tundra konzentriert sich auf ein einfaches, aber markantes Angebot. Käufer erwerben TUNDRA-S, einen auf Solana basierenden Nutzungs- und Rendite-Token, zu einem festen Preis von 0,01 $. Bei jedem Kauf erhalten sie kostenlos Zuteilungen von TUNDRA-X, dem Governance- und Reserve-Token, der auf dem XRP Ledger ausgegeben wird. Um die Bestände noch weiter zu vergrößern, enthält jede Transaktion einen Bonus von 19 % in Token, wodurch frühe Teilnehmer größere Zuteilungen erhalten als ihre Basisinvestition allein.

Was Tundra für Axie-Spieler auszeichnet, ist die angekündigte Einführungspreisgestaltung. Das Team hat Listungswerte von 2,50 $ für TUNDRA-S und 1,25 $ für TUNDRA-X bekannt gegeben, was die Unsicherheit reduziert, die typischerweise Vorverkäufe umgibt. Mit 40 % des TUNDRA-S-Angebots, das für Vorverkaufsrunden zugeteilt wird, sichern sich frühe Unterstützer einen bedeutenden Teil des Projekts, bevor es überhaupt an die Börsen geht. Für Spieler, die an Belohnungssysteme gewöhnt sind, die sich mit der Marktnachfrage ändern, ist diese Art von Klarheit im Voraus ungewöhnlich und attraktiv.

Rendite jenseits des Gameplays

Einer der Hauptanziehungspunkte von Axie Infinity war schon immer die Fähigkeit, die beim Spielen verbrachte Zeit in tokenisierte Belohnungen umzuwandeln. XRP Tundra, obwohl keine Gaming-Plattform, führt Renditenmechanismen ein, die dieses Anreizmodell widerspiegeln, jedoch in einem finanziellen Kontext. Die Cryo Vaults des Projekts ermöglichen es XRP-Inhabern, ihre Vermögenswerte für 7, 30, 60 oder 90 Tage zu sperren, wobei die Renditen auf bis zu 30 % APY ansteigen.

Diese Tresore werden durch Frost Keys ergänzt, NFT-basierte Modifikatoren, die die Renditen verbessern oder die Sperrfristen verkürzen. Wichtig ist, dass das gesamte Staking on-ledger stattfindet, sodass Benutzer jederzeit die Kontrolle über ihre Vermögenswerte behalten können. Obwohl die Funktion noch nicht gestartet wurde, sichern sich Vorverkaufsteilnehmer vorrangigen Zugang, sobald sie live geht. Für Axie-Spieler, die es gewohnt sind, AXS zu staken oder NFTs für Belohnungen zu züchten, stellt die Idee einer On-Ledger-Rendite, die an eine der größten im Umlauf befindlichen Kryptowährungen gebunden ist, eine neue und potenziell besser vorhersehbare Möglichkeit dar.

Verifiziert und überprüft

Vertrauen ist ein wiederkehrendes Anliegen in Vorverkaufsmärkten, insbesondere für Communities wie die von Axie, die ihren Anteil an spekulativen Projekten haben aufsteigen und fallen sehen. XRP Tundra hat versucht, dies direkt anzugehen. Unabhängige Audits wurden von Cyberscope, Solidproof und Freshcoins durchgeführt, die jeweils die Sicherheit seiner Verträge und Infrastruktur untersuchen. Darüber hinaus wurde das Projektteam durch ein Vital Block KYC-Zertifikat verifiziert.

Die Aufmerksamkeit der Community hat sein Profil weiter validiert. Auf YouTube haben Ersteller wie Crypto Volt den Vorverkauf analysiert, seine Mechanismen mit anderen aktiven Launches verglichen und die Attraktivität seines Dual-Token-Designs hervorgehoben. Für Axie-Spieler, die stark auf Peer-to-Peer-Informationsflüsse angewiesen sind, fügen diese unabhängigen Bewertungen eine weitere Ebene der Beruhigung hinzu.

Warum Axie-Spieler aufmerksam sind

Das Interesse der Axie Infinity-Community rührt von mehr als nur der Möglichkeit hoher Renditen her. Spieler, die einst durch Kämpfen, Züchten und Staken von NFTs verdienten, suchen jetzt nach diversifizierten Strategien. XRP Tundra bietet etwas, das die Struktur von Spielen wie Axie widerspiegelt — Multiplikatoren, Bonusbelohnungen und duale Vermögenswerte — wendet dies jedoch auf die Vorverkaufsökonomie und das Yield-Farming an, anstatt auf das Gameplay.

Dies hat Gespräche in Gilden-Chats und sozialen Foren ausgelöst. Einige sehen Tundra als eine Möglichkeit, Bestände über In-Game-Token hinaus zu diversifizieren, während andere es als Chance betrachten, an einem frühen Projekt teilzunehmen, bei dem die Mechanismen transparent und überprüfbar sind. Unabhängig von der Motivation signalisiert die Präsenz von Axie-Spielern in der Umlaufbahn von XRP Tundra eine Überschneidung zwischen zwei der leidenschaftlichsten Krypto-Communities.

