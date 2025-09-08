Audiera kooperiert mit Ariwallet, um Web3-Unterhaltung neu zu definieren

Inhaltsverzeichnis
- 1. Audiera bringt Musik, Tanz und KI auf die BNB Chain
- 2. Arichain präsentiert Ariwallet als Kern seines Ökosystems
Audiera freut sich, seine strategische Partnerschaft mit Ariwallet, der offiziellen Wallet des Multi-VM-Ökosystems von Arichain, bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit stellt einen bemerkenswerten Schritt nach vorne bei der Neudefinition der Schnittstelle zwischen Web3-Unterhaltung und Blockchain dar. Diese spannende Allianz wird Musik, Tanz und KI-gesteuerte Erlebnisse in die dezentrale Welt einführen.
Damit zielt die Synergie darauf ab, den Weg für eine neue Ära in der Web3-Unterhaltung zu ebnen. Audiera, eine Web3-Plattform für KI-gesteuerte Musik und Tanz, hat die Neuigkeit über sein offizielles X-Konto bekannt gegeben.
Audiera bringt Musik, Tanz und KI auf die BNB Chain
Audiera zielt darauf ab, die Web3-Landschaft zu stärken, indem es legendäre Musik- und Tanz-Intellectual-Property in den Bereich bringt. Diese KI-gesteuerte Innovation basiert auf der BNB Chain. Die Plattform zielt darauf ab, Kreativität, Performance und fortschrittliche Blockchain-Infrastruktur einzubringen, um die Grenzen der traditionellen Unterhaltung zu durchbrechen.
Diese Initiative strebt danach, Benutzern die Erkundung einzigartiger Wege zur Verbindung mit Inhalten zu ermöglichen, wobei dezentrales Eigentum und Teilnahme genutzt werden. Mit diesem Schritt möchte Audiera seinen Ruf als Vorreiter an der Schnittstelle von Blockchain und Kultur festigen. Die Plattform führt digitale Erlebnisse ein, die sowohl interaktiv als auch lohnend sind.
Arichain präsentiert Ariwallet als Kern seines Ökosystems
Ariwallet, die offizielle Wallet von Arichain, fungiert als zentraler Knotenpunkt für Arichains lebendige Community. Ariwallet ist ein bedeutendes Gateway für Benutzer, das die SVM- und EVM-Umgebung unterstützt, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Damit wird Arichain zu einer vielseitigeren Wallet für Multi-Chain-Interaktionen.
Audiera und Ariwallet sind durch die Kombination ihrer Bemühungen bereit, Unterhaltung mühelos mit Web3-Zugang zu verbinden. Auf diese Weise baut die Wallet ein Ökosystem auf, in dem Musik, Tanz und Blockchain-gestütztes Engagement koexistieren.
Diese Partnerschaft unterstützt die gemeinsame Vision beider Plattformen, Kultur in Innovation zu integrieren. Dadurch sind sie bereit, das Wachstum der Unterhaltung in Web3 zu beschleunigen.
Quelle: https://blockchainreporter.net/audiera-partners-with-ariwallet-to-redefine-web3-entertainment/