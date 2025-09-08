ATT Global und Hashrate Asset Group werden dezentrale RWA-Infrastruktur vorantreiben

Der Beitrag ATT Global und Hashrate Asset Group als Pioniere für dezentralisierte RWA-Infrastruktur erschien auf BitcoinEthereumNews.com. ATT Global, eine beliebte Blockchain-RWA-Einheit, hat eine Partnerschaft mit der Hashrate Asset Group geschlossen, dem frühesten bei der SEC eingereichten Security-Token für Bitcoin ($BTC) Mining. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Expertise von ATT Global in Web3 und RWA-Entwicklung mit den Mining-gestützten, konformen Finanzlösungen der Hashrate Asset Group zu verbinden. Wie die Plattform in ihrer offiziellen Social-Media-Ankündigung mitteilte, ist die Zusammenarbeit darauf ausgerichtet, einen neuen Standard für Blockchain-geführte Wertschöpfung und Transparenz zu setzen. Daher konzentriert sich die Entwicklung auf die Beschleunigung des Wachstums dezentraler Infrastruktur und bietet gleichzeitig Vorteile für Einzelpersonen und Unternehmen. 🤝Die Zukunft gemeinsam gestalten: ATT Global Partner mit @HashrateAsset (HAG)! ATT Global freut sich, eine strategische Partnerschaft mit Hashrate Asset Group (HAG) bekanntzugeben, dem ersten bei der SEC eingereichten Bitcoin-Hashrate-Asset-Anbieter, der monatliche WBTC-Dividenden anbietet.🖊️ Diese Zusammenarbeit... pic.twitter.com/0HwBVUdyDf — ATT (@aiwayworld) 07.09.2025 ATT Global und Hashrate Asset Group kooperieren zur Stärkung des RWA-Sektors Die Partnerschaft zwischen ATT Global und Hashrate Asset Group (HAG) stellt einen bemerkenswerten Schritt zur Überbrückung der Lücke zwischen der Verbreitung von realen Werten und dezentraler Infrastruktur dar. Mit der Integration des renditestarken und transparenten Hashrate-Modells von HAG beabsichtigt ATT Global, sein wachsendes digitales Werbe- sowie RWA-Ökosystem zu stärken. Dieser Schritt schafft Vertrauen in einem regulatorisch konformen Umfeld mit monatlichen Bitcoin-verknüpften Belohnungen. Was können Entwickler von dieser Partnerschaft erwarten? Laut ATT Global bietet die Zusammenarbeit Entwicklern Zugang zu einzigartigen Möglichkeiten bei der Entwicklung von renditeorientierten und konformen Blockchain-Apps. Entwickler können das Web3-Ökosystem von ATT Global nutzen, das durch das Hashrate-unterstützte Finanzmodell von HAG verbessert wird. Dies ermöglicht ihnen, Lösungen der nächsten Generation mit der Integration von realen Vermögenswerten, nachhaltiger Einnahmengenerierung und dezentraler Werbung zu gestalten. Insgesamt treibt dies Innovationen voran und garantiert langfristige Vorteile durch konsistente Belohnungen, Compliance und Transparenz. 