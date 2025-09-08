BörseDEX+
ATT Global und Hashrate Asset Group werden dezentrale RWA-Infrastruktur vorantreiben

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 03:35
ATT Global, eine beliebte Blockchain-RWA-Einheit, hat eine Partnerschaft mit der Hashrate Asset Group geschlossen, dem frühesten bei der SEC eingereichten Security-Token für Bitcoin ($BTC) Mining. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Expertise von ATT Global in Web3 und der Entwicklung von realen Vermögenswerten (RWA) mit den Mining-gestützten, konformen Finanzlösungen der Hashrate Asset Group zu verbinden. Wie die Plattform in ihrer offiziellen Social-Media-Ankündigung mitteilte, ist die Zusammenarbeit darauf ausgerichtet, einen neuen Standard für Blockchain-geführte Wertschöpfung und Transparenz zu setzen. Daher konzentriert sich die Entwicklung auf die Beschleunigung des Wachstums dezentraler Infrastruktur und kommt gleichzeitig Einzelpersonen und Unternehmen zugute.

ATT Global und Hashrate Asset Group kooperieren zur Stärkung des RWA-Sektors

Die Partnerschaft zwischen ATT Global und der Hashrate Asset Group (HAG) stellt einen bemerkenswerten Schritt zur Überbrückung der Lücke zwischen der Verbreitung von realen Werten und dezentraler Infrastruktur dar. Mit der Integration des renditestarken und transparenten Hashrate-Modells von HAG beabsichtigt ATT Global, seine wachsende digitale Werbung sowie das RWA-Ökosystem zu stärken. Daher schafft dieser Schritt Vertrauen in einem regulatorisch konformen Umfeld mit monatlichen Bitcoin-verknüpften Belohnungen.

Was können Entwickler von dieser Partnerschaft erwarten?

Laut ATT Global bietet die Zusammenarbeit Entwicklern Zugang zu einzigartigen Möglichkeiten bei der Entwicklung von renditeorientierten und konformen Blockchain-Apps. Entwickler können das Web3-Ökosystem von ATT Global nutzen, das durch das Hashrate-unterstützte Finanzmodell von HAG verbessert wird. Dies ermöglicht ihnen, Lösungen der nächsten Generation mit der Integration von realen Vermögenswerten (RWA), nachhaltiger Einnahmengenerierung und dezentralisierter Werbung zu entwerfen. Insgesamt treibt dies Innovationen voran und garantiert langfristige Vorteile durch konsistente Belohnungen, Compliance und Transparenz.

Umair Younas ist ein Kryptowährungs-bezogener Content-Writer, der seit 2019 mit dieser Arbeit verbunden ist. Hier bei Blockchainreporter fungiert er als Nachrichtenautor und Artikelschreiber. Er ist ein Enthusiast für Krypto, Blockchain, NFTs, DeFi und FinTech. Er hat eine starke Fähigkeit, authentische Rezensionen über Broker und Börsen zu schreiben, und hat mit unserem Bildungsteam zusammengearbeitet, um auch Bildungsinhalte zu erstellen. Er träumt davon, das Bewusstsein der Menschen für digitale Währungen zu schärfen. Seine Arbeiten sind gut recherchiert und voller Informationen, daher bieten sie frische Einblicke. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit seinen Beiträgen, wenn Sie über die Krypto-Welt informiert bleiben möchten.

Quelle: https://blockchainreporter.net/att-global-and-hashrate-asset-group-to-pioneer-decentralized-rwa-infrastructure/

