Bei nur 0,026 $: Hier ist, warum viele Investoren BlockchainFX als die bessere Krypto zum Kauf gegenüber Shiba Inu und Cardano betrachten

Von: Blockchainreporter
2025/10/03 18:54
In der Kryptowährungswelt mangelt es nie an Auswahlmöglichkeiten. Von hochkarätigen Layer-1-Blockchains bis hin zu Meme-Coins finden sich Investoren oft zwischen Hype und Nutzen gefangen. Cardano und Shiba Inu sind zwei Beispiele für diesen Kontrast. Cardano wird seit langem als Blockchain der Zukunft angepriesen, mit akademischer Strenge und einer ambitionierten Roadmap, aber seine Akzeptanz hat sich langsamer entwickelt als erwartet. Shiba Inu hingegen wurde als Meme-Coin zu einem kulturellen Phänomen, das von der Community-Energie lebt, aber Schwierigkeiten hat, einen konsistenten langfristigen Wert zu liefern. Während Investoren diese Optionen abwägen, tritt ein neuer Konkurrent ins Rampenlicht: BlockchainFX (BFX). 

Der Vorverkauf hat bereits 8,5 Millionen Dollar überschritten und steigt rapide an. Noch wichtiger ist, dass es ein strukturiertes Ökosystem bietet, das Wachstum, reale Anwendungsfälle und langfristiges Einkommenspotenzial vereint – eine Mischung, die es zu einer der besten Kryptos macht, die man heute kaufen kann.

Vorverkaufsgewinne, die Investoren nicht verpassen wollen

Eines der charakteristischen Merkmale von BlockchainFX ist seine Vorverkaufsstruktur. Anstatt sich auf plötzliche Notierungen oder hypegetriebene Launches zu verlassen, folgt der BFX-Vorverkauf einem gestaffelten Modell, bei dem der Preis mit Abschluss jeder Finanzierungsphase steigt. Zum Zeitpunkt der Erstellung liegt der Vorverkaufspreis bei 0,026 $, mit einem bestätigten Notierungspreis von 0,05 $. Das bedeutet, dass frühe Teilnehmer fast den doppelten potenziellen Wert sichern, bevor der Token überhaupt an die Börsen kommt.

Zusätzlich zu diesem Momentum gibt es ein zeitlich begrenztes Angebot, das in der Krypto-Community für Aufsehen sorgt. Bis zum 3. Oktober 18:00 UTC können Investoren, die den Code OCT35 verwenden, einen Bonus von 35% auf ihre BFX-Käufe beanspruchen. Dies schafft ein exklusives Zeitfenster für Käufer, um ihre Bestände zu erhöhen, bevor der Vorverkauf in die nächste Stufe übergeht. Mit bereits über 8,5 Millionen Dollar ist die wachsende Nachfrage deutlich erkennbar.

Im Gegensatz zu Shiba Inu, das hauptsächlich durch virales Interesse anstieg, oder Cardano, das langsamere Entwicklungszyklen erlebt hat, baut BlockchainFX sein Wachstum auf strukturierten Anreizen auf, die frühe Adoption belohnen. Dieses Vorverkaufsdesign ist ein Eckpfeiler seiner Attraktivität und ein Grund, warum viele es als einen der besten Vorverkäufe betrachten, die man jetzt kaufen sollte.

Staking-Belohnungen, die das Halten in Einkommen verwandeln

Über den Vorverkauf hinaus bietet BlockchainFX ein attraktives Staking-Modell, das seinen Inhabern einen kontinuierlichen Wert bietet. Investoren, die ihre BFX-Token staken, erhalten Belohnungen, die direkt aus den Handelsgebühren der Plattform verteilt werden. Diese werden nicht nur in BFX, sondern auch in USDT ausgezahlt – ein duales Belohnungssystem, das Wachstumsexposition mit der Stabilität eines führenden Stablecoins kombiniert.

Für Cardano war Staking eine seiner Stärken, aber die Renditen waren oft bescheiden und eng mit der Netzwerkakzeptanz verbunden. Shiba Inu hat unterdessen mit Staking durch ShibaSwap experimentiert, aber seine Belohnungen bleiben stark von der Marktstimmung beeinflusst. BlockchainFX bringt ein anderes Gleichgewicht: ein Staking-System, das von einem Multi-Asset-Handelsökosystem unterstützt wird, was bedeutet, dass Belohnungen direkt mit der Plattformaktivität verknüpft sind.

Für Investoren, die Krypto mit hohem ROI-Potenzial suchen, verwandelt dieses Staking-System das Halten in einen Weg zu langfristigem passivem Einkommen – ein entscheidendes Merkmal, das über einfache Spekulation hinaus Tiefe verleiht.

Eine Super-App für die Zukunft des Handels in der digitalen Finanzwelt

Cardano hat sich darauf konzentriert, eine akademisch fundierte Blockchain mit Interoperabilität und Nachhaltigkeit im Blick zu entwickeln, während Shiba Inu in NFTs und Metaverse-Projekte expandiert hat. Diese sind zwar in ihrer eigenen Weise ambitioniert, bleiben aber in Bezug auf umfassende Finanzplattformen etwas eingeschränkt.

BlockchainFX verfolgt einen stärker integrierten Ansatz. Seine dezentralisierte Plattform ist als Multi-Asset-Handelsökosystem konzipiert, das es Benutzern ermöglicht, nicht nur Kryptowährungen, sondern auch Aktien, Forex, ETFs und mehr zu handeln. Diese Breite positioniert es als vielfältige digitale Finanzplattform, die die Grenzen zwischen traditionellen Finanzen und dezentralisierter Technologie verwischt.

Die Dezentralisierung von BlockchainFX stellt sicher, dass Benutzer die volle Kontrolle über ihre Vermögenswerte behalten und gleichzeitig von der Art des Multi-Marktzugangs profitieren, der normalerweise zentralisierten Börsen oder Finanzinstitutionen vorbehalten ist. Für Investoren, die es leid sind, mit mehreren Apps, Wallets und Plattformen zu jonglieren, bietet BlockchainFX eine einzige Lösung – eine echte Super-App, die für die Zukunft des Handels entwickelt wurde.

Die exklusive BFX Visa-Karte

Ein weiteres herausragendes Merkmal von BlockchainFX ist seine Vorverkaufs-exklusive Visa-Karte, die sowohl in Metall als auch in 18-karätigem Gold angeboten wird. Im Gegensatz zu vielen Krypto-Debitkarten mit eingeschränkter Funktionalität ist die BFX-Karte für den Einsatz auf hohem Niveau konzipiert.

  • Aufladen mit BFX und über 20 Kryptowährungen
  • Ausgaben bis zu 100.000 $ pro Transaktion
  • Abhebungen bis zu 10.000 $ pro Monat an Geldautomaten weltweit
  • Verwendung von BFX- und USDT-Staking-Belohnungen direkt für Zahlungen
  • Weltweit in Geschäften und online akzeptiert

Diese Karte ist nur für Vorverkaufsteilnehmer verfügbar und bietet frühen Anwendern einen seltenen Vorteil, der BlockchainFX in den finanziellen Alltag integriert. Während Cardano sich noch auf den Aufbau seiner Netzwerkinfrastruktur konzentriert und Shiba Inu von kultureller Anerkennung lebt, liefert BlockchainFX greifbare Tools, die dezentralisierte Finanzen mit realem Nutzen verbinden.

Warum BlockchainFX die beste Krypto sein könnte, die man heute kaufen kann

Cardanos akademisches Fundament und Shiba Inus community-getriebener Aufstieg unterstreichen beide die Vielfalt des Kryptomarktes. Doch beide stehen vor Herausforderungen, sei es Cardanos langsamere Akzeptanz oder Shiba Inus Abhängigkeit von der Stimmung. BlockchainFX hingegen kombiniert Wachstum, Nutzen und Zugänglichkeit auf eine Weise, die es abhebt.

Seine Vorverkaufsstruktur gewährleistet starke ROI-Möglichkeiten für frühe Käufer. Sein Staking-System schafft ein nachhaltiges Modell für passives Einkommen. Seine Multi-Asset-Plattform bietet eine Super-App-Erfahrung, die traditionelle und dezentralisierte Finanzen vereint. Und seine Visa-Karte bringt all diesen Nutzen in die reale Welt.

Mit seinem Vorverkauf, der bereits 8,5 Millionen Dollar überschritten hat und weiter steigt, positioniert sich BlockchainFX nicht nur als eine weitere Altcoin, sondern als eine der besten Kryptos, die man heute kaufen kann – für Investoren, die sowohl Innovation als auch Kapitalrendite wünschen.

Website: https://blockchainfx.com/ 

X: https://x.com/BlockchainFXcom

Telegram Chat: https://t.me/blockchainfx_chat

Dieser Artikel ist nicht als Finanzberatung gedacht. Nur für Bildungszwecke.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

