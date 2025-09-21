BörseDEX+
$ASTER steht wegen einer Bewertung von 10 Mrd. $ bei kontrolliertem Angebot und geringem Volumen in der Kritik, was eine Debatte über Marktmanipulation und den Nutzen von Altcoins ausgelöst hat.$ASTER steht wegen einer Bewertung von 10 Mrd. $ bei kontrolliertem Angebot und geringem Volumen in der Kritik, was eine Debatte über Marktmanipulation und den Nutzen von Altcoins ausgelöst hat.

$ASTER löst Debatte mit 10 Milliarden Dollar Bewertung über potenzielle Angebotssteuerung und Marktmanipulation aus

Von: Blockchainreporter
2025/09/21 19:00
Aster
ASTER$1.1174+8.74%
green chart 15

Aster ($ASTER) erlebt eine erhebliche Kontroverse im Kryptomarkt. Obwohl es Berichten zufolge kein funktionierendes Produkt hat und nur ein geringes Handelsvolumen von täglich 500.000 $ beim Bitcoin ($BTC) Spot-Paar aufweist, liegt sein Wert bei 10 Milliarden $. Laut dem bekannten Krypto-Händler und Analysten Cyclop befeuert diese Kontroverse die Spekulation über die erhebliche Angebotskonzentration sowie Marktmanipulation.

In dieser Hinsicht werden bis zu 96% des gesamten $ASTER-Angebots von nur 6 Wallets kontrolliert, die möglicherweise unter einer einzigen Einheit operieren. Cyclop hat die besagte Agenda untersucht und die faktischen Details über sein X-Konto mit der Krypto-Community geteilt.

$ASTERs 96% Angebotskonzentration auf 6 Wallets löst Bedenken über Marktmanipulation aus

Die Marktdaten zeigen, dass die sechs Top-Wallets, die $ASTER halten, das Token-Angebot dominieren und 96% ausmachen. Da sie wahrscheinlich von einer Einheit kontrolliert werden, hat dies eine neue Spekulation über massive Marktmanipulation ausgelöst. Zusätzlich besitzen die führenden 5 unter diesen Inhabern zusammen 92,63% des gesamten $ASTER-Angebots.

In Anbetracht dessen besitzen diese 5 Inhaber von insgesamt 8.000.000.000,00 $ASTER-Tokens 7.410.620.380,92 Tokens. Dieses Konzentrationsniveau hat bei Händlern und Analysten gleichermaßen Vorsicht ausgelöst. Daher warnen sie vor den potenziellen Risiken der Marktmanipulation und Zentralisierung des Projekts.

Händlern wird geraten, vor der Angebotskontrolle von Aster und damit verbundenen Marktrisiken auf der Hut zu sein

Darüber hinaus deutet es auf einen bärischen Ausblick hin, wenn ein Krypto-Token mehrheitlich von wenigen Inhabern gehalten wird. Andererseits ist die dezentralisierte Verteilung des Angebots eines Tokens auf eine signifikante Anzahl vertrauenswürdiger Inhaber ein positives Zeichen. Im Fall von $ASTER behauptet Cyclop, dass es keine massiven 10 Milliarden $ haben sollte, da es nicht einmal 200 Millionen $ wert ist.

Darüber hinaus hat Cyclop die Händler darauf hingewiesen, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit für Marktmanipulation rund um den $ASTER-Token besteht und eine Investition darin für sie keine Rendite bringen würde. Insbesondere die Konzentration des Angebots auf die wenigen Top-Wallets befeuert diese Kontroverse im Geldmarkt weiter. Für skeptische Boomer und erfahrene Händler gleichermaßen unterstreicht die Vorsicht der Analysten tiefere Bedenken hinsichtlich einer Einheit, die das gesamte Angebot steuert.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

