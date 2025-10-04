Aster führt den Perpetual DEX-Markt mit einem monatlichen Handelsvolumen von 76 Mrd. $ an

Aster hat eine bedeutende Führungsposition im DEX-Markt etabliert. Bis September 2025 steigt das Gesamtvolumen des Perpetual-Handels mit einer erheblichen Rate. Laut dem neuesten Bericht der Phoenix Group hat Aster ein maximales monatliches Handelsvolumen von 76 Milliarden Dollar erreicht und liegt damit deutlich vor seinen Wettbewerbern. TOP PERPETUAL DEXES NACH MONATLICHEM HANDELSVOLUMEN#Aster #Hyperliquid #Lighter #edgeX #Jupiter #Orderly #ApeX #Pacifica #Drfit #Reya #Avantis #MYXFinance #Extended #dYdX #GMX pic.twitter.com/RbS1VknqVS— PHOENIX – Krypto News & Analytics (@pnxgrp) 03.10.2025 Dieser Bericht zeigt, wie Aster die Kontrolle im Perpetual-Markt gewonnen hat. Es verfügt über hohe Liquidität und ist händlerfreundlich, was es zu einer günstigen Wahl macht. In den letzten 30 Tagen hat Aster 162,4 Millionen Dollar an Gebühren eingenommen, was ein großer Umsatz im DeFi-Bereich ist. Hyperliquid und Lighter sichern sich Spitzenpositionen nach Aster An zweiter Stelle steht Hyperliquid mit einem Handelsvolumen von 27,9 Milliarden. Das beweist, dass es eine der höchsten Benutzerzahlen hat. Es hat fast 88 Millionen Dollar an Gebühren verdient, was beeindruckend ist. Auf dem dritten Platz liegt Lighter mit 16,7 Milliarden Gebühren. Diese Plattform entwickelt sich zu einem bedeutenden Konkurrenten für Perpetual DEXs. Ihr Aufkommen bringt zusätzlichen Wettbewerb für Plattformen der mittleren Ebene, die mit Marktführern konkurrieren wollen. Neben den drei führenden Börsen expandieren auch zahlreiche andere Börsen. EdgeX (9,4 Mrd. $), Jupiter (2,7 Mrd. $) und Orderly (1,7 Mrd. $) wachsen, wobei ihre Gebührenpakete und einfachen Anwendungen Einzelpersonen bei der Nutzung unterstützen. Zu den anderen großen Akteuren gehören ApeX (15,9 Mrd. $), Pacifica (11,4 Mrd. $), DriFt und Avantis (beide haben 9,1 Mrd. $). Sie schaffen verschiedene Objekte der DeFi-Welt. Obwohl sie kleiner sind, helfen sie mehr Menschen bei der Nutzung dezentralisierter Derivate. DeFi Perpetuals beginnen ihre Wachstumsphase Einer der stark umkämpften Bereiche der dezentralisierten Finanzen ist der Markt für Perpetual Futures. In den letzten Jahren haben führende Plattformen gezeigt, dass sie mit dem traditionellen Finanzwesen konkurrieren können, indem sie allein im letzten Monat Hunderte von Milliarden Dollar gehandelt haben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Perpetual-Börsen die Marktführer im DeFi-Bereich bleiben werden. Der jüngste Anstieg der angesammelten Popularität von Aster deutet darauf hin, dass dies ein berüchtigtes Zeitalter der On-Chain-Derivate sein könnte. Aster hat eine bedeutende Führungsposition im DEX-Markt etabliert. 