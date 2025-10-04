Aster führt den Perpetual DEX-Markt mit einem monatlichen Handelsvolumen von 76 Mrd. $ an

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Aster hat eine bedeutende Führungsposition im DEX-Markt etabliert. Bis September 2025 steigt das Gesamtvolumen des Perpetual-Handels mit einer erheblichen Rate. Laut dem neuesten Bericht der Phoenix Group hat Aster ein maximales monatliches Handelsvolumen von 76 Milliarden Dollar erreicht und liegt damit deutlich vor seinen Wettbewerbern. TOP PERPETUAL DEXES NACH MONATLICHEM HANDELSVOLUMEN#Aster #Hyperliquid #Lighter #edgeX #Jupiter #Orderly #ApeX #Pacifica #Drfit #Reya #Avantis #MYXFinance #Extended #dYdX #GMX pic.twitter.com/RbS1VknqVS— PHOENIX – Krypto News & Analytics (@pnxgrp) 03.10.2025 Dieser Bericht zeigt, wie Aster die Kontrolle im Perpetual-Markt gewonnen hat. Es verfügt über hohe Liquidität und ist händlerfreundlich, was es zu einer günstigen Wahl macht. In den letzten 30 Tagen hat Aster 162,4 Millionen Dollar an Gebühren eingenommen, was ein großer Umsatz im DeFi-Bereich ist. Hyperliquid und Lighter sichern sich Spitzenpositionen nach Aster An zweiter Stelle steht Hyperliquid mit einem Handelsvolumen von 27,9 Milliarden. Das beweist, dass es eine der höchsten Benutzerzahlen hat. Es hat fast 88 Millionen Dollar an Gebühren verdient, was beeindruckend ist. Auf dem dritten Platz liegt Lighter mit 16,7 Milliarden Gebühren. Diese Plattform entwickelt sich zu einem bedeutenden Konkurrenten für Perpetual DEXs. Ihr Aufkommen bringt zusätzlichen Wettbewerb für Plattformen der mittleren Ebene, die mit Marktführern konkurrieren wollen. Neben den drei führenden Börsen expandieren auch zahlreiche andere Börsen. EdgeX (9,4 Mrd. $), Jupiter (2,7 Mrd. $) und Orderly (1,7 Mrd. $) wachsen, wobei ihre Gebührenpakete und einfachen Anwendungen Einzelpersonen bei der Nutzung unterstützen. Zu den anderen großen Akteuren gehören ApeX (15,9 Mrd. $), Pacifica (11,4 Mrd. $), DriFt und Avantis (beide haben 9,1 Mrd. $). Sie schaffen verschiedene Objekte der DeFi-Welt. Obwohl sie kleiner sind, helfen sie mehr Menschen bei der Nutzung dezentralisierter Derivate. DeFi Perpetuals beginnen ihre Wachstumsphase Einer der stark umkämpften Bereiche der dezentralisierten Finanzen ist der Markt für Perpetual Futures. In den letzten Jahren haben führende Plattformen gezeigt, dass sie mit dem traditionellen Finanzwesen konkurrieren können, indem sie allein im letzten Monat Hunderte von Milliarden Dollar gehandelt haben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Perpetual-Börsen die Marktführer im DeFi-Bereich bleiben werden. Der jüngste Anstieg der angesammelten Popularität von Aster deutet darauf hin, dass dies ein berüchtigtes Zeitalter der On-Chain-Derivate sein könnte.Aster hat eine bedeutende Führungsposition im DEX-Markt etabliert. Bis September 2025 steigt das Gesamtvolumen des Perpetual-Handels mit einer erheblichen Rate. Laut dem neuesten Bericht der Phoenix Group hat Aster ein maximales monatliches Handelsvolumen von 76 Milliarden Dollar erreicht und liegt damit deutlich vor seinen Wettbewerbern. TOP PERPETUAL DEXES NACH MONATLICHEM HANDELSVOLUMEN#Aster #Hyperliquid #Lighter #edgeX #Jupiter #Orderly #ApeX #Pacifica #Drfit #Reya #Avantis #MYXFinance #Extended #dYdX #GMX pic.twitter.com/RbS1VknqVS— PHOENIX – Krypto News & Analytics (@pnxgrp) 03.10.2025 Dieser Bericht zeigt, wie Aster die Kontrolle im Perpetual-Markt gewonnen hat. Es verfügt über hohe Liquidität und ist händlerfreundlich, was es zu einer günstigen Wahl macht. In den letzten 30 Tagen hat Aster 162,4 Millionen Dollar an Gebühren eingenommen, was ein großer Umsatz im DeFi-Bereich ist. Hyperliquid und Lighter sichern sich Spitzenpositionen nach Aster An zweiter Stelle steht Hyperliquid mit einem Handelsvolumen von 27,9 Milliarden. Das beweist, dass es eine der höchsten Benutzerzahlen hat. Es hat fast 88 Millionen Dollar an Gebühren verdient, was beeindruckend ist. Auf dem dritten Platz liegt Lighter mit 16,7 Milliarden Gebühren. Diese Plattform entwickelt sich zu einem bedeutenden Konkurrenten für Perpetual DEXs. Ihr Aufkommen bringt zusätzlichen Wettbewerb für Plattformen der mittleren Ebene, die mit Marktführern konkurrieren wollen. Neben den drei führenden Börsen expandieren auch zahlreiche andere Börsen. EdgeX (9,4 Mrd. $), Jupiter (2,7 Mrd. $) und Orderly (1,7 Mrd. $) wachsen, wobei ihre Gebührenpakete und einfachen Anwendungen Einzelpersonen bei der Nutzung unterstützen. Zu den anderen großen Akteuren gehören ApeX (15,9 Mrd. $), Pacifica (11,4 Mrd. $), DriFt und Avantis (beide haben 9,1 Mrd. $). Sie schaffen verschiedene Objekte der DeFi-Welt. Obwohl sie kleiner sind, helfen sie mehr Menschen bei der Nutzung dezentralisierter Derivate. DeFi Perpetuals beginnen ihre Wachstumsphase Einer der stark umkämpften Bereiche der dezentralisierten Finanzen ist der Markt für Perpetual Futures. In den letzten Jahren haben führende Plattformen gezeigt, dass sie mit dem traditionellen Finanzwesen konkurrieren können, indem sie allein im letzten Monat Hunderte von Milliarden Dollar gehandelt haben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Perpetual-Börsen die Marktführer im DeFi-Bereich bleiben werden. Der jüngste Anstieg der angesammelten Popularität von Aster deutet darauf hin, dass dies ein berüchtigtes Zeitalter der On-Chain-Derivate sein könnte.

Aster führt den Perpetual DEX-Markt mit einem monatlichen Handelsvolumen von 76 Mrd. $ an

Von: Coinstats
2025/10/04 02:00
Aster
ASTER$1.1154+8.55%
Polytrade
TRADE$0.05152+3.59%
TOP Network
TOP$0.000096--%
ApeX Protocol
APEX$0.8291-1.22%
dYdX
DYDX$0.3319+0.60%
podium main25

Aster hat eine bedeutende Führungsposition im DEX-Markt etabliert. Bis September 2025 steigt das Volumen des Perpetual-Handels insgesamt mit einer erheblichen Rate. Laut dem neuesten Bericht der Phoenix Group hat Aster ein maximales monatliches Handelsvolumen von 76 Milliarden Dollar erreicht und liegt damit deutlich vor seinen Wettbewerbern.

Dieser Bericht zeigt, wie Aster die Kontrolle im Perpetual-Markt gewonnen hat. Es verfügt über hohe Liquidität und ist händlerfreundlich, was es zu einer günstigen Wahl macht. In den letzten 30 Tagen hat Aster 162,4 Millionen Dollar an Gebühren eingenommen, was ein großer Umsatz im DeFi-Bereich ist.

Hyperliquid und Lighter sichern sich Spitzenpositionen nach Aster

An zweiter Stelle steht Hyperliquid mit einem Handelsvolumen von 27,9 Milliarden. Das beweist, dass es eine der höchsten Nutzerzahlen hat. Es hat fast 88 Millionen Dollar an Gebühren verdient, was beeindruckend ist.

Auf dem dritten Platz liegt Lighter mit 16,7 Milliarden an Gebühren. Diese Plattform entwickelt sich zu einem bedeutenden Konkurrenten für Perpetual DEXs. Ihr Aufkommen bringt zusätzlichen Wettbewerb für Plattformen der mittleren Ebene, die mit Marktführern konkurrieren wollen.

Neben den drei führenden Börsen expandieren auch zahlreiche andere Börsen. EdgeX (9,4 Mrd. $), Jupiter (2,7 Mrd. $) und Orderly (1,7 Mrd. $) wachsen, wobei ihre Gebührenpakete und einfachen Anwendungen Einzelpersonen bei der Nutzung unterstützen.

Zu den anderen großen Akteuren gehören ApeX (15,9 Mrd. $), Pacifica (11,4 Mrd. $), DriFt. und Avantis (beide haben 9,1 Mrd. $). Sie schaffen verschiedene Objekte der DeFi-Welt. Obwohl sie kleiner sind, helfen sie mehr Menschen bei der Nutzung dezentralisierter Derivate.

DeFi Perpetuals beginnen ihre Wachstumsphase

Eines der stark umkämpften Elemente der dezentralisierten Finanzen ist der Markt für Perpetual Futures. In den letzten Jahren haben führende Plattformen gezeigt, dass sie mit dem traditionellen Finanzwesen konkurrieren können, indem sie allein im letzten Monat Hunderte von Milliarden Dollar gehandelt haben.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Perpetual-Börsen die Marktführer im DeFi-Bereich bleiben werden. Der jüngste Anstieg der angesammelten Popularität von Aster deutet darauf hin, dass dies ein berüchtigtes Zeitalter der On-Chain-Derivate sein könnte.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010018+1.43%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Der DeFi-Markt entwickelt sich rasant weiter, während Investoren nach Projekten suchen, die Blockchain mit greifbaren Vermögenswerten verbinden, wie es RentStac (RNS) tut. Diese Krypto ist ins Rampenlicht gerückt, indem sie dezentralisierte Finanzen mit Immobilieneinkommen verbindet und Nutzern eine strukturierte und transparente Möglichkeit bietet, an immobiliengestützter Rendite über die Blockchain teilzunehmen. Laut verifizierten Daten, die [...]
DeFi
DEFI$0.0008+0.12%
FINANCE
FINANCE$0.0003792+17.65%
RealLink
REAL$0.06958+5.20%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,948.92
$105,948.92$105,948.92

+2.10%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,615.77
$3,615.77$3,615.77

+2.84%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.61
$166.61$166.61

+2.51%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3986
$2.3986$2.3986

+3.56%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18158
$0.18158$0.18158

+1.96%