Aster dominiert mit rekordverdächtigen 1,4 Billionen Dollar DEX-Handelsvolumen für Perpetuals im September

Die Handelsvolumina der Perpetual DEX erreichten im September 1,43 Billionen US-Dollar, ein Anstieg von fast 50% im Vergleich zum Vormonat. Aster führte mit mehr als 670 Milliarden US-Dollar, während Hyperliquid und Lighter jeweils 100 Milliarden US-Dollar überschritten. Perp DEX-Volumina überschreiten 1,4 Billionen US-Dollar im September, angeführt von Aster und Hyperliquid. Perpetual dezentralisierte Börsen (Perp DEXs) verzeichneten im September einen historischen Meilenstein, mit monatlichen [...]
Quelle: https://news.bitcoin.com/aster-dominates-record-1-4-trillion-perpetuals-dex-trading-volume-in-september/