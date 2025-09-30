AsiaStrategy beginnt mit 30 BTC, nutzt Anchorage

AsiaStrategy hat Anchorage Digital für die Obhut und Abrechnung seiner Bitcoin-Treasury-Operationen beauftragt und am 30. September 30 BTC gekauft.

Laut AsiaStrategy umfasst das Mandat grenzüberschreitende Arbeitsabläufe in den Vereinigten Staaten und Asien, wobei Anchorage Digital als primärer Verwahrer und Infrastrukturanbieter für Treasury-Ausführung und Abrechnung über den Korridor dient.

Laut Anchorage Digital wird das Mandat durch seine regulierte Präsenz unterstützt, einschließlich der Anchorage Digital Bank N.A., der einzigen bundesstaatlich zugelassenen Krypto-Bank in den Vereinigten Staaten, Anchorage Digital Singapore, lizenziert von der Monetary Authority of Singapore, und einer New York BitLicense.

Anchorage Digital fügte hinzu, dass nach Inkrafttreten von GENIUS die Anchorage Digital Bank zu einer bundesstaatlich regulierten Stablecoin-Emittentenbank in den USA wurde, und die Plattform bietet neben der Verwahrung auch Handel und Staking an. AsiaStrategy sagte, dass es plant, die Käufe über die anfänglichen 30 BTC hinaus zu erhöhen, während es seine Treasury ausbaut.

Der asiatische Bitcoin-Treasury-Titan

Der Schritt formalisiert einen Verwahrungs- und Abrechnungsstack, den AsiaStrategy bis 2025 zusammengestellt hatte, während es das Unternehmen um institutionelle Bitcoin-Strategien neu positionierte.

Das in Hongkong ansässige Unternehmen, das an der Nasdaq unter dem Kürzel SORA gelistet ist, wurde im Mai umbenannt, um sich nach früheren Tätigkeiten im Vertrieb von Luxusuhren auf digitale Vermögenswerte und Blockchain-Initiativen zu konzentrieren.

Die Neuausrichtung hat seitdem die Präsenz auf dem öffentlichen Markt mit operativen Tochtergesellschaften kombiniert, die Bitcoin akzeptieren und abrechnen, wie in früheren Berichten über die Fusion und das Rebranding des Unternehmens mit Sora Ventures und damit verbundenen strategischen Investitionen in der Region im Sommer 2025 berichtet wurde, einschließlich der Kapitalallokation für ein asiatisches Bitcoin-Treasury-Modell.

Im September erweiterte AsiaStrategy die kommerziellen Schienen, indem es den Verkauf von High-End-Uhren ermöglichte, die in Bitcoin nach einer 10-Millionen-Dollar-Finanzierung abgerechnet wurden, und integrierte Einzelhandels- und Treasury-Funktionen durch dieselbe Vermögensbasis, um Bestandskassenzyklen mit BTC-Liquidität und Abrechnungszeitpunkt abzustimmen.

Die Gruppe hat auch an grenzüberschreitenden Transaktionen teilgenommen, die auf Thailand abzielen, wo ein Konsortium asiatischer Unternehmen Akquisitionen verfolgte, um ein Bitcoin-Treasury-Modell für börsennotierte Unternehmen in die Einzelhandels- und börsennotierte Fahrzeuglandschaft Südostasiens zu erweitern.

Die regionale Expansion wurde gegen den Umfang der ASEAN-Wirtschaft und das Potenzial, Bilanz-BTC durch lokale Betriebseinheiten und börsennotierte Strukturen zu leiten, gestaltet, wie zuvor in der Analyse von Unternehmensschätzen, die einen ASEAN-Bitcoin-Treasury-Weg ins Auge fassen, detailliert beschrieben wurde.

Die Finanzierungskapazität für institutionelle Allokation war eine parallele Spur. Anfang dieses Monats skizzierte Sora einen 1-Milliarden-Dollar-Bitcoin-Fonds, für den bereits 200 Millionen Dollar zugesagt wurden, und positionierte einen Kapitalpool, der mit börsennotierten Unternehmensschätzen, privaten Fahrzeugen und Abrechnungsintermediären in der gesamten Region interoperieren könnte, wodurch potenzielle Gegenparteien für AsiaStrategys Treasury-Operationen und Anchorages Abrechnungsschienen geschaffen werden.

Dieser Pool, zusammen mit der banklizenzierte Obhut und Abrechnung von Anchorage Digital, bietet einen Weg für größere Bilanzbereitstellungen, die regulierte Trennung, geprüfte Kontrollen und standardisierte Post-Trade-Workflows über Jurisdiktionen hinweg erfordern.

Was bedeutet das für AsiaStrategy?

Operativ gibt das Anchorage-Mandat AsiaStrategy eine einzige Kontrollebene für Cold- und Warm-Storage, On- und Off-Ramp-Abrechnung und Agentur- oder Hauptausführung, während die Prüfbarkeit über Hongkong, USA und Singapur-Einheiten erhalten bleibt.

Anchorage Digital sagt, dass seine Plattform institutionelle Abrechnungszyklen unterstützt, die an Unternehmensabrechnungsperioden und Offenlegungszeitpläne angepasst werden können, sowie Stablecoin-Emissionsprogramme unter dem neuen GENIUS-Framework.

Für AsiaStrategy reduziert dieser Stack die Reibung bei der Abstimmung des BTC-Inventars sowohl für Treasury als auch für Handel, indem er die Abrechnungsfinalität, Cut-off-Zeiten und Gegenparteirisiken durch einen regulierten Verwahrer adressiert.

AsiaStrategys Zeitplan für 2025 zeigt, wie diese Teile inszeniert wurden, um auf die Treasury-Bereitstellung zu konvergieren.

Das Unternehmen wurde im Mai umbenannt, trieb M&A und regionale Initiativen im Juli voran, erweiterte die Betriebsschienen im September und ist jetzt mit Obhut und Abrechnung für Treasury-Käufe live.

Der Erwerb von 30 BTC am 30. September beginnt den Bilanzabschnitt dieses Plans und setzt einen Referenzpunkt für nachfolgende Käufe, wobei Anchorage als System of Record für Bewegungen zwischen Handels-, Verwahrungs- und Abrechnungskonten dient.

Luke Liu, Chief Investment Officer von AsiaStrategy, sagte, dass das Unternehmen daran arbeitet, Bitcoin-Treasury in ganz Asien zu skalieren, und merkte an, dass die Zusammenarbeit mit Anchorage die für diesen Plan erforderliche Infrastruktur sichert.

Wo AsiaStrategy heraussticht

Der Ansatz des Unternehmens spiegelt ein Playbook wider, das von anderen öffentlichen Unternehmen verwendet wird, die BTC-Bilanzstrategien durch eine Mischung aus Eigenkapitalerhöhungen, operativen Cashflows und strukturierten Instrumenten finanzierten und dann diese Allokationen mit integriertem Handel kombinierten, der BTC akzeptiert, um Abrechnungszyklen zu verkürzen.

AsiaStrategys Uhrengeschäft, das jetzt für Bitcoin-Abrechnung aktiviert ist, zeigt, wie Einzelhandelsverkäufe BTC-Flüsse direkt in die Treasury einspeisen können, wodurch ein internes Netting zwischen eingehenden und ausgehenden Transaktionen entsteht.

Dieses Design, wenn es durch einen bundesstaatlich zugelassenen Verwahrer durchgeführt wird, kann Kontrollen für Wirtschaftsprüfer und Investoren vereinfachen, die Wallet-Trennung, rollenbasierten Zugriff und vom Vorstand genehmigte Treasury-Richtlinien verfolgen.

Wo AsiaStrategy das Modell erweitert, ist in seiner grenzüberschreitenden Haltung.

Mit der Anchorage Digital Bank in den Vereinigten Staaten und einer lizenzierten Einheit in Singapur können Treasury-Teams Liquidität zwischen US-Dollar-Schienen, Singapurs regulatorischen Rahmenbedingungen und Hongkongs Operationen leiten, ohne die Verwahrung jedes Mal neu zu gestalten, wenn sich eine Jurisdiktion ändert.

Die Abrechnungsdienste von Anchorage Digital sind darauf ausgelegt, Handelsplätze und Over-the-Counter-Flüsse mit Verwahrungsbewegungen zu verbinden, was für ein börsennotiertes Unternehmen relevant ist, das Offenlegungsfenster, Blackout-Perioden und Insider-Handelseinschränkungen mit Treasury-Aktivitäten koordinieren muss.

AsiaStrategy sagte, dass sein anfänglicher Kauf von 30 BTC keine Obergrenze ist und dass es plant, die Bestände zu erhöhen, während es die Treasury-Governance unter der neuen Verwahrungsvereinbarung ausbaut.

Das Unternehmen betonte, dass Anchorage Digital sein primärer Infrastrukturpartner für Obhut und Abrechnung bleiben wird, während es zusätzliche Käufe ausführt und Treasury-Operationen über den US-Asien-Korridor erweitert.

Haftungsausschluss: Sora Ventures ist ein Investor in CryptoSlate.

In diesem Artikel erwähnt