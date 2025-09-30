Während NBC 'On Brand' debütiert, kehrt Bozoma Saint John mit Jimmy Fallon zu ihren Marketing-Wurzeln zurück

PASADENA, KALIFORNIEN – 24. SEPTEMBER: Geschäftsfrau Bozoma Saint John nimmt am "America's Got Talent" Staffel 20 Gewinner-Red Carpet im Hotel Dena am 24. September 2025 in Pasadena, Kalifornien teil. (Foto von Amanda Edwards/Getty Images) Getty Images

Sind Sie bereit für Bomoza Saint John?

Wenn Jimmy Fallon nicht gerade für späte Lacher sorgt, träumt er offenbar von seiner nächsten großen Markenkampagne. NBC startet On Brand with Jimmy Fallon, eine neue ungeschriebene Wettbewerbsserie, die verspricht, Marketing aus dem Sitzungssaal in die Hauptsendezeit des Fernsehens zu bringen.

Die Show feiert am Dienstag, 30. September, um 22:00 Uhr ET Premiere, direkt nach der Rückkehr von The Voice, und wird zweimal wöchentlich, dienstags und freitags, ausgestrahlt und bietet den Zuschauern einen binge-freundlichen Zeitplan.

Und Fallon macht es nicht allein, sondern wird von einer der bekanntesten Marketingfachleute der letzten zwanzig Jahre, Bozoma Saint John, begleitet. Sie wird als Chief Marketing Officer (CMO) der Show und als Mentorin für die Teilnehmer fungieren. Diese Rolle ist eine Rückkehr zu Bozomas beruflichen Wurzeln – als dekorierte Marketing-Führungskraft eines Unternehmens und eine Erweiterung ihrer jüngsten Pop-Kultur-Präsenz in The Real Housewives of Beverly Hills.

THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON — Episode 2189 — Abgebildet: Moderator Jimmy Fallon während "Charades" am Dienstag, 23. September 2025 — (Foto von: Todd Owyoung/NBC via Getty Images) Todd Owyoung/NBC via Getty Images

Das Konzept von On Brand ist einfach: Fallon stellt eine Besetzung von "kreativen, cleveren und wettbewerbsorientierten Machern" aus verschiedenen Branchen zusammen und beauftragt sie mit der Produktion von Kampagnen für hochkarätige Unternehmen. Kameras erfassen jede Brainstorming-Sitzung, nächtliche Anpassung der Pitch-Präsentation und virale Marketingidee in der Entstehung.

"Ich liebe Branding, ich liebe Marketing, ich liebe die Welt der Werbung, und ich denke, es gibt viele Menschen da draußen, denen es genauso geht", sagte Fallon bei der Ankündigung der Serie. "Diese Show ermöglicht es dem Publikum und unseren Teilnehmern, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, wie Kampagnen für einige der größten Marken entstehen und was dazu gehört, sie zu erstellen."

Bozoma Saint John: Marketing-Königin trifft auf Reality-TV

Wenn Fallon für die komische Energie und Mainstream-Anziehungskraft sorgt, bringt Saint John Glaubwürdigkeit mit. Ihr Lebenslauf liest sich wie ein Who's Who der Marken-CMOs: Chief Brand Officer bei Uber, Head of Global Marketing bei Apple Music und iTunes, Chief Marketing Officer bei Netflix und leitende Positionen bei Pepsi, wo sie half, Super Bowl-Halbzeitshows mit Beyoncé und Bruno Mars zu organisieren.

Sie wurde zu Billboard's Female Executive of the Year ernannt und in die American Marketing Association Hall of Fame aufgenommen. Jetzt verleiht sie diese Gravitas einer Show, die das Publikum mit der hochkarätigen Kreativität der Kampagnenentwicklung konfrontiert.

Für Saint John ist On Brand eine Chance, die nächste Generation kreativer Disruptoren zu formen und gleichzeitig wieder Anschluss an das strategische Storytelling zu finden, das sie zu einer der bekanntesten Figuren im Marketing gemacht hat.

LOS ANGELES, CA – 21. JUNI: Bozoma Saint John, Empfängerin des First Mover Award, spricht auf der Bühne während der BET Her Awards, präsentiert von Bumble im Conga Room am 21. Juni 2018 in Los Angeles, Kalifornien. (Foto von Rachel Murray/Getty Images für Bumble) Getty Images für Bumble

NBCs Wette auf Branding

Indem NBC Fallons Mainstream-Appeal mit Saint Johns Branchenexpertise kombiniert, positioniert der Sender On Brand sowohl als Unterhaltung als auch als Fallstudie für Wirtschaftsschulen. Das Netzwerk hat mit ungeschriebenen Wettbewerben in verschiedenen Genres Erfolg erzielt, darunter Musik (The Voice), Athletik (American Ninja Warrior) und Unternehmertum (Shark Tank, ausgestrahlt auf CNBC). Marketing stellt jedoch Neuland dar – besonders in einer Ära, in der sich jedes virale TikTok wie eine getarnte Kampagne anfühlt.

Für Werbetreibende ist das Timing glücklich. Marketingbudgets haben sich dramatisch in Richtung digitales Storytelling, Influencer-Partnerschaften und Erlebnisaktivierungen verschoben. Eine Show, die dramatisiert, wie Ideen entwickelt, präsentiert und verkauft werden, gibt dem Publikum (und Marken) einen Einblick in den Prozess in einem Moment, in dem kreative Innovation sowohl zugänglicher als auch wettbewerbsintensiver erscheint als je zuvor.

Saint Johns Teilnahme unterstreicht auch, wie verschwommen die Grenze zwischen Unternehmensführung und kulturellem Einfluss geworden ist. Sie ist nicht nur eine Marketing-Führungskraft, sondern auch eine Persönlichkeit mit wachsender Präsenz im Reality-TV. Ihre Doppelrolle – als Executive-Mentorin bei On Brand und Besetzungsmitglied von The Real Housewives of Beverly Hills – deutet auf einen neuen Archetyp für Geschäftsführer hin: Führungskräfte, die sich vor der Kamera genauso wohl fühlen wie in der Chefetage.

Diese Dualität könnte sie zu einem unschätzbaren Gewinn für On Brand machen. Sie weiß, wie man Produkte verkauft, aber sie versteht auch, wie man eine Geschichte verkauft. Und in der überfüllten Welt des Fernsehens ist dieser Storytelling-Vorteil unbezahlbar.

Dennoch bietet das Experiment für Fallon eine Gelegenheit, seine Late-Night-Marke in die Hauptsendezeit zu erweitern. Gleichzeitig markiert es für Saint John eine vollständige Rückkehr zu der Disziplin, die ihren Ruf begründet hat. Aber die Fähigkeit der Teilnehmer, Kampagnen zu liefern, die ankommen – sowohl innerhalb der Show als auch potenziell im realen Markt – wird letztendlich bestimmen, ob das Format Bestand hat.

Wir werden einschalten müssen – um zu sehen, ob sie Marketing zu einem Must-See-TV machen können.