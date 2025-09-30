BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag "Als NBC 'On Brand' debütiert, kehrt Bozoma Saint John mit Jimmy Fallon zu ihren Marketing-Wurzeln zurück" erschien auf BitcoinEthereumNews.com.Der Beitrag "Als NBC 'On Brand' debütiert, kehrt Bozoma Saint John mit Jimmy Fallon zu ihren Marketing-Wurzeln zurück" erschien auf BitcoinEthereumNews.com.

Während NBC 'On Brand' debütiert, kehrt Bozoma Saint John mit Jimmy Fallon zu ihren Marketing-Wurzeln zurück

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/30 10:41
John Tsubasa Rivals
JOHN$0.01293+0.23%
COM
COM$0.006258+1.06%

PASADENA, KALIFORNIEN – 24. SEPTEMBER: Geschäftsfrau Bozoma Saint John nimmt am "America's Got Talent" Staffel 20 Gewinner-Red Carpet im Hotel Dena am 24. September 2025 in Pasadena, Kalifornien teil. (Foto von Amanda Edwards/Getty Images)

Getty Images

Sind Sie bereit für Bomoza Saint John?

Wenn Jimmy Fallon nicht gerade für späte Lacher sorgt, träumt er offenbar von seiner nächsten großen Markenkampagne. NBC startet On Brand with Jimmy Fallon, eine neue ungeschriebene Wettbewerbsserie, die verspricht, Marketing aus dem Sitzungssaal in die Hauptsendezeit des Fernsehens zu bringen.

Die Show feiert am Dienstag, 30. September, um 22:00 Uhr ET Premiere, direkt nach der Rückkehr von The Voice, und wird zweimal wöchentlich, dienstags und freitags, ausgestrahlt und bietet den Zuschauern einen binge-freundlichen Zeitplan.

Und Fallon macht es nicht allein, sondern wird von einer der bekanntesten Marketingfachleute der letzten zwanzig Jahre, Bozoma Saint John, begleitet. Sie wird als Chief Marketing Officer (CMO) der Show und als Mentorin für die Teilnehmer fungieren. Diese Rolle ist eine Rückkehr zu Bozomas beruflichen Wurzeln – als dekorierte Marketing-Führungskraft eines Unternehmens und eine Erweiterung ihrer jüngsten Pop-Kultur-Präsenz in The Real Housewives of Beverly Hills.

THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON — Episode 2189 — Abgebildet: Moderator Jimmy Fallon während "Charades" am Dienstag, 23. September 2025 — (Foto von: Todd Owyoung/NBC via Getty Images)

Todd Owyoung/NBC via Getty Images

Das Konzept von On Brand ist einfach: Fallon stellt eine Besetzung von "kreativen, cleveren und wettbewerbsorientierten Machern" aus verschiedenen Branchen zusammen und beauftragt sie mit der Produktion von Kampagnen für hochkarätige Unternehmen. Kameras erfassen jede Brainstorming-Sitzung, nächtliche Anpassung der Pitch-Präsentation und virale Marketingidee in der Entstehung.

"Ich liebe Branding, ich liebe Marketing, ich liebe die Welt der Werbung, und ich denke, es gibt viele Menschen da draußen, denen es genauso geht", sagte Fallon bei der Ankündigung der Serie. "Diese Show ermöglicht es dem Publikum und unseren Teilnehmern, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, wie Kampagnen für einige der größten Marken entstehen und was dazu gehört, sie zu erstellen."

Bozoma Saint John: Marketing-Königin trifft auf Reality-TV

Wenn Fallon für die komische Energie und Mainstream-Anziehungskraft sorgt, bringt Saint John Glaubwürdigkeit mit. Ihr Lebenslauf liest sich wie ein Who's Who der Marken-CMOs: Chief Brand Officer bei Uber, Head of Global Marketing bei Apple Music und iTunes, Chief Marketing Officer bei Netflix und leitende Positionen bei Pepsi, wo sie half, Super Bowl-Halbzeitshows mit Beyoncé und Bruno Mars zu organisieren.

Sie wurde zu Billboard's Female Executive of the Year ernannt und in die American Marketing Association Hall of Fame aufgenommen. Jetzt verleiht sie diese Gravitas einer Show, die das Publikum mit der hochkarätigen Kreativität der Kampagnenentwicklung konfrontiert.

Für Saint John ist On Brand eine Chance, die nächste Generation kreativer Disruptoren zu formen und gleichzeitig wieder Anschluss an das strategische Storytelling zu finden, das sie zu einer der bekanntesten Figuren im Marketing gemacht hat.

LOS ANGELES, CA – 21. JUNI: Bozoma Saint John, Empfängerin des First Mover Award, spricht auf der Bühne während der BET Her Awards, präsentiert von Bumble im Conga Room am 21. Juni 2018 in Los Angeles, Kalifornien. (Foto von Rachel Murray/Getty Images für Bumble)

Getty Images für Bumble

NBCs Wette auf Branding

Indem NBC Fallons Mainstream-Appeal mit Saint Johns Branchenexpertise kombiniert, positioniert der Sender On Brand sowohl als Unterhaltung als auch als Fallstudie für Wirtschaftsschulen. Das Netzwerk hat mit ungeschriebenen Wettbewerben in verschiedenen Genres Erfolg erzielt, darunter Musik (The Voice), Athletik (American Ninja Warrior) und Unternehmertum (Shark Tank, ausgestrahlt auf CNBC). Marketing stellt jedoch Neuland dar – besonders in einer Ära, in der sich jedes virale TikTok wie eine getarnte Kampagne anfühlt.

Für Werbetreibende ist das Timing glücklich. Marketingbudgets haben sich dramatisch in Richtung digitales Storytelling, Influencer-Partnerschaften und Erlebnisaktivierungen verschoben. Eine Show, die dramatisiert, wie Ideen entwickelt, präsentiert und verkauft werden, gibt dem Publikum (und Marken) einen Einblick in den Prozess in einem Moment, in dem kreative Innovation sowohl zugänglicher als auch wettbewerbsintensiver erscheint als je zuvor.

Saint Johns Teilnahme unterstreicht auch, wie verschwommen die Grenze zwischen Unternehmensführung und kulturellem Einfluss geworden ist. Sie ist nicht nur eine Marketing-Führungskraft, sondern auch eine Persönlichkeit mit wachsender Präsenz im Reality-TV. Ihre Doppelrolle – als Executive-Mentorin bei On Brand und Besetzungsmitglied von The Real Housewives of Beverly Hills – deutet auf einen neuen Archetyp für Geschäftsführer hin: Führungskräfte, die sich vor der Kamera genauso wohl fühlen wie in der Chefetage.

Diese Dualität könnte sie zu einem unschätzbaren Gewinn für On Brand machen. Sie weiß, wie man Produkte verkauft, aber sie versteht auch, wie man eine Geschichte verkauft. Und in der überfüllten Welt des Fernsehens ist dieser Storytelling-Vorteil unbezahlbar.

Dennoch bietet das Experiment für Fallon eine Gelegenheit, seine Late-Night-Marke in die Hauptsendezeit zu erweitern. Gleichzeitig markiert es für Saint John eine vollständige Rückkehr zu der Disziplin, die ihren Ruf begründet hat. Aber die Fähigkeit der Teilnehmer, Kampagnen zu liefern, die ankommen – sowohl innerhalb der Show als auch potenziell im realen Markt – wird letztendlich bestimmen, ob das Format Bestand hat.

Wir werden einschalten müssen – um zu sehen, ob sie Marketing zu einem Must-See-TV machen können.

Quelle: https://www.forbes.com/sites/dougmelville/2025/09/29/as-nbc-debuts-on-brand-bozoma-saint-john-goes-back-to-her-marketing-roots-with-jimmy-fallon/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010018+1.43%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Der DeFi-Markt entwickelt sich rasant weiter, während Investoren nach Projekten suchen, die Blockchain mit greifbaren Vermögenswerten verbinden, wie es RentStac (RNS) tut. Diese Krypto ist ins Rampenlicht gerückt, indem sie dezentralisierte Finanzen mit Immobilieneinkommen verbindet und Nutzern eine strukturierte und transparente Möglichkeit bietet, an immobiliengestützter Rendite über die Blockchain teilzunehmen. Laut verifizierten Daten, die [...]
DeFi
DEFI$0.0008+0.12%
FINANCE
FINANCE$0.0003792+17.65%
RealLink
REAL$0.06958+5.20%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,938.71
$105,938.71$105,938.71

+2.09%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,613.40
$3,613.40$3,613.40

+2.78%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.49
$166.49$166.49

+2.43%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3963
$2.3963$2.3963

+3.46%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18152
$0.18152$0.18152

+1.93%