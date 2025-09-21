Da das Vertrauen in Banken und Regierungen schwindet, gewinnt Bitcoin an Bedeutung

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag "Während das Vertrauen in Banken und Regierungen schwindet, gewinnt Bitcoin an Boden" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 21. September 2025 | 03:03 Für Jordi Visser hängt die Zukunft von Bitcoin nicht davon ab, ob die Inflation sinkt, die Zinsen steigen oder die US-Wirtschaft eine Rezession umgeht. Er glaubt, dass die Kryptowährung gedeihen wird, egal in welche Richtung sich die Weltwirtschaft entwickelt — weil das tiefere Problem Vertrauen ist, nicht makroökonomische Daten. Der erfahrene Investor erklärte Anthony Pompliano, dass der Glaube an die Säulen des alten Systems zerbröckelt sei. Nicht nur Banken hätten an Glaubwürdigkeit verloren, argumentierte er, sondern auch Regierungen, Arbeitgeber, Währungen und Schuldenmärkte. Dieser Zusammenbruch des Vertrauens, so sagt er, positioniert Bitcoin einzigartig, um als neutraler, genehmigungsfreier Vermögenswert jenseits politischer Reichweite einzutreten. Ein "Fourth Turning" Hintergrund Visser betrachtet diese Verschiebung durch die Linse des Fourth Turning, einer Theorie von William Strauss und Neil Howe, die wiederkehrende Zyklen von Krise und Erneuerung beschreibt. Seiner Ansicht nach tritt die Welt bereits in einen dieser generationellen Resets ein, bei dem die im vorherigen Zyklus aufgebauten Institutionen zusammenbrechen und neue Strukturen entstehen. Bitcoin, so schlägt er vor, könnte die monetäre Grundlage dieses Resets sein. Der Ungleichheitsfaktor Wirtschaftliche Spaltungen beschleunigen den Übergang. Visser verwies auf das, was Ökonomen eine K-förmige Erholung nennen: Wohlhabendere Haushalte mit Vermögenswerten sehen ihr Vermögen wachsen, während diejenigen ohne durch Inflation und steigende Kosten unter Druck geraten. Millionen am "unteren Ende des K" fühlen sich jetzt vollständig vom Wachstum ausgeschlossen, was die Nachfrage nach Alternativen anheizt. Diese Frustration zeigt sich in Verbraucherumfragen. Eine Umfrage der University of Michigan ergab, dass die meisten Amerikaner bis 2026 eine höhere Arbeitslosigkeit erwarten, während kaum ein Viertel glaubt, dass ihre Kaufkraft stabil bleiben wird. Für viele fühlt sich das traditionelle System gegen sie manipuliert an. Bitcoin als Ausstiegsventil Vor diesem Hintergrund von Misstrauen und Ungleichheit glaubt Visser, dass Bitcoin zur "Exit-Option" wird. Im Gegensatz zu nationalen Währungen oder von Unternehmen gestützten Vermögenswerten, ist Bitcoin nicht...Der Beitrag "Während das Vertrauen in Banken und Regierungen schwindet, gewinnt Bitcoin an Boden" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 21. September 2025 | 03:03 Für Jordi Visser hängt die Zukunft von Bitcoin nicht davon ab, ob die Inflation sinkt, die Zinsen steigen oder die US-Wirtschaft eine Rezession umgeht. Er glaubt, dass die Kryptowährung gedeihen wird, egal in welche Richtung sich die Weltwirtschaft entwickelt — weil das tiefere Problem Vertrauen ist, nicht makroökonomische Daten. Der erfahrene Investor erklärte Anthony Pompliano, dass der Glaube an die Säulen des alten Systems zerbröckelt sei. Nicht nur Banken hätten an Glaubwürdigkeit verloren, argumentierte er, sondern auch Regierungen, Arbeitgeber, Währungen und Schuldenmärkte. Dieser Zusammenbruch des Vertrauens, so sagt er, positioniert Bitcoin einzigartig, um als neutraler, genehmigungsfreier Vermögenswert jenseits politischer Reichweite einzutreten. Ein "Fourth Turning" Hintergrund Visser betrachtet diese Verschiebung durch die Linse des Fourth Turning, einer Theorie von William Strauss und Neil Howe, die wiederkehrende Zyklen von Krise und Erneuerung beschreibt. Seiner Ansicht nach tritt die Welt bereits in einen dieser generationellen Resets ein, bei dem die im vorherigen Zyklus aufgebauten Institutionen zusammenbrechen und neue Strukturen entstehen. Bitcoin, so schlägt er vor, könnte die monetäre Grundlage dieses Resets sein. Der Ungleichheitsfaktor Wirtschaftliche Spaltungen beschleunigen den Übergang. Visser verwies auf das, was Ökonomen eine K-förmige Erholung nennen: Wohlhabendere Haushalte mit Vermögenswerten sehen ihr Vermögen wachsen, während diejenigen ohne durch Inflation und steigende Kosten unter Druck geraten. Millionen am "unteren Ende des K" fühlen sich jetzt vollständig vom Wachstum ausgeschlossen, was die Nachfrage nach Alternativen anheizt. Diese Frustration zeigt sich in Verbraucherumfragen. Eine Umfrage der University of Michigan ergab, dass die meisten Amerikaner bis 2026 eine höhere Arbeitslosigkeit erwarten, während kaum ein Viertel glaubt, dass ihre Kaufkraft stabil bleiben wird. Für viele fühlt sich das traditionelle System gegen sie manipuliert an. Bitcoin als Ausstiegsventil Vor diesem Hintergrund von Misstrauen und Ungleichheit glaubt Visser, dass Bitcoin zur "Exit-Option" wird. Im Gegensatz zu nationalen Währungen oder von Unternehmen gestützten Vermögenswerten, ist Bitcoin nicht...

Da das Vertrauen in Banken und Regierungen schwindet, gewinnt Bitcoin an Bedeutung

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 08:06
Sidekick
K$0.02146+1.13%
Threshold
T$0.01316+3.94%
Union
U$0.00617-0.62%
RISE
RISE$0.00856+3.53%
GAINS
GAINS$0.01742+4.49%
Bitcoin
  • 21. September 2025
  • |
  • 03:03

Für Jordi Visser hängt die Zukunft von Bitcoin nicht davon ab, ob die Inflation sinkt, die Zinsen steigen oder die US-Wirtschaft eine Rezession umgeht.

Er glaubt, dass die Kryptowährung gedeihen wird, egal in welche Richtung sich die Weltwirtschaft entwickelt — weil das tiefere Problem Vertrauen ist, nicht Makrodaten.

Der erfahrene Investor sagte Anthony Pompliano, dass der Glaube an die Säulen des alten Systems zerbröckelt ist. Er argumentierte, dass nicht nur Banken an Glaubwürdigkeit verloren haben, sondern auch Regierungen, Arbeitgeber, Währungen und Schuldenmärkte. Dieser Zusammenbruch des Vertrauens, so sagt er, positioniert Bitcoin einzigartig, um als neutraler, genehmigungsfreier Vermögenswert jenseits politischer Reichweite einzutreten.

Ein "Fourth Turning" Hintergrund

Visser betrachtet diese Verschiebung durch die Linse des Fourth Turning, einer Theorie von William Strauss und Neil Howe, die wiederkehrende Zyklen von Krise und Erneuerung beschreibt. Seiner Ansicht nach tritt die Welt bereits in einen dieser generationellen Resets ein, bei dem die im vorherigen Zyklus aufgebauten Institutionen zusammenbrechen und neue Strukturen entstehen. Bitcoin, so schlägt er vor, könnte die monetäre Grundlage dieses Resets sein.

Der Ungleichheitsfaktor

Wirtschaftliche Spaltungen beschleunigen den Übergang. Visser wies auf das hin, was Ökonomen eine K-förmige Erholung nennen: Wohlhabendere Haushalte mit Vermögenswerten sehen, wie ihr Vermögen wächst, während diejenigen ohne durch Inflation und steigende Kosten unter Druck geraten. Millionen am "unteren Ende des K" fühlen sich jetzt vollständig vom Wachstum ausgeschlossen, was die Nachfrage nach Alternativen anheizt.

Diese Frustration zeigt sich in Verbraucherumfragen. Eine Umfrage der University of Michigan ergab, dass die meisten Amerikaner bis 2026 eine höhere Arbeitslosigkeit erwarten, während kaum ein Viertel glaubt, dass ihre Kaufkraft stabil bleiben wird. Für viele fühlt sich das traditionelle System gegen sie manipuliert an.

Bitcoin als Ausstiegsventil

Vor diesem Hintergrund von Misstrauen und Ungleichheit glaubt Visser, dass Bitcoin zur "Ausstiegsoption" wird. Im Gegensatz zu nationalen Währungen oder von Unternehmen gestützten Vermögenswerten verlässt sich Bitcoin nicht auf das Vertrauen in Institutionen. Es arbeitet transparent, mit einem festen Angebot und ohne zentrale Autorität. Dieses Design, so argumentiert er, ist genau das, was es für eine Zeit des systemischen Umbruchs geeignet macht.

"Wenn das Vertrauen einmal weg ist, kommt es nicht leicht zurück", warnte Visser. Und das ist seiner Meinung nach genau der Grund, warum die Rolle von Bitcoin in den kommenden Jahrzehnten nur noch stärker werden wird.

Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine bestimmte Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

Author

Alex ist ein erfahrener Finanzjournalist und Kryptowährungsenthusiast. Mit über 8 Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über die Krypto-, Blockchain- und Fintech-Branchen ist er bestens vertraut mit der komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Welt der digitalen Vermögenswerte. Seine aufschlussreichen und zum Nachdenken anregenden Artikel bieten den Lesern ein klares Bild der neuesten Entwicklungen und Trends auf dem Markt. Sein Ansatz ermöglicht es ihm, komplexe Ideen in zugängliche und tiefgründige Inhalte zu zerlegen. Folgen Sie seinen Veröffentlichungen, um über die wichtigsten Trends und Themen auf dem Laufenden zu bleiben.

Verwandte Geschichten



Nächster Artikel

Quelle: https://coindoo.com/as-confidence-in-banks-and-governments-fades-bitcoin-gains-ground/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010018+1.43%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Der DeFi-Markt entwickelt sich rasant weiter, während Investoren nach Projekten suchen, die Blockchain mit greifbaren Vermögenswerten verbinden, wie es RentStac (RNS) tut. Diese Krypto ist ins Rampenlicht gerückt, indem sie dezentralisierte Finanzen mit Immobilieneinkommen verbindet und Nutzern eine strukturierte und transparente Möglichkeit bietet, an immobiliengestützter Rendite über die Blockchain teilzunehmen. Laut verifizierten Daten, die [...]
DeFi
DEFI$0.0008+0.12%
FINANCE
FINANCE$0.0003792+17.65%
RealLink
REAL$0.06958+5.20%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,938.71
$105,938.71$105,938.71

+2.09%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,613.40
$3,613.40$3,613.40

+2.78%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.49
$166.49$166.49

+2.43%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3963
$2.3963$2.3963

+3.46%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18152
$0.18152$0.18152

+1.93%