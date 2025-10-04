BörseDEX+
Durch die Zusammenarbeit mit BoostFi bringt ArtGis erweiterte Tools, die das Kundenerlebnis verbessern, die Rendite steigern und Benutzer befähigen, die Marktdynamik zu nutzen.Durch die Zusammenarbeit mit BoostFi bringt ArtGis erweiterte Tools, die das Kundenerlebnis verbessern, die Rendite steigern und Benutzer befähigen, die Marktdynamik zu nutzen.

ArtGis Finance kooperiert mit BoostFi zur Förderung von RWA-Abwicklung und DeFi Asset Management mit KI-gestützter Intelligenz

Von: Blockchainreporter
2025/10/04 04:10
nft-aii2 main

ArtGis Finance bleibt seinem Engagement treu, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und die Innovation voranzutreiben. Heute gab die dezentralisierte Handelsplattform eine strategische Zusammenarbeit mit BoostFi bekannt, einer KI-gesteuerten Krypto-Plattform, um die DeFi-Erfahrung in ihrem Netzwerk zu verbessern. Basierend auf dieser Partnerschaft nutzt ArtGis die KI-Expertise von BoostFi, um den dezentralisierten Handel und die Liquiditätsbereitstellung voranzutreiben und letztendlich die DeFi-Erfahrung für seine Kunden zu verbessern.

ArtGis Finance ist eine dezentralisierte Plattform, die Blockchain-Technologie und KI nutzt, um grenzüberschreitende Bewegungen von digitalen Vermögenswerten und realen Finanzinstrumenten zu revolutionieren. Durch die Verbindung von TradFi und Web3 optimiert ArtGis digitale Vermögenstransaktionen/Handel, finanzielle Abrechnungen und RWA-Liquidität. Auf der anderen Seite ist BoostFi eine intelligente Plattform, die Kryptowährungen mit KI stärkt. Die vielseitige intelligente Plattform hilft digitalen Projekten und Kunden, ihre Fähigkeiten in der virtuellen Währungslandschaft zu verstehen und zu maximieren. Die Plattform bietet innovative intelligente Tools für den Handel mit digitalen Vermögenswerten und Investment Management, die es Menschen ermöglichen, modernste KI-Funktionen zu nutzen, um ihr Handelspotenzial zu maximieren und stetige Gewinne zu erzielen.

ArtGis optimiert DeFi Asset Management mit BoostFis KI

Durch die Integration der KI-gesteuerten Handelsfähigkeiten von BoostFi in sein dezentralisiertes Handelsökosystem verbessert ArtGis die Fähigkeiten seiner Plattform und ermöglicht so eine effektivere DeFi-Erfahrung. Während die DeFi-Plattform von ArtGis eine Infrastruktur für die Nutzung von Vermögenswerten, Handel und Kredit bietet, hilft die Integration der AI Agents von BoostFi dabei, Anlagestrategien zu personalisieren, die Leistung von Vermögenswerten zu verbessern und die Entscheidungsfindung auf ArtGis zu automatisieren.

Mit der Fähigkeit der KI-Algorithmen von BoostFi, riesige Mengen an Datensätzen zu analysieren und DeFi-Strategien zu optimieren, helfen diese fortschrittlichen Funktionen, den Handel zu automatisieren, das Liquiditätsmanagement zu verbessern und die Renditeerzielung auf ArtGis zu steigern. Durch kontinuierliche Überwachung der Marktbedingungen stellen die Agents von BoostFi sicher, dass tokenisierte Vermögenswerte auf der ArtGis-Plattform dort eingesetzt werden, wo sie maximale Gewinne bei reduzierten Risiken erzielen. Darüber hinaus ermöglicht die Fähigkeit von BoostFis KI, Off-Chain- und On-Chain-Daten zu analysieren, Risiken zu bewerten, diverse Portfolio-Diversifikation anzubieten und fundierte Finanzentscheidungen zu generieren, den Kunden von ArtGis, Gewinne zu maximieren und gleichzeitig die Volatilitätsexposition zu verringern.

Schließlich können die Kunden von ArtGis durch die dynamische Technologie von BoostFi auf optimierte Handelserfahrungen und Rentabilität zugreifen, die von KI-Erkenntnissen unterstützt werden, die bei der Projektion von Richtungsbewegungen helfen.

Entwicklung der Effektivität von DeFi 

Die Partnerschaft zwischen ArtGis und BoostFi sendet eine klare Botschaft, dass die Zukunft der dezentralisierten Finanzen in intelligenten, kundenorientierten Plattformen liegt, die sich auf Effektivität, Personalisierung und Sicherheit konzentrieren. Durch die Integration der KI-Expertise von BoostFi in seine Handelsplattform verbessert ArtGis nicht nur die Kundenerfahrung, sondern schafft auch einen neuen Maßstab für das, was DeFi-Plattformen erreichen können. Die Zusammenarbeit ist ein Zeugnis für ArtGis' Engagement für Innovation und seinen Glauben an die bahnbrechende Fähigkeit von Blockchain- und KI-Technologien.

