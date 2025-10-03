Armenien verbietet Bargeldzahlung-für-Krypto-Transaktionen im Jahr 2026

BörseDEX+
Der Beitrag "Armenien verbietet Bargeldzahlung vor Ort für Krypto-Transaktionen ab 2026" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Regulierungen Armenien bereitet sich darauf vor, Bargeldzahlung vor Ort für Krypto-Transaktionen ab 2026 zu verbieten, eine Entscheidung, die laut Beamten der Transparenz und nicht der Unterdrückung dient. Die Reform ist Teil eines umfassenderen Bemühens, die Aufsicht über virtuelle Vermögenswerte zu stärken und gleichzeitig das Land für Investoren attraktiv zu halten. Stellvertretender Premierminister Mher Grigoryan erklärte im Parlament, dass Regulierungsbehörden Einblick haben wollen, wer tatsächlich Kryptowährungen besitzt. Ohne dies, argumentierte er, werden Steuerhinterziehung und illegale Kapitalflüsse nahezu unmöglich zu verfolgen. Die Maßnahme folgt auf wachsende Bedenken unter Gesetzgebern, dass anonyme Geschäfte die Glaubwürdigkeit des nationalen Finanzsystems untergraben könnten. Widerstand aus der Branche Einige Unternehmen im Krypto-Sektor Armeniens haben bereits ihren Unmut geäußert und gewarnt, dass die Politik die Geschäftstätigkeit erschweren könnte. Der Abgeordnete Arman Yeghoyan, der ihre Bedenken in der Nationalversammlung vorbrachte, sagte, viele befürchten, dass das Verbot den Markt weniger flexibel machen wird. Grigoryan widersprach und betonte, dass die Absicht nicht darin bestehe, Krypto-Aktivitäten zu stoppen, sondern sie mit der gleichen Transparenz in Einklang zu bringen, die in der traditionellen Finanzwelt erwartet wird. Ein regulierter Weg nach vorn Der Schritt baut auf dem kürzlich erlassenen Krypto-Vermögenswerte-Gesetz des Landes auf, das Emittenten und Börsen zwingt, Eigentumsverhältnisse gegenüber der Zentralbank Armeniens offenzulegen und Mindestkapitalreserven zu halten. Anstatt virtuelle Vermögenswerte vollständig zu verbieten, wurde das Rahmenwerk entwickelt, um "finanzielle Hygiene" in den Bereich zu bringen und sicherzustellen, dass sowohl Banken als auch Startups unter einheitlichen Regeln teilnehmen können. Die Regierung von Premierminister Nikol Pashinyan hat auch die Vorteile hervorgehoben, Banken die Expansion in Krypto-Dienstleistungen zu ermöglichen, was darauf hindeutet, dass die Behörden wollen, dass Regulierung Innovation unterstützt und nicht erstickt. Innovation und Risiko in Balance Dennoch bleiben die Regulierungsbehörden vorsichtig. Zentralbankgouverneur Martin Galstyan hat wiederholt davor gewarnt, dass Kryptowährungen Kapitalflüsse verschleiern und Missbrauchspotenzial bergen können. Während er für Pragmatismus statt Verbot plädiert, hat er Banken aufgefordert, sich mit starken Compliance-Regeln auf diese Risiken vorzubereiten. Armenien verbietet Bargeldzahlung-für-Krypto-Transaktionen im Jahr 2026

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/03 10:02
Vorschriften

Armenien bereitet sich darauf vor, Bargeld-für-Krypto-Transaktionen ab 2026 zu verbieten, eine Entscheidung, die laut Beamten der Transparenz und nicht der Unterdrückung dient.

Die Reform ist Teil einer umfassenderen Anstrengung, die Aufsicht über virtuelle Vermögenswerte zu stärken und gleichzeitig das Land für Investoren attraktiv zu halten.

Vize-Premierminister Mher Grigoryan erklärte im Parlament, dass Regulierungsbehörden Einblick haben wollen, wer tatsächlich Kryptowährungen besitzt. Ohne diese Transparenz sei es nahezu unmöglich, Steuerhinterziehung und illegale Kapitalflüsse zu verfolgen. Die Maßnahme folgt auf wachsende Bedenken unter Gesetzgebern, dass anonyme Geschäfte die Glaubwürdigkeit des nationalen Finanzsystems untergraben könnten.

Widerstand aus der Branche

Einige Unternehmen im Krypto-Sektor Armeniens haben bereits ihren Unmut geäußert und warnen, dass die Politik die Geschäftstätigkeit erschweren könnte. Der Abgeordnete Arman Yeghoyan, der ihre Bedenken in der Nationalversammlung vorbrachte, sagte, viele befürchten, dass das Verbot den Markt weniger flexibel machen wird. Grigoryan widersprach und betonte, dass die Absicht nicht darin bestehe, Krypto-Aktivitäten zu stoppen, sondern sie mit der gleichen Transparenz in Einklang zu bringen, die in der traditionellen Finanzwelt erwartet wird.

Ein regulierter Weg nach vorn

Die Maßnahme baut auf dem kürzlich erlassenen Krypto-Vermögenswerte-Gesetz des Landes auf, das Emittenten und Börsen dazu zwingt, Eigentumsverhältnisse gegenüber der Zentralbank Armeniens offenzulegen und Mindestreserven zu halten. Anstatt virtuelle Vermögenswerte vollständig zu verbieten, wurde das Rahmenwerk entwickelt, um "finanzielle Hygiene" in den Bereich zu bringen und sicherzustellen, dass sowohl Banken als auch Startups unter einheitlichen Regeln teilnehmen können.

Die Regierung von Premierminister Nikol Pashinyan hat auch die Vorteile hervorgehoben, Banken die Expansion in Krypto-Dienstleistungen zu ermöglichen, was signalisiert, dass die Behörden eine Regulierung wollen, die Innovation unterstützt und nicht erstickt.

Innovation und Risiko in Balance halten

Dennoch bleiben die Regulierungsbehörden vorsichtig. Zentralbankgouverneur Martin Galstyan hat wiederholt davor gewarnt, dass Kryptowährungen Finanzströme verschleiern und Missbrauchspotenzial bergen können. Während er für Pragmatismus statt Verbot plädiert, hat er Banken dazu aufgefordert, sich mit starken Compliance-Regeln auf diese Risiken vorzubereiten.

Mit dem neuen Gesetz und dem Bargeldverbot 2026 positioniert sich Armenien als Krypto-freundlicher, aber streng überwachter Markt. Beamte hoffen, dass dieser Ansatz verantwortungsvolle Investitionen fördert und Schattenwirtschaft abschreckt — ein Balanceakt, den viele Länder noch zu meistern versuchen.

Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine bestimmte Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

Autor

Kosta kam 2021 zum Team und etablierte sich schnell durch seinen Wissensdurst, unglaubliche Hingabe und analytisches Denken. Er deckt nicht nur ein breites Spektrum aktueller Themen ab, sondern schreibt auch ausgezeichnete Rezensionen, PR-Artikel und Bildungsmaterialien. Seine Artikel werden auch von anderen Nachrichtenagenturen zitiert.

Quelle: https://coindoo.com/armenia-to-ban-cash-for-crypto-transactions-in-2026/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

