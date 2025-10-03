Armenien verbietet Bargeldzahlung-für-Krypto-Transaktionen im Jahr 2026

Der Beitrag "Armenien verbietet Bargeldzahlung vor Ort für Krypto-Transaktionen ab 2026" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Regulierungen Armenien bereitet sich darauf vor, Bargeldzahlung vor Ort für Krypto-Transaktionen ab 2026 zu verbieten, eine Entscheidung, die laut Beamten der Transparenz und nicht der Unterdrückung dient. Die Reform ist Teil eines umfassenderen Bemühens, die Aufsicht über virtuelle Vermögenswerte zu stärken und gleichzeitig das Land für Investoren attraktiv zu halten. Stellvertretender Premierminister Mher Grigoryan erklärte im Parlament, dass Regulierungsbehörden Einblick haben wollen, wer tatsächlich Kryptowährungen besitzt. Ohne dies, argumentierte er, werden Steuerhinterziehung und illegale Kapitalflüsse nahezu unmöglich zu verfolgen. Die Maßnahme folgt auf wachsende Bedenken unter Gesetzgebern, dass anonyme Geschäfte die Glaubwürdigkeit des nationalen Finanzsystems untergraben könnten. Widerstand aus der Branche Einige Unternehmen im Krypto-Sektor Armeniens haben bereits ihren Unmut geäußert und gewarnt, dass die Politik die Geschäftstätigkeit erschweren könnte. Der Abgeordnete Arman Yeghoyan, der ihre Bedenken in der Nationalversammlung vorbrachte, sagte, viele befürchten, dass das Verbot den Markt weniger flexibel machen wird. Grigoryan widersprach und betonte, dass die Absicht nicht darin bestehe, Krypto-Aktivitäten zu stoppen, sondern sie mit der gleichen Transparenz in Einklang zu bringen, die in der traditionellen Finanzwelt erwartet wird. Ein regulierter Weg nach vorn Der Schritt baut auf dem kürzlich erlassenen Krypto-Vermögenswerte-Gesetz des Landes auf, das Emittenten und Börsen zwingt, Eigentumsverhältnisse gegenüber der Zentralbank Armeniens offenzulegen und Mindestkapitalreserven zu halten. Anstatt virtuelle Vermögenswerte vollständig zu verbieten, wurde das Rahmenwerk entwickelt, um "finanzielle Hygiene" in den Bereich zu bringen und sicherzustellen, dass sowohl Banken als auch Startups unter einheitlichen Regeln teilnehmen können. Die Regierung von Premierminister Nikol Pashinyan hat auch die Vorteile hervorgehoben, Banken die Expansion in Krypto-Dienstleistungen zu ermöglichen, was darauf hindeutet, dass die Behörden wollen, dass Regulierung Innovation unterstützt und nicht erstickt. Innovation und Risiko in Balance Dennoch bleiben die Regulierungsbehörden vorsichtig. Zentralbankgouverneur Martin Galstyan hat wiederholt davor gewarnt, dass Kryptowährungen Kapitalflüsse verschleiern und Missbrauchspotenzial bergen können. Während er für Pragmatismus statt Verbot plädiert, hat er Banken aufgefordert, sich mit starken Compliance-Regeln auf diese Risiken vorzubereiten. Mit dem... 