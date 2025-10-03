Armenien verbietet Bargeldzahlung-für-Krypto-Transaktionen im Jahr 2026

Armenien bereitet sich darauf vor, Bargeld-für-Krypto-Transaktionen ab 2026 zu verbieten, eine Entscheidung, die laut Beamten der Transparenz und nicht der Unterdrückung dient.
Die Reform ist Teil einer umfassenderen Anstrengung, die Aufsicht über virtuelle Vermögenswerte zu stärken und gleichzeitig das Land für Investoren attraktiv zu halten.
Vize-Premierminister Mher Grigoryan erklärte im Parlament, dass Regulierungsbehörden Einblick haben wollen, wer tatsächlich Kryptowährungen besitzt. Ohne diese Transparenz sei es nahezu unmöglich, Steuerhinterziehung und illegale Kapitalflüsse zu verfolgen. Die Maßnahme folgt auf wachsende Bedenken unter Gesetzgebern, dass anonyme Geschäfte die Glaubwürdigkeit des nationalen Finanzsystems untergraben könnten.
Widerstand aus der Branche
Einige Unternehmen im Krypto-Sektor Armeniens haben bereits ihren Unmut geäußert und warnen, dass die Politik die Geschäftstätigkeit erschweren könnte. Der Abgeordnete Arman Yeghoyan, der ihre Bedenken in der Nationalversammlung vorbrachte, sagte, viele befürchten, dass das Verbot den Markt weniger flexibel machen wird. Grigoryan widersprach und betonte, dass die Absicht nicht darin bestehe, Krypto-Aktivitäten zu stoppen, sondern sie mit der gleichen Transparenz in Einklang zu bringen, die in der traditionellen Finanzwelt erwartet wird.
Ein regulierter Weg nach vorn
Die Maßnahme baut auf dem kürzlich erlassenen Krypto-Vermögenswerte-Gesetz des Landes auf, das Emittenten und Börsen dazu zwingt, Eigentumsverhältnisse gegenüber der Zentralbank Armeniens offenzulegen und Mindestreserven zu halten. Anstatt virtuelle Vermögenswerte vollständig zu verbieten, wurde das Rahmenwerk entwickelt, um "finanzielle Hygiene" in den Bereich zu bringen und sicherzustellen, dass sowohl Banken als auch Startups unter einheitlichen Regeln teilnehmen können.
Die Regierung von Premierminister Nikol Pashinyan hat auch die Vorteile hervorgehoben, Banken die Expansion in Krypto-Dienstleistungen zu ermöglichen, was signalisiert, dass die Behörden eine Regulierung wollen, die Innovation unterstützt und nicht erstickt.
Innovation und Risiko in Balance halten
Dennoch bleiben die Regulierungsbehörden vorsichtig. Zentralbankgouverneur Martin Galstyan hat wiederholt davor gewarnt, dass Kryptowährungen Finanzströme verschleiern und Missbrauchspotenzial bergen können. Während er für Pragmatismus statt Verbot plädiert, hat er Banken dazu aufgefordert, sich mit starken Compliance-Regeln auf diese Risiken vorzubereiten.
Mit dem neuen Gesetz und dem Bargeldverbot 2026 positioniert sich Armenien als Krypto-freundlicher, aber streng überwachter Markt. Beamte hoffen, dass dieser Ansatz verantwortungsvolle Investitionen fördert und Schattenwirtschaft abschreckt — ein Balanceakt, den viele Länder noch zu meistern versuchen.
