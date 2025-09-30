BörseDEX+
TLDRs; Anthropic hat Claude Sonnet 4.5 eingeführt, das Code ausführen und Dateien wie Tabellenkalkulationen und Präsentationen erstellen kann. Das Modell führt KI-Coding-Benchmarks an und übertrifft Wettbewerber in SWE-bench Verified und OSWorld-Leistungstests. Entwickler erhalten neue Tools, darunter Checkpoints, eine überarbeitete Terminal-Schnittstelle und eine Visual Studio Code-Erweiterung. Sicherheits-Upgrades und 30-stündige autonome Laufzeit machen [...] Der Beitrag Anthropic erweitert Claude mit Code-Ausführung und Dateierstellungsfunktionen erschien zuerst auf CoinCentral.

Anthropic erweitert Claude mit Code-Ausführung und Dateierstellungsfunktionen

Von: Coincentral
2025/09/30 21:01
TLDRs;

  • Anthropic hat Claude Sonnet 4.5 eingeführt, das Code ausführen und Dateien wie Tabellen und Präsentationen erstellen kann.
  • Das Modell führt KI-gesteuerte Coding-Benchmarks an und übertrifft Wettbewerber in SWE-bench Verified und OSWorld-Leistungstests.
  • Entwickler erhalten neue Tools, darunter Checkpoints, eine überarbeitete Terminal-Schnittstelle und eine Visual Studio Code-Erweiterung.
  • Sicherheitsverbesserungen und 30 Stunden autonome Laufzeit machen Claude widerstandsfähiger für Workflows im Unternehmensmaßstab.

Anthropic hat offiziell Claude Sonnet 4.5 eingeführt, sein neuestes großes Sprachmodell, das eine Welle von Verbesserungen mit sich bringt, die das KI-System über traditionelle textbasierte Interaktionen hinausführen.

Mit der Fähigkeit, Code auszuführen, Dateien zu generieren und längere Kontextbearbeitungen zu unterstützen, festigt das Update Claudes Position als praktisches Werkzeug für Unternehmen und Entwickler.

Das von Amazon unterstützte KI-Startup, das jetzt mit 183 Milliarden Dollar bewertet wird, präsentierte Claudes neueste Version als Schritt zur Umwandlung künstlicher Intelligenz in einen echten digitalen Kollegen. Das Modell erregt bereits Aufmerksamkeit, da es globale Benchmarks anführt, darunter SWE-bench Verified für Coding-Leistung und OSWorld für Software-Benutzerfreundlichkeit, mit einer branchenführenden Punktzahl von 61,4%.

Code-Ausführung und Dateierstellung

Eine der herausragenden Verbesserungen ist Claudes Fähigkeit, Code direkt innerhalb von Gesprächen auszuführen. Diese Funktion ermöglicht es Benutzern, Probleme zu beheben, Lösungen zu testen und Algorithmen zu verfeinern, ohne die Chat-Schnittstelle zu verlassen.

Über das bloße Vorschlagen von Code hinaus kann Claude jetzt aktiv Funktionalität demonstrieren und spart Entwicklern unzählige Stunden.

Das Modell kann auch spontan Dateien erstellen, von Tabellen bis hin zu Präsentationen. Diese Fähigkeit verwandelt Claude von einem rein konversationellen Assistenten zu einem praktischen Mitarbeiter, der in der Lage ist, greifbare Arbeitsergebnisse beizusteuern. Unternehmen können diese Funktionalität nutzen, um repetitive Dokumentation zu optimieren oder grundlegende Berichtsaufgaben zu automatisieren.

Intelligentere Tools für Entwickler

Anthropic hat Claude Code, den spezialisierten Programmierassistenten der KI, weiter ausgebaut. Das verbesserte System führt Checkpoints ein, die es Entwicklern ermöglichen, Fortschritte zu speichern, eine neu gestaltete Terminal-Schnittstelle und eine native Visual Studio Code-Erweiterung.

Diese Integration bedeutet, dass Programmierer nahtlos mit Claude in den Umgebungen arbeiten können, die sie bereits täglich nutzen.

Auch Memory-Tools wurden hinzugefügt, die Claude die Fähigkeit geben, den Kontext über komplexe Workflows hinweg zu behalten. Dies ist besonders nützlich für langfristige Projekte, die die Bearbeitung mehrerer Dateien, die Verfolgung von Revisionen oder das Mithalten mit umfangreichen Debugging-Aufgaben erfordern.

Sicherheit, Langlebigkeit und Branchenauswirkungen

Sicherheit war lange ein Knackpunkt für die KI-Adoption, und Anthropic behauptet, dass Claude Sonnet 4.5 sein bisher zuverlässigstes Modell darstellt. Das Unternehmen hat Fälle von täuschenden oder manipulativen Ausgaben reduziert und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit gegen Prompt-Injection-Angriffe erhöht, bei denen bösartige Anweisungen dazu führen können, dass Modelle sensible Daten preisgeben.

Die autonome Laufzeit des Modells wurde von sieben Stunden in Claude Opus 4 auf beeindruckende 30 Stunden erhöht, was ihm ermöglicht, sich auf mehrstufige Aufgaben zu konzentrieren, ohne den Überblick zu verlieren. Diese Ausdauer macht Claude besser geeignet für Arbeitslasten im Unternehmensmaßstab in den Bereichen Finanzen, Forschung und Cybersicherheit.

Branchenanalysten sehen die Veröffentlichung als direkte Reaktion auf den Wettbewerb von OpenAIs GPT-5, das im August 2025 eingeführt wurde. Während OpenAI mit Herausforderungen bei der Ausbalancierung von Innovation und Benutzerstabilität konfrontiert war, positioniert Anthropic Claude als einen zuverlässigeren und "kollegenähnlichen" Partner, anstatt nur als Chatbot.

Der Beitrag Anthropic Expands Claude With Code Execution, File Creation Features erschien zuerst auf CoinCentral.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

