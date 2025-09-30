Anoma startet Mainnet als inklusives Web3-Betriebssystem auf Ethereum

Anoma, ein bekanntes dezentrales Betriebssystem, das sich auf die Zusammenführung fragmentierter Blockchain-Netzwerke konzentriert, hat seinen offiziellen Mainnet-Start auf Ethereum angekündigt. Mit dem Mainnet-Start von Anoma auf Ethereum adressiert die Plattform das Problem der verstreuten Liquidität und Apps über verschiedene Chains hinweg.

Laut den von Anoma veröffentlichten Details bietet das Projekt im Gegensatz zu herkömmlichen Ansätzen, die sich auf Infrastruktur konzentrieren, eine absichtszentrierte Architektur. Dadurch können Verbraucher kettenübergreifende Ziele wie "$SOL-$USDC swap" ausdrücken, wobei die Komplexität im Hintergrund bearbeitet wird.

Anoma veröffentlicht $XAN Token neben Mainnet-Debüt auf Ethereum

Anomas Mainnet-Start auf Ethereum bietet eine einheitliche Anwendungsschicht. Dadurch wird die Plattform zum frühesten Betriebssystem für echte Verbindungen zwischen Ethereum, Optimism, Arbitrum, Base, Solana ($SOL), Bitcoin ($BTC) und darüber hinaus. Das Debüt berücksichtigt die Veröffentlichung des ERC-20 $XAN Tokens von Anoma, der die Governance, wirtschaftliche Entscheidungen und Upgrades innerhalb des Ökosystems antreiben wird.

Zusätzlich dürfen Entwickler eine einheitliche Anwendung erstellen und diese anschließend über verschiedene Blockchains hinweg bereitstellen, ohne dass Benutzererfahrung und Rekonfigurationscode erforderlich sind. Dies verringert die Reibung für Verbraucher und Entwickler erheblich und erhöht die Praktikabilität der dezentralen Apps (dApps).

Viele frühe Projekte zeigen das Designpotenzial von Anoma, darunter HeyElsa, Orda, SullySwap und AnomaPay. Diese Anwendungen demonstrieren gemeinsam das Potenzial der absichtszentrierten Architektur, Silos zu beseitigen und gleichzeitig die Liquidität im vielfältigen Krypto-Ökosystem zu verbessern.

Nutzung der einheitlichen Betriebssystemstrategie zur Förderung der Multi-Chain-Expansion

Laut Anoma unterstreicht der Mainnet Ethereum-Start des Projekts den Beginn seiner Roadmap. Weitere Phasen werden Unterstützung für Arbitrum, Optimism und Base bieten, wobei gleichzeitig die Expansion zu Solana und Bitcoin am Horizont steht.

Mit dem absichtszentrierten Design sowie der einheitlichen Betriebssystemstrategie ist Anoma bereit, das Web3-Ökosystem in eine benutzerfreundliche und nahtlose Umgebung zu vereinen und die Mainstream-Adoption voranzutreiben.