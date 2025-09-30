Andre Cronjes Flying Tulip schließt Finanzierung über 200 Mio. $ ab

Andre Cronjes Flying Tulip, eine Full-Stack On-Chain-Börse, gab bekannt, dass sie 200 Millionen Dollar in einer privaten Finanzierungsrunde aufgebracht hat. Die Börse plant außerdem, einen On-Chain öffentlichen Verkauf des FT-Tokens zur gleichen Bewertung zu eröffnen.

Die Initiative zielt darauf ab, eine einheitliche Marktstruktur für digitale Vermögenswerte zu schaffen, die einen nativen Stablecoin, Spot- und Derivatehandel sowie On-Chain-Versicherung in einem auf Effizienz ausgelegten System kombiniert.

Flying Tulip sammelt 200 Millionen Dollar

Flying Tulip, Andre Cronjes neuestes Projekt, hat in einer privaten Runde 200 Millionen Dollar aufgebracht. Die Plattform eröffnet auch einen öffentlichen Verkauf ihres nativen FT-Tokens zur gleichen Bewertung. Das in New York ansässige Startup gab die Finanzierung und den Verkauf von FT-Tokens am 29. September bekannt und fügte hinzu, dass es eine komplette On-Chain-Handelsplattform aufbaut. Nach dem Plan wird Flying Tulip einen nativen Stablecoin, Geldmärkte, Spot- und Derivateoptionen sowie Versicherungen in einem einzigen System kombinieren. Das Unternehmen fügte hinzu, dass die Verknüpfung von allem durch Cross-Margin das Kapital für Endbenutzer effizienter machen kann.

Das Unternehmen erklärte auch, dass der öffentliche Verkauf direkt On-Chain über mehrere Netzwerke durchgeführt wird. Weitere Details, einschließlich unterstützter Vermögenswerte, Umlaufmenge beim Start und offizielle Kontraktadressen, werden auf der Website von Flying Tulip veröffentlicht, um Phishing-Risiken zu minimieren. Die Firma plant, zwischen privaten und öffentlichen Phasen 1 Milliarde Dollar an Finanzmitteln aufzubringen, wobei bis zu 800 Millionen Dollar der Öffentlichkeit angeboten werden.

Anreize ohne Token-Verteilung?

Eines der Hauptmerkmale des Starts ist das unbefristete On-Chain-Tilgungsrecht. Private und öffentliche Käufer von FT können den Token jederzeit verbrennen und ihren ursprünglichen Beitrag zum Vermögenswert zurückfordern. Dies minimiert das Abwärtsrisiko und schützt Investoren, während es das Projekt von typischen Token-Launches unterscheidet. Flying Tulip stellte klar, dass eine getrennte On-Chain-Reserve die Rücknahmen abwickeln wird, die durch Kapital aus der Finanzierung finanziert werden. Alle Kontrakte werden einen Warteschlangen- und Ratenbegrenzungsmechanismus enthalten, um die Zahlungsfähigkeit des Systems aufrechtzuerhalten und Missbrauch zu verhindern. Darüber hinaus ist das Tilgungsrecht nicht versichert und ist an die Größe der Reserve und die Regeln des Protokolls gebunden.

Darüber hinaus werden die FT-Tokens bis zum Ende des öffentlichen Verkaufs nicht übertragbar sein. Dies wird dazu beitragen, das Risiko schneller Arbitragegeschäfte zu reduzieren. Infolgedessen werden Käufer während der Zeichnungsfrist nicht in der Lage sein, ihre Tokens zu handeln oder zu übertragen. Das Team hinter dem Projekt wird beim Start auch keine Tokens erhalten. Stattdessen werden Teammitglieder durch Rückkäufe auf dem offenen Markt Zugang zu den Tokens erhalten. Die Rückkäufe werden durch einen Teil der Protokolleinnahmen finanziert und folgen einem veröffentlichten Zeitplan.

Marktstruktur auf institutionellem Niveau

Flying Tulip listete eine Reihe von Unterstützern auf, darunter Brevan Howard Digital, CoinFund, DWF, FalconX, Hypersphere, Lemniscap, Nascent, Republic Digital, Selini, Sigil Fund, Susquehanna Crypto, Tioga Capital und Virtuals Protocol. Gründer Andre Cronje erklärte,

Das Unternehmen wird seine Chains, Vermögenswerte, anfänglichen Float und offiziellen Verkaufskontrakte vor dem öffentlichen Verkauf offenlegen.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Er wird nicht als rechtliche, steuerliche, Anlage-, Finanz- oder sonstige Beratung angeboten oder ist dazu bestimmt.