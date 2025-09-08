BörseDEX+
Analysten erwarten Zinssenkung der Federal Reserve im September

2025/09/08 12:18
Hauptpunkte:
  • Analysten deuten auf eine mögliche Zinssenkung von 50 Basispunkten durch die Fed hin.
  • Schwäche am Arbeitsmarkt treibt Spekulation über Zinssenkungen an.
  • Die Marktpreisbildung spiegelt eine Verschiebung in Richtung aggressiver Lockerung wider.

Die Standard Chartered Bank prognostiziert, dass die Federal Reserve die Zinssätze im September 2025 um 50 Basispunkte senken könnte, was die Diskussionen unter Analysten intensiviert, obwohl offizielle Bestätigungen von wichtigen Interessengruppen fehlen.

Die mögliche Zinssenkung könnte die Märkte beeinflussen, insbesondere BTC und ETH, da Investoren Änderungen in der Geldpolitik erwarten, die sowohl traditionelle als auch Kryptowährungssektoren betreffen.

Fed's 50bps Zinssenkungsprognose inmitten schwachen Arbeitsmarkts

Die Standard Chartered Bank hat eine Senkung um 50 Basispunkte durch die Federal Reserve im September prognostiziert, was die zuvor erwarteten 25 Basispunkte übertrifft. Diese Erwartung folgt auf schwache Arbeitsmarktdaten, die im letzten Monat gemeldet wurden. Analysten deuten darauf hin, dass diese Situation zu verstärkten Marktdiskussionen und Erwartungen für eine größere Lockerung geführt hat.

Marktreaktionen zeigen eine 100%ige Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung, obwohl Debatten über die Größe weitergehen. Keine offizielle Bestätigung ist von primären Zentralbankkanälen aufgetaucht, aber sekundäre Quellen berichten über intensive Spekulation über den Schritt. Leitende Analysten, darunter Joseph Brusuelas von RSM, betonen die herausfordernde Position der Zentralbank und erklären:

Kryptomärkte bleiben wachsam inmitten potenzieller wirtschaftlicher Veränderungen

Wussten Sie schon? Im März 2020 führten signifikante Zinssenkungen durch die Federal Reserve zu einer starken Erholung bei risikoreichen Vermögenswerten, einschließlich Bitcoin und Ethereum, was die unmittelbare positive Preisreaktion auf großangelegte Lockerungsmaßnahmen demonstriert.

Bitcoin (BTC) bleibt ein wichtiger Akteur im Kryptowährungsmarkt mit einem Preis von $111.008,41 und einer Marktkapitalisierung von $2.211.034.286.145,18. In den letzten 30 Tagen verzeichnete BTC einen Rückgang von -4,66%, was seinen allgemein aufwärts gerichteten Trend über 90 Tage ausgleicht. Daten von CoinMarketCap spiegeln seine Fähigkeit wider, wirtschaftliche Veränderungen zu überstehen.

Bitcoin(BTC), tägliches Diagramm, Screenshot auf CoinMarketCap um 04:10 UTC am 08.09.2025. Quelle: CoinMarketCap

Das Forschungsteam von Coincu weist darauf hin, dass potenzielle wirtschaftliche Ergebnisse Abschwächungen des Abschwungs umfassen könnten, wenn eine größere Senkung erfolgt. Zinssenkungen katalysieren oft Verschiebungen in den Finanzbedingungen und Handelsvolumina, besonders in volatilen Sektoren. Dieser historische Präzedenzfall versetzt den Kryptowährungssektor in Alarmbereitschaft für signifikante Veränderungen.

Quelle: https://coincu.com/markets/analysts-predict-fed-rate-cut-september/

