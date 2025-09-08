Analysten erwarten Zinssenkung der Federal Reserve im September

Der Beitrag "Analyst erwarten Zinssenkung der Federal Reserve im September" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Kernpunkte: Analyst deuten auf eine mögliche 50bps Zinssenkung durch die Fed hin. Schwäche am Arbeitsmarkt treibt Spekulationen über Zinssenkungen an. Marktpreise spiegeln eine Verschiebung hin zu aggressiveren Lockerungsmaßnahmen wider. Die Standard Chartered Bank prognostiziert, dass die Federal Reserve die Zinssätze im September 2025 um 50 Basispunkte senken könnte, was die Diskussionen der Analyst intensiviert, obwohl offizielle Bestätigungen von wichtigen Interessengruppen fehlen. Die mögliche Zinssenkung könnte die Märkte beeinflussen, insbesondere BTC und ETH, da Anleger Änderungen in der Geldpolitik erwarten, die sowohl traditionelle als auch Kryptowährungssektoren betreffen. Fed's 50bps Zinssenkungsprognose inmitten schwächelnden Arbeitsmarkts Die Standard Chartered Bank hat eine Senkung um 50 Basispunkte durch die Federal Reserve im September prognostiziert, was die zuvor erwarteten 25 Basispunkte übertrifft. Diese Erwartung folgt auf schwache Arbeitsmarktdaten, die im letzten Monat gemeldet wurden. Analyst deuten darauf hin, dass diese Situation zu verstärkten Marktdiskussionen und Erwartungen für umfangreichere Lockerungsmaßnahmen geführt hat. Marktreaktionen zeigen eine 100%ige Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung, obwohl Debatten über den Umfang weitergehen. Es gibt keine offizielle Bestätigung von primären Zentralbankkanälen, aber sekundäre Quellen berichten über intensive Spekulationen über diesen Schritt. Leitende Analyst, darunter Joseph Brusuelas von RSM, betonen die herausfordernde Position der Zentralbank und erklären: "Es ist ein Drahtseilakt. Der Arbeitsmarkt verschlechtert sich, aber die Inflation ist noch nicht wieder auf dem Zielwert." Kryptomärkte bleiben wachsam inmitten potenzieller wirtschaftlicher Veränderungen Wussten Sie schon? Im März 2020 führten erhebliche Zinssenkungen durch die Federal Reserve zu einer starken Erholung bei risikoreichen Vermögenswerten, einschließlich Bitcoin und Ethereum, was die unmittelbare positive Preisreaktion auf umfangreiche Lockerungsmaßnahmen demonstriert. Bitcoin (BTC) bleibt ein wichtiger Akteur im Kryptowährungsmarkt mit einem Preis von $111.008,41 und einer Marktkapitalisierung von $2.211.034.286.145,18. In den letzten 30 Tagen verzeichnete BTC einen Rückgang von -4,66%, was seinen allgemein aufwärts gerichteten Trend über 90 Tage ausgleicht. Daten von CoinMarketCap spiegeln seine Fähigkeit wider, wirtschaftliche Veränderungen zu überstehen. Bitcoin(BTC), Tagesdiagramm, Screenshot auf CoinMarketCap am... Diese Erwartung folgt auf schwache Arbeitsmarktdaten, die im letzten Monat gemeldet wurden. Analyst deuten darauf hin, dass diese Situation zu verstärkten Marktdiskussionen und Erwartungen für umfangreichere Lockerungsmaßnahmen geführt hat. Marktreaktionen zeigen eine 100%ige Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung, obwohl Debatten über den Umfang weitergehen. Es gibt keine offizielle Bestätigung von primären Zentralbankkanälen, aber sekundäre Quellen berichten über intensive Spekulationen über diesen Schritt. Leitende Analyst, darunter Joseph Brusuelas von RSM, betonen die herausfordernde Position der Zentralbank und erklären: "Es ist ein Drahtseilakt. Der Arbeitsmarkt verschlechtert sich, aber die Inflation ist noch nicht wieder auf dem Zielwert." Kryptomärkte bleiben wachsam inmitten potenzieller wirtschaftlicher Veränderungen Wussten Sie schon? Im März 2020 führten erhebliche Zinssenkungen durch die Federal Reserve zu einer starken Erholung bei risikoreichen Vermögenswerten, einschließlich Bitcoin und Ethereum, was die unmittelbare positive Preisreaktion auf umfangreiche Lockerungsmaßnahmen demonstriert. Bitcoin (BTC) bleibt ein wichtiger Akteur im Kryptowährungsmarkt mit einem Preis von $111.008,41 und einer Marktkapitalisierung von $2.211.034.286.145,18. In den letzten 30 Tagen verzeichnete BTC einen Rückgang von -4,66%, was seinen allgemein aufwärts gerichteten Trend über 90 Tage ausgleicht. Daten von CoinMarketCap spiegeln seine Fähigkeit wider, wirtschaftliche Veränderungen zu überstehen. Bitcoin(BTC), Tagesdiagramm, Screenshot auf CoinMarketCap am...