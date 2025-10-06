BörseDEX+
Analyst erwartet Zuflüsse von 10-20 Milliarden Dollar im ersten Jahr, falls XRP ETFs genehmigt werden

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/06 02:26
Krypto News

Ripple-Nachrichten sind wieder in den Schlagzeilen, da Analysten massive Kapitalzuflüsse prognostizieren, falls die SEC XRP-ETFs genehmigt. Einige sagen nun voraus, dass im ersten Jahr 10 bis 20 Milliarden Dollar in den Token fließen könnten. 

Mit dem bereits rekordverdächtigen Open Interest bei Futures und der in aktuellen Daten bestätigten wachsenden Spot-Nachfrage sieht die Positionierung von XRP stärker aus als je zuvor. Infolgedessen untersuchen Analysten weitere Altcoins, da Bitcoin auf ein Hindernis stößt. Hier sind die vollständigen Details:

Ripple-Nachrichten könnten bis zu 20 Milliarden Dollar anziehen – sagt XRP-Analyst

Die Aussicht auf US-basierte Spot-XRP-ETFs hat in Krypto- und institutionellen Kreisen Optimismus ausgelöst. Einige Analysten glauben, dass XRP im ersten Jahr zwischen 10 und 20 Milliarden Dollar an Kapital anziehen könnte, wenn die ETFs genehmigt werden. Händler erkennen, dass dies einen entscheidenden Moment für die Akzeptanz von XRP bedeuten und seine Marktposition stärken könnte.

Im Top-Händler bemerkt Analyst Scient, dass sich XRP in einem absteigenden Dreiecksmuster oberhalb seiner Unterstützungszone von 2,80 $ konsolidiert. Diese Struktur wird typischerweise als Vorläufer eines starken gerichteten Momentums angesehen. Die Fähigkeit von XRP, diese Zone trotz wiederholter Tests zu halten, hat die Erwartungen an einen potenziellen parabolischen Anstieg befeuert.

Darüber hinaus wird David Schwartz' Wechsel von der täglichen Führung bei Ripple zu einer Emeritus-Rolle als symbolisch für die Reife von XRP beschrieben. Der Schritt deutet darauf hin, dass das Ökosystem weniger von individueller Führung abhängig ist und in eine Phase breiterer Akzeptanz eintritt.

Wenn ETFs vorankommen, könnten institutionelle Akteure wie Asset Manager, Hedgefonds und Unternehmenskassen XRP als regulierten und zugänglichen Einstiegspunkt betrachten. Die Schätzung in Milliardenhöhe basiert auf Vergleichen mit Kapitalflüssen, die bei anderen ETF-Einführungen beobachtet wurden.

Während Risiken durch Regulierung oder breitere Märkte bestehen bleiben, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Ripple gegen die SEC vor dem Bundesgericht gewonnen hat. Der XRP-Token wird mit einem Wachstum von 7,2 % gegenüber der Vorwoche gehandelt, mit einem Marktzufluss von 5,8 Milliarden Dollar. Laut CoinCodex könnte XRP innerhalb der nächsten drei Monate die 3,5-Dollar-Marke erreichen.

Layer Brett (LBRETT) verbindet Meme-Kultur mit Layer-2-Nutzen

Layer Brett ist schnell zu einem der aufregendsten Namen in der Kryptowelt geworden, der Meme-getriebene Energie mit ernsthafter Technologie verbindet. Was es hervorhebt, ist nicht nur der Hype, sondern die Art und Weise, wie es greifbare Vorteile für Investoren bietet, die mehr als einen spekulativen Token wollen.

Eine seiner aufregenden Funktionen ist, dass LBRETT-Inhaber ihre Token sperren können, um über 600% APY zu verdienen, wodurch ein einfacher Kauf effektiv in eine Quelle für passives Einkommen umgewandelt wird. Dies fügt eine Stabilitätsebene hinzu, die Meme-Coins selten bieten, während gleichzeitig die Chance auf explosives Aufwärtspotenzial erhalten bleibt.

Darüber hinaus sorgt seine Grundlage auf Layer-2-Technologie für mehr als nur schnellere Geschwindigkeiten und niedrigere Gebühren. Es bietet Skalierbarkeit für zukünftige Anwendungen in NFTs, Gaming und DeFi und gibt Inhabern Zugang zu einem breiteren Ökosystem, das zusammen mit dem Token wächst. Durch die Investition in LBRETT kaufen Sie im Wesentlichen in eine Infrastruktur ein, die echte Innovation unterstützen kann.

Ebenso aufregend ist seine Rolle in MemeFi, wo Humor und Kultur auf echten finanziellen Nutzen treffen. Layer Brett nutzt virale Energie, hält Investoren engagiert und stellt gleichzeitig sicher, dass Mechanismen wie die Teilnahme ohne KYC es weltweit zugänglich machen.

Fazit

Der Aufstieg von Layer Brett hat Vergleiche mit Altcoin-Giganten wie XRP ausgelöst, aber seine Flugbahn deutet auf etwas noch Größeres hin. Mit über 4,2 Millionen Dollar, die in seinem laufenden Vorverkauf gesammelt wurden, hat dieser neue Meme-Token einen bemerkenswerten Start hingelegt. Für diejenigen, die früh einsteigen möchten, kostet Layer Brett derzeit nur 0,0058 $!

Können Sie es sich leisten, LBRETTs Aufstieg zum Krypto-Ruhm zu verpassen? Sichern Sie sich noch heute Ihre LBRETT-Token!

Vorverkauf: Layer Brett | Schnelle & belohnende Layer-2-Blockchain

Telegram: Telegram: Ansicht @layerbrett

X: (1) Layer Brett (@LayerBrett) / X

Diese Publikation ist gesponsert. Coindoo unterstützt oder übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt, die Genauigkeit, Qualität, Werbung, Produkte oder andere Materialien auf dieser Seite. Die Leser werden ermutigt, ihre eigene Recherche durchzuführen, bevor sie sich an kryptowährungsbezogenen Aktionen beteiligen. Coindoo haftet weder direkt noch indirekt für Schäden oder Verluste, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf Inhalte, Waren oder Dienstleistungen resultieren. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch.

Autor

Krasimir Rusev ist ein Journalist mit langjähriger Erfahrung in der Berichterstattung über Kryptowährungen und Finanzmärkte. Er ist spezialisiert auf Analyse, Nachrichten und Prognosen für digitale Vermögenswerte und versorgt die Leser mit tiefgreifenden und zuverlässigen Informationen über die neuesten Markttrends. Seine Expertise und Professionalität machen ihn zu einer wertvollen Informationsquelle für Investoren, Händler und alle, die die Dynamik der Kryptowelt verfolgen.

Quelle: https://coindoo.com/ripple-news-analyst-sees-10b-20b-inflows-first-year-if-xrp-etfs-approved/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

