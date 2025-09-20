Bericht: H1-B Visum wird wegen Trump bald 100.000 $ kosten

Der Beitrag "Ein H1-B Visum wird laut Bericht wegen Trump bald 100.000 $ kosten" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Topline Präsident Donald Trump wird voraussichtlich eine neue Gebühr von 100.000 $ für das H1-B Visumprogramm einführen, berichtete Bloomberg – sein neuester Schritt zur Erhöhung von einwanderungsbezogenen Gebühren. Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz in Chequers in Großbritannien zum Abschluss eines Staatsbesuchs am 18.09.2025 in Aylesbury, England. (Foto von Leon Neal/Getty Images) Getty Images Wichtige Fakten Trump wird voraussichtlich bereits am Freitag eine Anordnung unterzeichnen, um die Zahlung für das Visumprogramm zu verlangen, das für Fachkräfte, typischerweise im Technologiebereich, konzipiert ist. Die bestehenden Programmgebühren umfassen laut Bloomberg 215 $ für die Registrierung zur Lotterie und 780 $ für den Antrag, bekannt als I-29, der von einem Arbeitgeber-Sponsor eingereicht wird. Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte und wird aktualisiert werden. Quelle: https://www.forbes.com/sites/saradorn/2025/09/19/trump-will-charge-100000-fee-for-h1-b-visas-report-says/ Der Beitrag "Ein H1-B Visum wird laut Bericht wegen Trump bald 100.000 $ kosten" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Topline Präsident Donald Trump wird voraussichtlich eine neue Gebühr von 100.000 $ für das H1-B Visumprogramm einführen, berichtete Bloomberg – sein neuester Schritt zur Erhöhung von einwanderungsbezogenen Gebühren. Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz in Chequers in Großbritannien zum Abschluss eines Staatsbesuchs am 18.09.2025 in Aylesbury, England. (Foto von Leon Neal/Getty Images) Getty Images Wichtige Fakten Trump wird voraussichtlich bereits am Freitag eine Anordnung unterzeichnen, um die Zahlung für das Visumprogramm zu verlangen, das für Fachkräfte, typischerweise im Technologiebereich, konzipiert ist. Die bestehenden Programmgebühren umfassen laut Bloomberg 215 $ für die Registrierung zur Lotterie und 780 $ für den Antrag, bekannt als I-29, der von einem Arbeitgeber-Sponsor eingereicht wird. Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte und wird aktualisiert werden. Quelle: https://www.forbes.com/sites/saradorn/2025/09/19/trump-will-charge-100000-fee-for-h1-b-visas-report-says/