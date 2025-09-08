Eine süchtig machende Mischung aus jugendlichem Weltschmerz

Ashby Gentry, Nikki Rodriguez, Noah LaLonde bei Netflix' "My Life with the Walter Boys" Fototermin im Netflix New York Office am 27. August 2025 in New York, New York. (Foto von Stephanie Augello/Variety via Getty Images) Variety via Getty Images

Angesichts des Erfolgs von Virgin River ist es keine Überraschung, dass Netflix nach einer weiteren malerischen Seifenoper suchte. Nur diesmal, anstatt auf ältere Frauen abzuzielen, warum nicht ein Teenager-Melodrama im Geiste von Fox' einst jugendgetränktem Party of Five?

Hier kommt My Life with the Walter Boys. Obwohl die Serie bereits im Dezember 2023 startete und auf Ali Novaks gleichnamigem Roman von 2014 basiert, habe ich erst kürzlich die erste 10-teilige Staffel entdeckt – und jetzt kann ich von den ersten beiden Staffeln nicht genug bekommen. Und für die Aufzeichnung, ich passe nicht wirklich in eine der Zielgruppen – aber das hat mich nicht davon abgehalten, mich in diese fiktive Familie zu verlieben.

My Life with the Walter Boys ist nicht nur für Teenager – es ist für jeden, der jemals neu anfangen musste. Jeden, der sich wie ein Außenseiter gefühlt hat. Jeden, der von Trauer überrascht wurde und trotzdem einen Weg nach vorne gefunden hat.

Vielleicht sollte Netflix' My Life With the Walter Boys nicht so gut funktionieren, wie es tut. Es ist voller abgenutzter Klischees: der Fisch-auf-dem-Trockenen-Teenager, eine weitläufige Familie mit zu vielen Namen zum Merken, ein Werden-sie-oder-werden-sie-nicht-Liebesdreieck und jede Menge "Warum hast du ihm nicht einfach zurückgeschrieben?"-Momente. Und dennoch... es ist völlig fesselnd.

Die Story:

Nikki Rodriguez spielt Jackie Howard, ein 15-jähriges Mädchen, das aus ihrem privilegierten Leben in Manhattan entwurzelt wird, nachdem ihre Eltern und ihre Schwester bei einem schrecklichen Unfall ums Leben kommen. Sie wird ins ländliche Silver Falls, Colorado, zur Familie Walter geschickt – eine ausgelassene "Gruppe von zehn", zu der Will (Johnny Link), die Zwillinge Cole (Noah LaLonde) und Danny (Connor Stanhope), Nathan (Corey Fogelmanis), Alex (Ashby Gentry), Isaac (Isaac Arellanes), Lee (Myles Vincent Perez), Jordan (Dean Petriw), Parker (Alix West Lefler) und der 5-jährige Benny (Lennix James) gehören.

In der Mitte der ersten Staffel findet sich Jackie in einem klassischen Teenager-Liebesdreieck zwischen Cole – dem grüblerischen, blondhaarigen Hunk – und Alex, dem sensiblen, introvertierten Typ, wieder.

Am Ende der ersten Staffel flieht Jackie zurück nach New York, um ihren Kopf freizubekommen. Aber sie erkennt schnell, dass sich die Stadt ohne ihre Familie nicht mehr wie ein Zuhause anfühlt.

NEW YORK, NEW YORK – 27. AUGUST: Nikki Rodriguez nimmt am Fototermin von Netflix' "My Life With The Walter Boys" am 27. August 2025 in New York City teil. (Foto von Cindy Ord/Getty Images) Getty Images

Eine Rückkehr zur Familie Walter

Jetzt eine "Gruppe von 11", lebt die Walter-Crew unter den wachsamen (und warmen) Augen von Katherine (Sarah Rafferty), die die beste Freundin von Jackies verstorbener Mutter war, und George (Marc Blucas), der darum kämpft, das Land der Familie über Wasser zu halten. Denken Sie an die modernen Carol und Mike Brady – mit viel mehr Chaos, Ranch-Drama und emotionaler Erdung. Leider gibt es keine Alice, die den Haushalt in Ordnung hält!

Während die Serie stark auf generische seifige Handlungen und vertraute Charakterklischees setzt, macht sie das mit herzlichen Darstellungen, umfassender Familiendynamik und der atemberaubenden Bergkulisse von Alberta, Kanada, wieder wett. Jede Episode ist eine Achterbahnfahrt aus jugendlicher Angst, romantischer Spannung und emotionaler Entdeckung – und ehrlich gesagt, ich bin dafür.

Lehnen Sie sich zurück und tauchen Sie ein in das Melodrama

Wenn Party of Five uns die Blaupause für emotionales Geschwisterdrama gab und Virgin River uns daran erinnerte, wie beruhigend Kleinstadteskapismus sein kann, landet My Life with the Walter Boys bequem dazwischen. Es ist herzerwärmend, herzzerreißend und ja, gelegentlich kitschig – aber auf die bestmögliche Weise.

Also nur zu: Setzen Sie Ihren Unglauben aus, tauchen Sie ein in das Drama und verstricken Sie sich emotional mit der Familie Walter. Planen Sie nur mehrere Stunden ein. Eine Episode nach der anderen ist nicht genug.